Милитао о лучшем защитнике в мире: «У каждого свое мнение, но я на пути к этому. Было трудно, когда я пришел в «Реал»

Эдер Милитао рассказал о возможности стать лучшим центральным защитником в мире.

– Вы считаете себя лучшим игроком на своей позиции?

– У каждого свое мнение, но думаю, что я на пути к этому.

Когда я пришел в «Реал», было трудно, поскольку в команде находились отличные футболисты. Но сейчас все хорошо.

– Какими качествами должен обладать современный центральный защитник?

– Нужно много работать, потому что сейчас в футболе много хороших нападающих. Нужно быть в хорошей физической и психологической форме.

В каждой игре нужно стараться, думаю, что у меня это хорошо получается. Стараться выкладываться на полную, чтобы моим товарищам по команде было комфортно, – сказал защитник « ».