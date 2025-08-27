📸🎥 Традиции Анчелотти живут в «Мадриде». Папа Карло подсадил игроков на жвачки 😁

Образ Карло Анчелотти сложно представить без жвачек. После победы над «Атлетико» в минувшем сезоне Лиги чемпионов возле скамейки «Мадрида» осталась миска для использованных жвачек Папы Карло.

Итальянца в «королевском клубе» уже нет, но его «традиция» продолжает жить. Похоже, Карло своей привычкой заразил подопечных. В матче первого тура нового сезона Ла Лиги против «Осасуны» Родриго, вновь оставшийся на скамейке, надувал пузыри из жвачки.

На матче второго тура с «Овьедо» камеры Movistar Plus Deportivo выловили забавную сцену – все запасные «сливочных» жевали жвачку, даже Трент уже втянулся.

А Милитао свою жвачку еле дождался, сперва ассистент тренера угостил только Вини.

Вот такое милое мини-наследие Анчелотти.