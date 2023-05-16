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Карим Бензема отметил 6-летие сына🥳

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Карим Бензема отметил день рождения своего сына Ибрагима – мальчику исполнилось 6 лет.

Поскольку у Карима подрастает юный мадридист, не раз замеченный в Вальдебебас,

то и праздник был выполнен в стиле любимого клуба.

Напомним, что Ибрагим – это сын Бензема от модели Коры Готье.

У француза также есть двое детей от Хлои де Лоне.

С обеими девушками романтические отношения футболиста давно закончены, но он принимает активное участие в воспитании детей и прекрасно общается с бывшими возлюбленными.  

3 комментария

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Геннадий Чеботарев
лавилас ещё тот!! но то что от детей не отворачивается,а наоборот,это делает ему уважение.
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Андрей Хенто
Все в цветах Мадрида, красота.
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