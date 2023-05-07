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Фиксируем триумф «Мадрида», которого не было 9 лет: 9 лучших моментов победы в Кубке Испании

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Мадридский «Реал» разобрался с «Осасуной» 2:1 и выиграл 20-й Кубок Испании – оба мяча забил Родриго. Удивительно, но «Мадрид» не брал этот трофей с 2014 года. Предлагаем зафиксировать триумф лучшими фотографиями.

Именно этот парень сделал разницу, заслуженно забрав награду лучшему игроку финала.

🇧🇷🇧🇷🇧🇷

Теперь у этих ребят есть совместные Кубки Германии и Испании.

Лучший дуэт нападающих?

Этим ребятам – 72 года на двоих.

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5 комментариев

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Андрей Хенто
Желаю игрокам Мадрида переживать такие моменты, как можно чаще. Надеюсь в этом сезоне Мадрид еще сможет порадовать нас всех очередным ушастым. Но для начала надо преодолеть машину Гвардиолы.
+8
0
+8
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max jones
Очень нравится Родриго) ощущается прогресс с каждым матчем
+4
0
+4
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Артур Анадян
Это было классно, хоть и с валидолом!)))
+1
0
+1
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max mystique
Ответ Артур Анадян
Это было классно, хоть и с валидолом!)))
Особо валидола не было, впринципе контролировали игру, валидол нас ждёт с сити, вот там его надо запастись)
+1
0
+1
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Артур Анадян
Ответ max mystique
Особо валидола не было, впринципе контролировали игру, валидол нас ждёт с сити, вот там его надо запастись)
Ну фиг знает... Когда сели в оборону после забитого гола и начали играть на контратаки, пару опасных моментов точно было))
А с Сити да, надо набраться терпения
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