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Мбаппе отправил сообщение Флорентино Пересу - журналистам стало известно его содержание

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По информации источников, Килиан Мбаппе лично отправил сообщение Флорентино Пересу. Это подтверждает и журналист Хосеп Педрерол.

«Прези, я остаюсь в «ПСЖ», — говорится в сообщении.

Марио Кортегана также сообщает, что эмир Катара и президент Франции оказали огромное давление на Мбаппе, чтобы тот продлил контракт с парижанами.

Согласно нескольким источникам, Килиан продлит свой контракт с ПСЖ до 2025 года. Однако Фабрицио Романо сообщает, что игра за «Реал Мадрид» по-прежнему остается мечтой для француза.

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