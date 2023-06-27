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«Реал» может подписать еще одного вундеркинда за 18 млн евро! Но есть проблема – он хочет место в старте

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Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания Арды Гюлера, сообщает корреспондент The Athletic Марио Кортегана.

Гюлер – один из самых горячих талантов Европы на данный момент.

Arda Guler wants a Haaland-esque commission to sign

«Реал» рассматривает следующие варианты подписания:

• Подписать 18-летнего футболиста сейчас и оставить его в «Фенербахче» до 2024 года;

• Подписать турка и заигрывать его в «Кастилье», однако такой вариант не нравится футболисту.

Marca сообщает, что Гюлер требует место в первой команде «Мадрида», но на данный момент клуб не видит турка в качестве футболиста основы. Клуб представил свой проект футболисту, но Гюлер не хочет играть в «Кастилье».

Сообщается, что «Милан» заинтересован в 18-летнем нападающем и уже пообещал ему место в основе.

Клаузула Гюлера в «Фенербахче» – всего 17,5 млн евро. Однако отец 18-летнего игрока может потребовать 18-20 млн евро в качестве комиссионных, сообщает Маттео Моретто. Таким образом, общая сумма может достичь около 40 млн евро.

Гюлер отметился 13 голами в 35 матчах за «Фенербахче» в прошедшем сезоне.

4 комментария

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Aktan
Это как то слишком требовать от Реала места в основе в 18 лет
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LinkLin
Покажите пацану Браима с точно такой же нарезкой "крутых" моментов. Пусть он ему про место в основе расскажет.
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ivan_krylov
Судя по нарезке, у малого неплохой, но однотипный дриблинг. Мне Роббена напомнил со смещением в центр. На перспективу за 20 млн вполне себе стоящее приобретение! Но я все таки дал бы больше шансов Альваро Родригесу!
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TravenS
Так основа это стартовый состав + игроки замены. Так и не понял, он конкретно хочет в старте выходить или быть в заявке первой команды? Понятно, что никакой талант, которого хотят все топы, в 18 лет не пойдёт ни в какой дубль, ему нужно прогрессировать.
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