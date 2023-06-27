«Реал» может подписать еще одного вундеркинда за 18 млн евро! Но есть проблема – он хочет место в старте
Мадридский «Реал» рассматривает возможность подписания Арды Гюлера, сообщает корреспондент The Athletic Марио Кортегана.
Гюлер – один из самых горячих талантов Европы на данный момент.
«Реал» рассматривает следующие варианты подписания:
• Подписать 18-летнего футболиста сейчас и оставить его в «Фенербахче» до 2024 года;
• Подписать турка и заигрывать его в «Кастилье», однако такой вариант не нравится футболисту.
Marca сообщает, что Гюлер требует место в первой команде «Мадрида», но на данный момент клуб не видит турка в качестве футболиста основы. Клуб представил свой проект футболисту, но Гюлер не хочет играть в «Кастилье».
Сообщается, что «Милан» заинтересован в 18-летнем нападающем и уже пообещал ему место в основе.
Клаузула Гюлера в «Фенербахче» – всего 17,5 млн евро. Однако отец 18-летнего игрока может потребовать 18-20 млн евро в качестве комиссионных, сообщает Маттео Моретто. Таким образом, общая сумма может достичь около 40 млн евро.
Гюлер отметился 13 голами в 35 матчах за «Фенербахче» в прошедшем сезоне.
4 комментария