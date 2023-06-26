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«Мадрид» и Модрич договорились: Лука остается

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«Реал Мадрид» подтвердил, что договорённость с Лукой Модричем достигнута: футболист остается в клубе до 30 июня 2024 года.

Лука Модрич перешел в «Реал» в 2012-м из «Тоттенхэма». За 11 сезонов в столице Испании хорват отыграл 488 матчей и выиграл 23 трофея, среди которых и пять побед в Лиге чемпионов, 5 на Клубном чемпионате мира, 4 Суперкубка Европы, 3 чемпионства Испании, 2 Куба Короля и 4 Суперкубка Испании.

Будучи игроком «Мадрида», Лука стал обладателем Золотого Мяча в 2018 году, премии ФИФА The Best 2017/18 и премии УЕФА Лучшему игроку года 2017/18.

6 комментариев

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corazón blanco
Легенда обязан завершить вою карьеру в Мадриде.
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Сурхай Лукманов
Дайте тогда уж пожизненный контракт
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Mr. Galacticos
Лукита🙏
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BlazRock
как бы не получилось, что редко а основном составе будут новички. спорный момент
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Александр Никитин
зачем? прошлый сезон заруинил из за него команда ниче не могла сделать еле ползал по полю
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андрей калуцких
Ответ BlazRock
как бы не получилось, что редко а основном составе будут новички. спорный момент
Думаю, что времени всем хватит. Будет долгая предсезонка. Потом Лига, Кубок, ЛЧ и Суперкубок.
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