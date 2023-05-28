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Восхищаться надо не только Винисиусом. Родриго проводит лучший сезон в карьере – забивает в два раза чаще и в самые нужные моменты

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Родриго приехал в «Мадрид» в 2019-м, за последние несколько лет прогресс бразильца в мадридском «Реале» – просто исключительный.

В этом сезоне большую часть внимания и восхищения забирает Винисиус (вполне заслуженно), однако не стоит забывать и про Родриго. В субботу юноша оформил дубль в ворота «Севильи», забив 18-й и 19-й голы в сезоне.

В прошлом сезоне он забил на десять голов меньше. В сезоне-2020/21 – тоже скромные 10 голов.

Хочется верить, что его показатели станут еще выше, если он станет постоянным игроком старта, а не будет так часто выходить со скамейки запасных.

Важно отметить, что Родриго забивает важнейшие голы. Даже за отрезок с января 2023-го примеров накопилось достаточно: ничейный «Атлетико», ничейный и победный «Севилье», победный в ворота «Райо» на 89-й минуте, ничейный и победный «Осасуне», победные «Челси» и «Вальядолиду».

2 комментария

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Андрей Хенто
Родриго вообще очень хорош, надеюсь, что в следующем сезоне станет еще более стабильным игроком, по потенциалу Родриго на мой взгляд превосходит Винисиуса.
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Vlad
Ответ Андрей Хенто
Родриго вообще очень хорош, надеюсь, что в следующем сезоне станет еще более стабильным игроком, по потенциалу Родриго на мой взгляд превосходит Винисиуса.
Вот именно, что он лучше. Такой же темнокожий бразилец, но его никто не оскорбляет, не называют дурнем и 🐒, т.к. он сам адекватный, никого не провоцирует и не задаёт дебильных вопросов. И играет не хуже своего соотечественника, а может даже и лучше как Вы заметили
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