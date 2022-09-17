5 голов Винисиуса, 36 матчей Симеоне: 11 важных цифр перед дерби

1 из последних 12 дерби в Ла Лиге выиграл «Атлетико». Баланс противостояния команд: пять побед «Мадрида», шесть ничьих и одна победа «Атлетико»

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3 гола в 5 турах забил Альваро Мората – лучший бомбардир «Атлетико» в Ла Лиге. Завтра он встретится с «Мадридом», в составе которого дважды выигрывал Лигу чемпионов (2013/14 и 2016/17) и дважды чемпионат Испании (2011/12 и 2016/17). В целом Альваро сыграл за «Реал» 95 матчей и забил 31 гол.

4 гола в последних 4-х турах Ла Лиги забил Винисиус: его жертвами стали «Сельта», «Эспаньол», «Бетис» и «Мальорка».

5 побед в 5 турах на счету у «Мадрида» в Ла Лиге в этом сезоне. «Сливочные» остаются единственной командой из топ-5 лиг, пока не терявшей очки.

8 матчей подряд в чемпионате Испании команда Карло Анчелотти не знает поражений: последний раз «Мадрид» проигрывал именно в дерби на «Метрополитано» 8 мая (1-0).

9 голов забил «Атлетико» в первых пяти турах Ла лиги: 4 из них в единственной пока домашней победе против «Сельты» (4-1).

13 сэйвов совершил Тибо Куруа со старта чемпионата Испании, но несмотря на пять побед своей команды, ему пока ни разу не удалось сохранить ворота «сухими».

15 голов на счету у «Мадрида» в этом сезоне в пяти первых турах Ла Лиги. Наряду с «Барселоной», «сливочные» - лидеры по забитым мячам.

36 дерби уже провел Диего Симеоне у руля «Атлетико»: у него в активе 10 побед (5 дома), 11 ничьих и 15 поражений. «Красно-белые» забили 34 гола против 47 голов своего соперника. Завтрашнее дерби станет для Симеоне 22-м в Ла Лиге, так он сравняется с Луисом Арагонесом – лидером по количеству дуэлей с вечным соперником в чемпионате Испании.

170 раз в Ла Лиге встречались «Реал Мадрид» и «Атлетико»: у «сливочных» 90 побед, у «красно-белых» 37 и 43 матча закончились ничьей. «Реал Мадрид» забил 295 голов, «Атлетико» - 218.

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