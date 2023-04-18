Милитао о лучшем защитнике в мире: «У каждого свое мнение, но я на пути к этому. Было трудно, когда я пришел в «Реал»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдер Милитао Футбол

Эдер Милитао рассказал о возможности стать лучшим центральным защитником в мире.

– Вы считаете себя лучшим игроком на своей позиции?

– У каждого свое мнение, но думаю, что я на пути к этому.

Когда я пришел в «Реал», было трудно, поскольку в команде находились отличные футболисты. Но сейчас все хорошо.

– Какими качествами должен обладать современный центральный защитник?

– Нужно много работать, потому что сейчас в футболе много хороших нападающих. Нужно быть в хорошей физической и психологической форме.

В каждой игре нужно стараться, думаю, что у меня это хорошо получается. Стараться выкладываться на полную, чтобы моим товарищам по команде было комфортно, – сказал защитник «Реала».

9 комментариев

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Raul Bloodworth
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Zemanuha
Милитао уже один из лучших в мире.
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Андрей Хенто
Милитао конечно еще не лучший центральный защитник, но он действительно очень сильно прибавил за последние два сезона, потенциал у него огромен. Так мало того, что в защите стал играть куда надежнее, так еще наконец-то стал угрозой для соперников на стандартных положениях.
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Андрей Хенто
Ответ Nik Yeremich
Как он лихо сдвинул Ван Дейка с почетного места.
Ван Дейк сам своей игрой сдвинул себя с пьедестала.
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Ophiomorph
Ответ Raul Bloodworth
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