Как быстро может все измениться.

Всего месяц назад Эдер Милитао заявил, что он на пути к тому, чтобы стать лучшим защитником в мире, но теперь его будущее в «Реале» оказалось под угрозой.

Завтра мадридцев ждет судьбоносный матч против «Манчестер Сити», и им нужно победить, потому что встреча «Сантьяго Бернабеу» закончилась ничьей 1:1.

Тем не менее, «Лос Бланкос» довольны своим выступлением в первом матче, одним из главных аспектов которого стала игра Рюдигера против Эрлинга Холанда. После того, как Антонио практически нейтрализовал лучшего бомбардира АПЛ, возникли вопросы, не стоит ли Милитао уступить ему место в стартовом составе.

Бразилец был дисквалифицирован на первый матч, а его игра против «Жироны» и «Реал Сосьедада» не оставила хороших впечатлений, и поэтому, как сообщает Diario AS, его шансы выйти в стартовом составе против «Сити» невелики.

Посла недавнего матча с «Реал Сосьедадом, где «Мадрид» пропустил из-за ошибки Эдера, Карло Анчелотти сказал, что «он должен скоро проснуться и быстро».

Все же, если рассматривать весь сезон целиком, Милитао был великолепен. Фактически, Анчелотти однажды назвал его лучшим защитником в мире.

Кого бы вы поставили в стартовый состав: Рюдигера или Милитао?