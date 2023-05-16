В прессе уже долгое время гуляют слухи о том, что Беллингем переберется из Дортмунда в Мадрид. Как сообщает Bild, Джуд еще не проинформировал руководство «шмелей» о своем намерении присоединиться к «королевскому клубу».

А вот «Боруссия», похоже, не собирается расставаться с талантливым полузащитником.

Себастьян Кель, спортивный директор дортмундцев, прокомментировал ситуацию с Беллингемом в интервью изданию MEN:

«Мы сделаем все возможное, чтобы Джуд остался, потому что мы очень амбициозны. Мы хотим сохранить лучших игроков в нашей команде, чтобы они выступали за наш клуб. Но вернемся к Джуду: в данный момент ему нечего решать. Пока на столе ничего нет – ни предложений, ни новостей.

Джуд крайне сосредоточен на следующей игре, в ближайшие недели мы узнаем, что будет дальше. Я знаю, как обстоят дела. В конце концов, необходимо реагировать на конкретную ситуацию».

О переходе Беллингема в «Реал» среди прочих сообщил надежный журналист Фабрицио Романо. Так что поклонники «сливочных» вполне оправданно надеются на скорое усиление команды.

Но и руководство «Боруссии» понять можно. В отличие от «Мадрида», дортмундцы продолжают сражаться за чемпионский титул. Впереди у «шмелей» важнейшие матчи в Бундеслиге.

Болельщикам «Реала» остается ждать информации от официальных источников.