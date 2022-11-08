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Лучший балкон в мире – туда Вальверде выбил мяч, спасая «Реал» против «Райо». Хозяин продает трофей за 280 евро

болельщики
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
Футбол Футбол

Феде перестарался.

«Реал» впервые в сезоне проиграл в Ла Лиге – неудачно съездил в гости к «Райо Вальекано» (2:3), один из ярчайших моментов произошел в концовке матча. 

Хозяева «Кампо де Вальекаса» вышли вперед во втором тайме благодаря пенальти за игру рукой Карвахаля. «Реал» бросился спасаться. В самой концовке на угловой в чужую штрафную пришел даже Тибо Куртуа, но мяч попал к Феде Вальверде, который мощным ударом выбил его за пределы стадиона и попал точно на балкон соседнего дома, откуда за матчем наблюдали болельщики. 

Им в этот вечер повезло больше других – не только победа, но трофей.

Трое мужчин порадовались. Не только сэкономили на билетах и посмотрели матч с козырных мест, но еще и получили мяч, который не отберет ни один болбой.

Забавно, что ребята на балконе в этот момент снимали происходящее на телефон – и да, мяч чуть не попал в оператора (к сожалению, из-за прав мы не можем показать момент). Вот новый хозяин мяча снимает его лежащим прямо на балконе.

Скоро на местном онлайн-рынке появилось объявление о продаже этого самого мяча за 200 евро: «Вальверде только что попал этим мячом прямо в мою квартиру. Он немного побитый из-за столкновения с домом, но он все еще в рабочем состоянии». Несмотря на то, что аутентичность мяча никак не подтверждена, цену вскоре повысили до 280 евро. К слову, Puma продает официальный мяч Ла Лиги за 134 евро.

Это легендарная многоэтажка – стояла там, еще когда не было стадиона

Стадион «Кампо Де Вальекас» находится в жилом районе Мадрида. Его построили в 1976 году, а в 1980-х на нем даже выступала группа Queen. И уже тогда этот дом с удобным балконом стоял прямо там, где должна быть трибуна за воротами – такие вот особенности застройки в рабочих кварталах, к которым относится и мадридский Вальекас.

Арена и с тремя трибунами считалась одной из самых запущенных в Испании, но этим летом «Райо» устроил ремонт и обновил устаревший стадион. Кстати, если бы Вальверде пристрелялся бы так у противоположных ворот, то мяч мог бы улететь прямо на проезжую часть.

Настоящая атмосфера дворового футбола. Вот только по окнам бьют действующие победители Лиги чемпионов. 

«Реал» вдруг получил от «Райо» – это первое важное поражение сезона. Пропустили «Барсу» в лидеры

Райо Вальекано – Реал Мадрид 3:2 (2:2, 1:0)
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Комесанья, 1:1 – 37, пенальти Модрич, 1:2 – 41 Милитао, 2:2 – 44 Гарсия, 3:2 – 67, пенальти Трехо.
Райо ВальеканоДимитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 71), Гарсия (Сальви Санчес, 88), Паласон (Чаваррия, 88), Комесанья (Сисс, 79), Оскар Валентин, Камельо (Фалькао, 88).
Реал МадридКуртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Алаба, Милитао, Менди (Начо, 85), Модрич (Мариано Диас, 79), Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 69), Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.
Предупреждения:
Катена (2), Винисиус Жуниор (11), Трехо (48), Модрич (60), Карвахаль (65), Родриго (70), Балиу (87), Чаваррия (90), Васкес (90).
Удаление:
Ираола (61).

Фото: globallookpress.com/Federico Titone/Keystone Press Agency; espanaestadios.com

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