Лучший балкон в мире – туда Вальверде выбил мяч, спасая «Реал» против «Райо». Хозяин продает трофей за 280 евро

Феде перестарался.

«Реал» впервые в сезоне проиграл в Ла Лиге – неудачно съездил в гости к «Райо Вальекано» (2:3), один из ярчайших моментов произошел в концовке матча.

Хозяева «Кампо де Вальекаса» вышли вперед во втором тайме благодаря пенальти за игру рукой Карвахаля. «Реал» бросился спасаться. В самой концовке на угловой в чужую штрафную пришел даже Тибо Куртуа, но мяч попал к Феде Вальверде, который мощным ударом выбил его за пределы стадиона и попал точно на балкон соседнего дома, откуда за матчем наблюдали болельщики.

Им в этот вечер повезло больше других – не только победа, но трофей.

Трое мужчин порадовались. Не только сэкономили на билетах и посмотрели матч с козырных мест, но еще и получили мяч, который не отберет ни один болбой.

Забавно, что ребята на балконе в этот момент снимали происходящее на телефон – и да, мяч чуть не попал в оператора (к сожалению, из-за прав мы не можем показать момент). Вот новый хозяин мяча снимает его лежащим прямо на балконе.

Скоро на местном онлайн-рынке появилось объявление о продаже этого самого мяча за 200 евро: «Вальверде только что попал этим мячом прямо в мою квартиру. Он немного побитый из-за столкновения с домом, но он все еще в рабочем состоянии». Несмотря на то, что аутентичность мяча никак не подтверждена, цену вскоре повысили до 280 евро. К слову, Puma продает официальный мяч Ла Лиги за 134 евро.

Это легендарная многоэтажка – стояла там, еще когда не было стадиона

Стадион «Кампо Де Вальекас» находится в жилом районе Мадрида. Его построили в 1976 году, а в 1980-х на нем даже выступала группа Queen. И уже тогда этот дом с удобным балконом стоял прямо там, где должна быть трибуна за воротами – такие вот особенности застройки в рабочих кварталах, к которым относится и мадридский Вальекас.

Арена и с тремя трибунами считалась одной из самых запущенных в Испании, но этим летом «Райо» устроил ремонт и обновил устаревший стадион. Кстати, если бы Вальверде пристрелялся бы так у противоположных ворот, то мяч мог бы улететь прямо на проезжую часть.

Настоящая атмосфера дворового футбола. Вот только по окнам бьют действующие победители Лиги чемпионов.

Фото: globallookpress.com/Federico Titone/Keystone Press Agency; espanaestadios.com