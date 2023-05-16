Карим Бензема отметил 6-летие сына🥳
Карим Бензема отметил день рождения своего сына Ибрагима – мальчику исполнилось 6 лет.
Поскольку у Карима подрастает юный мадридист, не раз замеченный в Вальдебебас,
то и праздник был выполнен в стиле любимого клуба.
Напомним, что Ибрагим – это сын Бензема от модели Коры Готье.
У француза также есть двое детей от Хлои де Лоне.
С обеими девушками романтические отношения футболиста давно закончены, но он принимает активное участие в воспитании детей и прекрасно общается с бывшими возлюбленными.
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