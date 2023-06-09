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Не только Беллингем. Через неделю «Реал» представит болельщикам на «Бернабеу» сразу двух игроков

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Беллингема в «Реал». За Джуда «шмели» получат 115 млн фунтов стерлингов с учетом бонусов. 

По данным инсайдеров, англичанин уже прошел медобследование в «Мадриде», а его контракт с «королевским клубом» будет рассчитан на шесть лет. Сообщается, что презентация Беллингема на «Бернабеу» пройдет уже на следующей неделе, предположительно, 14 июня.

По данным Фабрицио Романо, «Реал» также вернет в клуб Браима Диаса, который сейчас находится в аренде у «Милана»:

«Стало известно, что соглашение «Реала» и Браима Диаса достигнуто. Клуб подпишет с игроком новый долгосрочный контракт до июня 2027 года. Ожидается, что презентация Браима на «Бернабеу» пройдет на следующей неделе».

Как вам такие новости? Рады возвращению Диаса в «Мадрид»?

2 комментария

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Nurzhan Assubayev
Это конечно замечательно, но что там с форвардами?
+1
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FIFA19 FF
Ответ Nurzhan Assubayev
Это конечно замечательно, но что там с форвардами?
Жди скоро офигете
0
0
0
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