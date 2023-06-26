«Реал Мадрид» подтвердил, что договорённость с Лукой Модричем достигнута: футболист остается в клубе до 30 июня 2024 года.

Лука Модрич перешел в «Реал» в 2012-м из «Тоттенхэма». За 11 сезонов в столице Испании хорват отыграл 488 матчей и выиграл 23 трофея, среди которых и пять побед в Лиге чемпионов, 5 на Клубном чемпионате мира, 4 Суперкубка Европы, 3 чемпионства Испании, 2 Куба Короля и 4 Суперкубка Испании.

Будучи игроком «Мадрида», Лука стал обладателем Золотого Мяча в 2018 году, премии ФИФА The Best 2017/18 и премии УЕФА Лучшему игроку года 2017/18.