За такие Нидерланды хочется болеть 🧡

Эмоция Ильи Васильева.

Я не любил сборную Нидерландов из-за пропущенных крупных турниров и механизированных Евро-2020 и ЧМ-2022. Да, работа Луи ван Гала в Катаре – как минимум интересная, но команда не вызывала эмоций и азарта (разве что удивила тем самым штрафным против Аргентины).

Прошло полтора года – и Нидерланды разорвали смирительные рубашки. Нет пугающей шаблонности, лидеры свободны, в атаке чувствуется запас даже без Френки. Не факт, что Оранье стали сильнее при Роналде Кумане, но наблюдать теперь точно интереснее.

Нидерланды победили Польшу не без раздолбайства – назревала первая громкая сенсация Евро. Но команда Кумана все равно понравилась.

1. Нидерланды поддержали тренд Германии, Швейцарии и Италии – сборная похожа на клуб

Базовая схема Нидерландов – 4-2-3-1, но Куман разнообразно атаковал.

● Натан Аке – третий центральный защитник при розыгрышах с активными подключениями (о них – ниже);

● Думфрис и Коди Гакпо отвечали за ширину. Из-за передвижений Дензела с фланга уходил Симонс: Хави играл между линиями вместе с прекрасным Тейани Рейндерсом;

● полезное продвижение центральных полузащитников Йоэя Вермана и Йерди Схаутена;

● постоянные спуски в глубину от Мемфиса Депая.

Нидерланды сыграли драйвово: вылетали в интересные атаки от ворот (в том числе – благодаря длинным передачам), создавали моменты через ширину (самый сок – шанс Гакпо на 42-й минуте), зажимали Польшу в штрафной. Первый тайм был доминирующим с массой моментов, второй – хуже, но Нидерланды дожали благодаря заменам Кумана.

2. Евро-2024 – турнир десяток. У Нидерландов творил Рейндерс

Рейндерс вписался к Гюндогану/Мусиале, Виртцу, Эбишеру, Руису (не совсем десятка, но шикарно разыгрывал) и Барелле (тоже не полноценная десятка, но много творчества вместе с Пеллегрини и Фраттези).

Тонкий поиск пространства очень помогал Нидерландам. Периодически Депай и Гакпо из-за эгоизма игнорировали шикарные рывки Рейндерса за спину, но он все равно заметно выступил: чуть не сравнял счет сразу после пропущенного, эталонно ворвался в середине первого тайма (на скрине), продуктивнее Симонса отскакивал в глубину и отдал предголевую в победной атаке.

3. Аке – восторг. Еще один смелый гибридный защитник

И снова Нидерланды вписались в стартовые тренды: в Германии с позиции левого центрального защитника разыгрывал Тони Кроос, Швейцарии помогал Мануэль Аканджи, у Италии восхитила дерзость Риккардо Калафьори.

У Нидерландов шикарно сыграл Аке: четыре передачи под удар, ассист, прямое участие в победной атаке, топ-шанс для Гакпо и заброс Депаю в стиле Блинда – Ван Перси на ЧМ-2014.

Данные – телеграм-канал Павла Тихонова «Соккер-радар»

4. Куман удачно перестроился во втором тайме

Нидерланды просели после перерыва. Гакпо и Симонс не созидали. И что хуже: забивали на оборону. Убийственно в совокупности с ужасной реализацией Депая, решившего повторить достижение Кержакова на Евро-2012 (ждем новый глагол Depayed?) – Польша выровняла игру.

Но Куман адаптировался:

– убрал Симонса ради динамичного Дониэлла Малена – и он создал пару опасных моментов справа;

– сделал сдвоенный фланг Думфрис + Фримпонг – Нидерланды нагнетали и дальше;

– выпустил более прямолинейного и дисциплинированного Ваута Вегорста вместо провалившегося Депая – нападающий «Хоффенхайма» забил решающий гол первым касанием.

5. Нидерланды творят историю: в старте сборной ни одного игрока «Аякса»

Наш автор Максим Полтавец раскопал удивительный факт: «Против Польши в основном составе сборной Нидерландов не было ни одного игрока «Аякса». На больших турнирах такое впервые за 16 лет.

Всего такое случалось 12 раз за всю историю сборной. Прошлый раз – на Евро-2008 в матчах против Италии, Франции и России.

Но даже тогда в составе были воспитанники и бывшие игроки «Аякса»: Уэсли Снейдер, Рафаэль ван дер Варт, Эдвин ван дер Сар и другие.

На первый матч Евро-2024 в основном составе не было даже ни одного бывшего игрока амстердамского клуба. Зато сразу семь игроков, прошедших через ПСВ.

Исторический момент».

***

Нидерланды сыграли в клубный футбол – это главный комплимент для сборных.

Команда Кумана симпатично атаковала без Френки, создавала моменты на стандартах, в быстрых атаках, после длительных комбинаций и благодаря индивидуальному мастерству.

Следующая проверка – Франция. Оборонительная конфигурация Нидерландов слишком хрупка против топов, но пока сборная оставила приятное впечатление: атаковала, не сломалась на фоне ожившей Польши и дожала в концовке.

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Кумана неловко поймала камера, но не смейтесь: у него часто течет кровь из-за лекарств

Факты о каждом игроке сборной Нидерландов

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey