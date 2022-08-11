«Мне жаль этого парня, он через многое прошел». Болельщики не согласны с решением Анчелотти оставить Азара в запасе во время матча за Суперкубок Европы

Карло Анчелотти не дал Эдену Азару шанса проявить себя в матче за Суперкубок Европы с «Анйтрахтом».

Болельщики разочарованы решением Карло и в Twitter сочувствуют бывшему игроку «Челси».

«Обращение Анчелотти с Азаром просто смехотворно. Да он скорее второго голкипера выпустит на поле, чем его. Если Анчелотти не может предоставить Азару 5 минут на поле, когда его команда ведет 2-0, то вряд ли он получит шанс в будущем».

«Азар так хорош, ему даже на поле не надо выходить, чтобы выиграть трофей».

«Азару лучше вернуться в «Челси».

«Мне кажется, что Анчелотти просто не нравится Азар, поэтому он даже пару минут не может ему выделить, чтобы проявить себя, хотя он ежедневно выкладывается на тренировках. Сочувствую этому парню, команда сыграла 4 финала, а он не был задействован ни в одном».

«Анчелотти очень плохо обращается с Азаром…этот парень через многое прошел…Азар точно жалеет, что перешел в «Реал Мадрид».

«У Азара столько же трофеев в Ла Лиге, сколько и у Криштиану Роналду, который доминировал в Испании в течении 9 лет».

В прошедшем матче «сливочные» забили два гола и завоевали Суперкубок УЕФА: счет открыл Давид Алаба на 37й минуте, а через 20 минут Карим Бензема увеличил преимущество команды.

Карло Анчелотти использовал пять замен при счете 2-0, выпустив Родриго, Камавингу, Дани Себальоса, Тчуамени и Рюдигера.