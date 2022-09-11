Анчелотти попросили выбрать, кто лучше заменяет Бензема - Родриго или Азар. Ответ очевиден

Когда его попросили выбрать между Эденом Азаром и Родриго, тренер ответил: «Азар или Родриго? Я выберу обоих. Было лучше, когда Родриго был нападающим, он хорошо сочетался с Винисиусом.

Команда смогла компенсировать отсутствие Бензема, и это придает импульс и уверенность. Мы надеемся, что сможем вернуть Карима как можно скорее».

Напомним, Карим Бензема получил травму во время игры с «Селтиком» на прошлой неделе. Ожидается, что француз вернется в строй к матчу с «Атлетико». А пока Азар и Родриго заменят его. И они неплохо справляются.

А тем временем Марко Асенсио недоволен, что его не выпустили на поле в матче с «Мальоркой».

Карвахаль заменил Васкеса на 71-й минуте, и у «Реала» не осталось слотов для проведения замен. После этого Асенсио активно выражал недовольство тем, что не сможет сыграть в этом матче: полузащитник бросил манишку на землю, пнул бутылку и бросил свою футболку на другое сиденье. После этого он сидел с недовольным лицом, скрестив руки на груди.

После матча Анчелотти отреагировал на эмоции игрока: «Гнев Асенсио из-за того, что он не играет? Я с ним согласен, так что буду иметь это в виду».

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