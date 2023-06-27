Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания Арды Гюлера, сообщает корреспондент The Athletic Марио Кортегана.

Гюлер – один из самых горячих талантов Европы на данный момент.

«Реал» рассматривает следующие варианты подписания:

• Подписать 18-летнего футболиста сейчас и оставить его в «Фенербахче» до 2024 года;

• Подписать турка и заигрывать его в «Кастилье», однако такой вариант не нравится футболисту.

Marca сообщает, что Гюлер требует место в первой команде «Мадрида», но на данный момент клуб не видит турка в качестве футболиста основы. Клуб представил свой проект футболисту, но Гюлер не хочет играть в «Кастилье».

Сообщается, что «Милан» заинтересован в 18-летнем нападающем и уже пообещал ему место в основе.

Клаузула Гюлера в «Фенербахче» – всего 17,5 млн евро. Однако отец 18-летнего игрока может потребовать 18-20 млн евро в качестве комиссионных, сообщает Маттео Моретто. Таким образом, общая сумма может достичь около 40 млн евро.

Гюлер отметился 13 голами в 35 матчах за «Фенербахче» в прошедшем сезоне.