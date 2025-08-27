📸🎥 Фантастическое освещение фасада нового «Бернабеу»! Можно изучать историю «Мадрида»

Финальным штрихом реконструкции «Бернабеу» должна была стать подсветка фасада новой арены. По периметру стадиона расположили примерно 10 тысяч светодиодных светильников, которые могут проецировать на фасад любые изображения.

В июле на «Бернабеу» появилась простенькая надпись.

«Реал» умеет удивлять, подсветку доработали – теперь прохожие могут в картинках изучить историю «королевского клуба», глядя на фасад домашней арены «сливочных».

Напомнили про 15 ЛЧ.

А фанаты шутят: «Что увидят игроки «Барселоны», когда будут уезжать с «Бернабеу» после поражения 0:7 в этом сезоне».

Как вам?