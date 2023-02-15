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Звезда «Баварии» предложил себя «Реалу». Может стать отличным усилением в атаке

Лерой Сане Лерой Сане
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Надо брать?

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане, как сообщается, предложил себя «Реалу». Говорят, что ухудшение отношений немецкой звезды с менеджером Юлианом Нагельсманном стало причиной его решения покинуть «Альянц Арену».

Испанское издание El Nacional заявляет, что летом Сане хочет покинуть немецкую команду. Он хочет играть регулярно и считает, что у него будет шанс сделать это на «Сантьяго Бернабеу».

Вышеупомянутое испанское издание утверждает, что Нагельсманн недостаточно доверяет Сане и предпочитает использовать других игроков. В качестве примера разлада в их отношениях приводится решение игрока отправиться прямо в раздевалку после замены в недавней игре Бундеслиги.

«Реалу» уже предлагали подписать Сане прошлым летом, но клуб отказался. Однако, поскольку Эден Азар должен вскоре покинуть команду, шансы на то, что Сане может оказаться в Мадриде, увеличились.

4 комментария

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Андрей Хенто
С Баварии обычно если и переходят в Мадрид игроки, то всегда очень удачно)
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Najim Salimov
Игрок хороший и быстрый
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Nurzhan Assubayev
За разумную цену почему бы и нет.
+4
0
+4
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Gon3a1e5@mail.ru
Надо брать. Хорошее усиление, к тому же если есть конфликт договорится тоже легко будет
+5
0
+5
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