«Реал» обыграл «Челси» на «Сантьяго Бернабеу» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (2:0).

Карим Бензема открыл счет испанским грандам на 21-й минуте встречи и забил свой 349-й гол за клуб, выведя команду Карло Анчелотти вперед.

Подопечные Фрэнка Лэмпарда не смогли реализовать свои момент благодаря отличной работе Тибо Куртуа. Ситуация усугубилась для «синих», когда Бен Чилуэлл был удален с поля на 59-й минуте за фол последней надежды на Родриго.

Марко Асенсио воспользовался преимуществом «Мадрида» и забил гол на 74-й минуте, решив судьбу матча.

Вот некоторые комментарии болельщиков в Twitter о матче первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Челси».

💬@mattspiro: «Тодд Боули пытается понять, почему Мудрик, за которого он заплатил 100 млн, играет за «Реал Мадрид».

💬@_Zeets: «Если даже судебная система не смогла остановить Бензема, то никто не сможет».

💬@the_marcoli_boy: «Бензема в Рамадан круче, чем Месси в лучшие годы».

💬@90minstweets: «Челси» в этом сезоне».

💬@TrollFootball: «Последние 11 голов в ЛЧ Карим Бензема забил командам из АПЛ».

💬@CarefreeLewisG: «Бен Чилуэлл чертов идиот».

💬ExpectedChelsea: «Это (по крайней мере) второй раз в этом сезоне, когда Кукурелья заставляет товарища по команде получить красную карточку. Сначала был Галлахер, теперь Чилуэлл».

💬@WolfRMFC: «Левая нога Асенсио вне штрафной площади — это неизбежность. У этого парня супергеройская левая нога».

💬@TheLampardView: «Не могу поверить, что некоторые обвиняют Фрэнка Лэмпарда в том, что он не «замотивировал» этих игроков. Извините, но если ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ футболистам нужна мотивация в плей-офф ЛЧ, то им нужно переосмыслить свою жизнь».

💬@sara_2437: «Тони Кроос показал мастер-класс, но никто не будет об этом говорить, потому что для него это нормальная ситуация».

💬@the_Lawrenz : «У Тони Крооса был хоть один плохой матч в карьере?».