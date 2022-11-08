Лучший балкон в мире – туда Вальверде выбил мяч, спасая «Реал» против «Райо». Хозяин продает трофей за 280 евро
Феде перестарался.
«Реал» впервые в сезоне проиграл в Ла Лиге – неудачно съездил в гости к «Райо Вальекано» (2:3), один из ярчайших моментов произошел в концовке матча.
Хозяева «Кампо де Вальекаса» вышли вперед во втором тайме благодаря пенальти за игру рукой Карвахаля. «Реал» бросился спасаться. В самой концовке на угловой в чужую штрафную пришел даже Тибо Куртуа, но мяч попал к Феде Вальверде, который мощным ударом выбил его за пределы стадиона и попал точно на балкон соседнего дома, откуда за матчем наблюдали болельщики.
Им в этот вечер повезло больше других – не только победа, но трофей.
Трое мужчин порадовались. Не только сэкономили на билетах и посмотрели матч с козырных мест, но еще и получили мяч, который не отберет ни один болбой.
Забавно, что ребята на балконе в этот момент снимали происходящее на телефон – и да, мяч чуть не попал в оператора (к сожалению, из-за прав мы не можем показать момент). Вот новый хозяин мяча снимает его лежащим прямо на балконе.
Скоро на местном онлайн-рынке появилось объявление о продаже этого самого мяча за 200 евро: «Вальверде только что попал этим мячом прямо в мою квартиру. Он немного побитый из-за столкновения с домом, но он все еще в рабочем состоянии». Несмотря на то, что аутентичность мяча никак не подтверждена, цену вскоре повысили до 280 евро. К слову, Puma продает официальный мяч Ла Лиги за 134 евро.
Это легендарная многоэтажка – стояла там, еще когда не было стадиона
Стадион «Кампо Де Вальекас» находится в жилом районе Мадрида. Его построили в 1976 году, а в 1980-х на нем даже выступала группа Queen. И уже тогда этот дом с удобным балконом стоял прямо там, где должна быть трибуна за воротами – такие вот особенности застройки в рабочих кварталах, к которым относится и мадридский Вальекас.
Арена и с тремя трибунами считалась одной из самых запущенных в Испании, но этим летом «Райо» устроил ремонт и обновил устаревший стадион. Кстати, если бы Вальверде пристрелялся бы так у противоположных ворот, то мяч мог бы улететь прямо на проезжую часть.
Настоящая атмосфера дворового футбола. Вот только по окнам бьют действующие победители Лиги чемпионов.
«Реал» вдруг получил от «Райо» – это первое важное поражение сезона. Пропустили «Барсу» в лидеры
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Кампо де Вальекас»
- Голы:
- 1:0 – 5 Комесанья, 1:1 – 37, пенальти Модрич, 1:2 – 41 Милитао, 2:2 – 44 Гарсия, 3:2 – 67, пенальти Трехо.
-
Райо Вальекано –
Димитриевски, Балиу, Лежен, Катена, Фран Гарсия, Трехо (Унаи Лопес, 71), Гарсия (Сальви Санчес, 88), Паласон (Чаваррия, 88), Комесанья (Сисс, 79), Оскар Валентин, Камельо (Фалькао, 88).
-
Реал Мадрид –
Куртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Алаба, Милитао, Менди (Начо, 85), Модрич (Мариано Диас, 79), Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 69), Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго.
- Предупреждения:
- Катена (2), Винисиус Жуниор (11), Трехо (48), Модрич (60), Карвахаль (65), Родриго (70), Балиу (87), Чаваррия (90), Васкес (90).
- Удаление:
- Ираола (61).
Фото: globallookpress.com/Federico Titone/Keystone Press Agency; espanaestadios.com
Комментарии