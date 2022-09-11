Дебаты дня: кого из игроков «Реала» вы бы хотели видеть в старте на матч против «Мальорки» больше всего?

В рамках пятого тура Ла Лиги «Реал» встретится с «Мальоркой».

Уже точно известно, что Карим Бензема, Эдер Милитао и Альваро Одриосола пропустят матч. Остальные игроки – в распоряжении Анчелотти.

Заявка «сливочных» на воскресный матч

После игры с «Мальоркой» «сливочных» ждет два серьезных матча – против «Лейпцига» в Лиге чемпионов и против мадридского «Атлетико» в Ла Лиге. Немецкие «быки», недавно сменившие Тедеско на Розе, хоть и выступают нестабильно, но все же могут преподнести «королевскому клубу» несколько неприятных сюрпризов. О важности встречи с «Атлетико» говорить не нужно – тут нужно принципиально побеждать.

Две непростые встречи вынудят Анчелотти прибегнуть к ротации. Помня о предстоящих играх, иностранные болельщики назвали футболистов, которых хотят больше всего видеть в стартовом составе «сливочных» на матч против «Мальорки».

Делимся комментариями фанатов:

💭 «Пусть Азар и Асенсио играют в атаке. Вальверде и Вини должны отдохнуть».

💭 «Дани Себальос должен выйти, в полузащите слишком большая конкуренция, ему тяжело получить место. Хочется увидеть Начо, он футболист с классными навыками, ему тоже нужно намного чаще выходить на поле. Матч с «Мальоркой» — это шанс для футболистов, которым не хватает игрового времени».

💭 «Мой идеальный состав на матч: Лунин, Менди, Алаба, Рюдигер, Васкес, Себальос, Камавинга, Кроос, Асенсио, Азар и Винисиус».

💭 «Лунин и Начо 🤜🤛».

💭 «Рюдигер и Родриго».

💭 «Пусть стартует Начо».

💭 «Азар фантастически играл против «Селтика»! Хочется, чтобы он вновь это повторил».

💭 «Думаю, обязательно должны выйти Лунин, Менди, Алаба, Рюдигер и Васкес».

Согласны с мнением иностранных болельщиков «Реала»? Что думаете вы? Кого Анчелотти должен выпустить с первых минут? Делитесь мнением в комментариях!