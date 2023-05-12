Куртуа исполнился 31 год: его девушка посвятила вратарю красивый пост в социальной сети😍😍😍
Скоро свадьба.
Мишель Герциг 24 года, она начала встречаться с Куртуа в начале 2021 года. До этого Тибо расстался с Мартой Домингес, в браке с которой у него родились двое детей.
Тибо уже сделал ей предложение - свадьба должна состояться этим летом.
А в честь 31-летия своего возлюбленного израильтянка написала красивый пост у себя на странице в инстаграме.
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ моего «напарника», любовь всей моей жизни, моего лучшего друга и моего будущего мужа!
Мне так повезло отпраздновать еще один прекрасный год на этой планете. И впереди еще множество таких впереди💙
Таких как ты больше нет. Никогда не меняйся💙
Люблю тебя всегда и навсегда💙»
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