Икер Касильяс делает неожиданный выбор между Куртуа и Тер Стегеном
Икер Касильяс отвечал на разные вопросы во время стрима и, среди прочего, его попросили выбрать между Тибо Куртуа и голкипером «Барселоны» Марком-Андре тер Стегеном.
«Тер Стеген или Куртуа? Тер Стеген – он сейчас очень хорошо играет», - отметил Касильяс.
Однако, болельщики ожидали, что будучи мадридистом, Икер отдаст предпочтение бельгийцу.
Вот несколько реакций фанатов из Twitter:
💭Here for you: «Куртуа спас «Мадрид» - мы могли пропустить и 5 мячей».
💭Brian: «В данный момент – да, но в прошлом сезоне именно Куртуа выиграл ЛЧ».
💭RMCF_22: «Ты ничего не знаешь о голах, поэтому тебя и вышибли из команды».
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