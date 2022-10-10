«Провокатор Месси, высокомерный Рауль и эгоцентричный Криштиану». Ежи Дудек прошелся по звездным игрокам в автобиографии

Бывший голкипер «Мадрида» и «Ливерпуля» Ежи Дудек в своей автобиографии упомянул некоторых известных одноклубников и соперников, с которыми сталкивался на протяжении карьеры. Среди них Лионель Месси, Рауль и Криштиану Роналду.

О Месси

«Месси любил провоцировать, как и вся «Барселона» и ее тренер Хосеп Гвардиола. Они всегда были готовы досадить сопернику, и много раз им это удавалось. Я видел и слышал, как Месси грубил Пепе и Рамосу: подобное поведение от такого, казалось бы, спокойного и милого человека шокирует».

О Рауле и Криштиану

«Рауль был очень высокомерным, но в целом нормальным парнем. Криштиану – очень эгоцентричен, но полон желания побеждать. Уверен, что он бы предпочел победу 1:0 и собственный гол, чем победу команды 5:0, но без его участия. Если не считать этот фактор, то Криштиану тоже нормальный парень, но я понимаю, что со стороны он может восприниматься по-разному».