Икер Касильяс отвечал на разные вопросы во время стрима и, среди прочего, его попросили выбрать между Тибо Куртуа и голкипером «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.

«Тер Стеген или Куртуа? Тер Стеген – он сейчас очень хорошо играет», - отметил Касильяс.

Однако, болельщики ожидали, что будучи мадридистом, Икер отдаст предпочтение бельгийцу.

Вот несколько реакций фанатов из Twitter:

💭Here for you: «Куртуа спас «Мадрид» - мы могли пропустить и 5 мячей».

💭Brian: «В данный момент – да, но в прошлом сезоне именно Куртуа выиграл ЛЧ».

💭RMCF_22: «Ты ничего не знаешь о голах, поэтому тебя и вышибли из команды».