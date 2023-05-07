Мадридский «Реал» разобрался с «Осасуной» 2:1 и выиграл 20-й Кубок Испании – оба мяча забил Родриго. Удивительно, но «Мадрид» не брал этот трофей с 2014 года. Предлагаем зафиксировать триумф лучшими фотографиями.

Именно этот парень сделал разницу, заслуженно забрав награду лучшему игроку финала.

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Теперь у этих ребят есть совместные Кубки Германии и Испании.

Лучший дуэт нападающих?

Этим ребятам – 72 года на двоих.