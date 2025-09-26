Винисиус выиграл суд против испанского бизнесмена, создавшего бренд с именем игрока в 2018-м. Регистрацию аннулируют

Винисиус Жуниор выиграл суд против испанского бизнесмена.

Вингер «Реала » выиграл судебную тяжбу, которую он вел против бизнесмена из Ла-Коруньи, зарегистрировавшего бренд с именем игрока в ноябре 2018 года. Сам бразилец зарегистрировал бренд Vinicius Jr за год до этого.

Ответчик утверждал, что, когда он подавал заявку на регистрацию, Винисиус не был известен, и, следовательно, не было риска, что потребители будут ассоциировать продукт с игроком. Вингер дебютировал за основную команду «Реала» за два месяца до регистрации торговой марки.

Коммерческий суд Ла-Коруньи и провинциальный суд полностью удовлетворили иск, поданный стороной игрока, и поручили испанскому ведомству по патентам и товарным знакам аннулировать регистрацию бренда. Бизнесмен обязан оплатить судебные издержки футболиста.

Ранее ответчик заявлял, что наименование бренда уходят корнями во времена Римской империи и в историю его собственной семьи, но суд отверг эти аргументы в 2023 году.