«Реал Мадрид» устроил встречу по трансферам, в которой приняли участие Флорентино Перес, генеральный менеджер Хосе Анхель Санчес и Карло Анчелотти. The Athletic сообщает, что итальянский тренер попросил подписать Харри Кейна.

Совет директоров заявил, что клуб сделает все возможное, чтобы летом привезти англичанина на «Сантьяго Бернабеу». Однако «Мадриду» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед», а также нежеланием «Тоттенхэма» расставаться с футболистом.

Напомним, что в прошедшем сезоне Кейн оформил 30 голов в 38 матчах Премьер-лиги. Наставник «Реала» ценит универсальность нападающего, считая его идеальной краткосрочной заменой Кариму Бензема, если тот уйдет из клуба.

Тем не менее, сообщается, что «Реал» все еще ждет, когда Карим примет решение, касательно предложения из Саудовской Аравии.