Милитао о лучшем защитнике в мире: «У каждого свое мнение, но я на пути к этому. Было трудно, когда я пришел в «Реал»
Эдер Милитао рассказал о возможности стать лучшим центральным защитником в мире.
– Вы считаете себя лучшим игроком на своей позиции?
– У каждого свое мнение, но думаю, что я на пути к этому.
Когда я пришел в «Реал», было трудно, поскольку в команде находились отличные футболисты. Но сейчас все хорошо.
– Какими качествами должен обладать современный центральный защитник?
– Нужно много работать, потому что сейчас в футболе много хороших нападающих. Нужно быть в хорошей физической и психологической форме.
В каждой игре нужно стараться, думаю, что у меня это хорошо получается. Стараться выкладываться на полную, чтобы моим товарищам по команде было комфортно, – сказал защитник «Реала».
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