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«Реал» уже сделал официальное предложение о покупке Беллингема? Отвечает спортивный директор «Боруссии»

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В прессе уже долгое время гуляют слухи о том, что Беллингем переберется из Дортмунда в Мадрид. Как сообщает Bild, Джуд еще не проинформировал руководство «шмелей» о своем намерении присоединиться к «королевскому клубу».

А вот «Боруссия», похоже, не собирается расставаться с талантливым полузащитником.

Себастьян Кель, спортивный директор дортмундцев, прокомментировал ситуацию с Беллингемом в интервью изданию MEN:

«Мы сделаем все возможное, чтобы Джуд остался, потому что мы очень амбициозны. Мы хотим сохранить лучших игроков в нашей команде, чтобы они выступали за наш клуб. Но вернемся к Джуду: в данный момент ему нечего решать. Пока на столе ничего нет – ни предложений, ни новостей.

Джуд крайне сосредоточен на следующей игре, в ближайшие недели мы узнаем, что будет дальше. Я знаю, как обстоят дела. В конце концов, необходимо реагировать на конкретную ситуацию».

О переходе Беллингема в «Реал» среди прочих сообщил надежный журналист Фабрицио Романо. Так что поклонники «сливочных» вполне оправданно надеются на скорое усиление команды.

Но и руководство «Боруссии» понять можно. В отличие от «Мадрида», дортмундцы продолжают сражаться за чемпионский титул. Впереди у «шмелей» важнейшие матчи в Бундеслиге.

Болельщикам «Реала» остается ждать информации от официальных источников.

2 комментария

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Андрей Хенто
Надеюсь, что все-таки Мадрид дожмет этот трансфер и после окончания Бундеслиги официально объявит о переходе. Беллингем идеальная замена в будущем Тони Кроосу. Вообще потенциально одна из лучших линий полузащиты будет в будущем у Мадрида: Беллингем-Камавинга-Вальверде- Тчуамени.
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Павел Анатольевич
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