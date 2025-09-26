  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Эмери после 1:0 с «Болоньей»: «Я мотивирован на ЛЕ, но знаю, что выиграть ее будет очень сложно»
6

Эмери после 1:0 с «Болоньей»: «Я мотивирован на ЛЕ, но знаю, что выиграть ее будет очень сложно»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери подвел итоги игры с «Болоньей».

Английская команда выиграла матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы со счетом 1:0. 

«Все три года, прошедшие с тех пор, как я пришел сюда, я чувствовал, что дома мы сильны. Мы уверены в себе, креативны и полны энергии. Сегодня я почувствовал это снова. Если не привносить эту энергию, все будет сложнее.

«Болонья» играла хорошо. Но мы адаптировались и старались доминировать в своих моментах. И я думаю, что мы заслужили победу.

Когда я приехал сюда, я мечтал играть в еврокубках. А затем о том, чтобы все улучшить и стабильно выступать в Премьер-лиге. В этом году я настроен позитивно, взволнован и мотивирован на Лигу Европы, но я знаю, что выиграть ее будет очень сложно», – сказал Эмери

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?68109 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
logoАстон Вилла
logoБолонья
logoЛига Европы УЕФА
logoпремьер-лига Англия
logoУнаи Эмери
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»
36вчера, 22:21
Флик про 3:1 с «Овьедо»: «Барселона» хорошо сыграла, я рад трем очкам. Гарсия ошибся, но мы хотим, чтобы он играл именно так, был на передовой»
18вчера, 22:05
За какой английский клуб, помимо «МЮ», выступал Дэвид Бекхэм? И другие вопросы в нашем «Квиз-боте»
вчера, 22:00Телеграм
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка в Ла Лиге после 6 туров, «Атлетико» – на 9
15вчера, 21:37
«Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» – 3:1. Во 2-м тайме забили Гарсия, Левандовски и Араухо
366вчера, 21:25
У «Барселоны» 6 побед с общим счетом 20:4 и ничья с «Райо» в этом сезоне
31вчера, 21:25
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Овьедо», «Осасуна» сыграла вничью с «Эльче»
147вчера, 21:24
Министр спорта Израиля заявил, что работает вместе с Нетаньяху, чтобы предотвратить отстранение футбольных команд
28вчера, 21:22
Джейми Каррагер: «Никто не мог приблизиться к Анри с 2000 по 2005 год, как и к Салаху в последние годы. Был бы рад, если бы Мо получил «Золотой мяч», но сейчас победить мог только Дембеле»
9вчера, 21:15
«Ман Сити» и Савио близки к продлению контракта до 2031 года. Переговоры – на финальной стадии
1вчера, 21:06
Ко всем новостям
Последние новости
Винисиус выиграл суд против испанского бизнесмена, создавшего бренд с именем игрока в 2018-м. Регистрацию аннулируют
6вчера, 22:02
Семин про Карпина: «Время для адаптации уже прошло. Должен быть результат»
4вчера, 21:57
Мерсон про Шешко: «Футбол «МЮ» не подходит ему. Мбемо сам хочет забивать, Кунья любит дриблинг – они не станут подавать на Беньямина. Понятия не имею, как Шешко забить, и это проблема»
7вчера, 21:40
«Блэкберну» придется целиком переиграть матч против «Ипсвича», в котором он в большинстве вел 1:0 к 80-й минуте. Встречу прервали из-за ливня
9вчера, 21:07
Кубок Италии. «Дженоа» обыграла «Эмполи», «Торино» одолел «Пизу»
5вчера, 20:59
«Астон Вилла» Эмери выиграла впервые в сезоне – у «Болоньи» в ЛЕ. Было 3 поражения и 3 ничьих
2вчера, 20:55
«Факел» сыграет с «Уралом» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России, «Торпедо» – с «Велесом», «Енисей» – с «Фанкомом»
вчера, 20:55
Кани перенес инсульт и провел две недели в отделении интенсивной терапии. Экс-вингеру «Вильярреала» 44 года
1вчера, 20:44
Де ла Фуэнте о словах Флика, что Ямаль играл в сборной с болью: «Не помню, что он сказал. Мне все равно»
16вчера, 20:43
Александр Григорян: «Тактический портрет «Спартака» невозможно понять. Как только у Станковича что‑то начинает работать, он сразу меняет формацию. Поразительно»
3вчера, 20:26