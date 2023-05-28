Родриго приехал в «Мадрид» в 2019-м, за последние несколько лет прогресс бразильца в мадридском «Реале» – просто исключительный.

В этом сезоне большую часть внимания и восхищения забирает Винисиус (вполне заслуженно), однако не стоит забывать и про Родриго. В субботу юноша оформил дубль в ворота «Севильи», забив 18-й и 19-й голы в сезоне.

В прошлом сезоне он забил на десять голов меньше. В сезоне-2020/21 – тоже скромные 10 голов.

Хочется верить, что его показатели станут еще выше, если он станет постоянным игроком старта, а не будет так часто выходить со скамейки запасных.

Важно отметить, что Родриго забивает важнейшие голы. Даже за отрезок с января 2023-го примеров накопилось достаточно: ничейный «Атлетико», ничейный и победный «Севилье», победный в ворота «Райо» на 89-й минуте, ничейный и победный «Осасуне», победные «Челси» и «Вальядолиду».