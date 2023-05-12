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Куртуа исполнился 31 год: его девушка посвятила вратарю красивый пост в социальной сети😍😍😍

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Скоро свадьба.

Мишель Герциг 24 года, она начала встречаться с Куртуа в начале 2021 года. До этого Тибо расстался с Мартой Домингес, в браке с которой у него родились двое детей.

Тибо уже сделал ей предложение - свадьба должна состояться этим летом.

А в честь 31-летия своего возлюбленного израильтянка написала красивый пост у себя на странице в инстаграме.

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ моего «напарника», любовь всей моей жизни, моего лучшего друга и моего будущего мужа!

Мне так повезло отпраздновать еще один прекрасный год на этой планете. И впереди еще множество таких впереди💙

Таких как ты больше нет. Никогда не меняйся💙

Люблю тебя всегда и навсегда💙»

1 комментарий

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Андрей Хенто
Счастье в семье залог успеха на работе. Поэтому Тибо и показывает шикарную игру, рад за них.
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