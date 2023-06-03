Говорит Мадрид
Блог

🙋 В «Реале» состоялось собрание по трансферам: Анчелотти попросил Кейна, совет ждет ответа Бензема

Харри Кейн Харри Кейн
Реал Мадрид Реал Мадрид
Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Флорентино Перес Флорентино Перес
Клубы Клубы
Тоттенхэм Тоттенхэм
Карим Бензема Карим Бензема
Футбол Футбол

«Реал Мадрид» устроил встречу по трансферам, в которой приняли участие Флорентино Перес, генеральный менеджер Хосе Анхель Санчес и Карло Анчелотти. The Athletic сообщает, что итальянский тренер попросил подписать Харри Кейна.

Совет директоров заявил, что клуб сделает все возможное, чтобы летом привезти англичанина на «Сантьяго Бернабеу». Однако «Мадриду» придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Манчестер Юнайтед», а также нежеланием «Тоттенхэма» расставаться с футболистом.

Напомним, что в прошедшем сезоне Кейн оформил 30 голов в 38 матчах Премьер-лиги. Наставник «Реала» ценит универсальность нападающего, считая его идеальной краткосрочной заменой Кариму Бензема, если тот уйдет из клуба.

Тем не менее, сообщается, что «Реал» все еще ждет, когда Карим примет решение, касательно предложения из Саудовской Аравии.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Воронин
ответа БенземЫ? Серьезно?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Зорн
Такие статьи надо читать тогда, когда все трансферы совершены постфактум. Гадания на кофейной гуще - дело неблагодарное.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
swerh
Ответ Иван Воронин
ответа БенземЫ? Серьезно?
Это издержки потока на Спортсе "новостей" от Заремы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий