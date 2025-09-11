«Динамо» отдало форварда России U21 Бокова в аренду «Спартаку» из Костромы
Форвард «Динамо» Денис Боков перешел в «Спартак» из Костромы.
Клуб Первой лиги арендовал 19-летнего игрока молодежной сборной России до конца сезона.
В прошлом сезоне Боков забил 12 голов во Второй лиге Б, став лучшим бомбардиром «Динамо-2». Также провел 2 матча в РПЛ-2024/25 и забил один гол в прошлом розыгрыше Фонбет Кубка России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Спартака» из Костромы
