За такие Нидерланды хочется болеть 🧡
Эмоция Ильи Васильева.
Я не любил сборную Нидерландов из-за пропущенных крупных турниров и механизированных Евро-2020 и ЧМ-2022. Да, работа Луи ван Гала в Катаре – как минимум интересная, но команда не вызывала эмоций и азарта (разве что удивила тем самым штрафным против Аргентины).
Прошло полтора года – и Нидерланды разорвали смирительные рубашки. Нет пугающей шаблонности, лидеры свободны, в атаке чувствуется запас даже без Френки. Не факт, что Оранье стали сильнее при Роналде Кумане, но наблюдать теперь точно интереснее.
Нидерланды победили Польшу не без раздолбайства – назревала первая громкая сенсация Евро. Но команда Кумана все равно понравилась.
1. Нидерланды поддержали тренд Германии, Швейцарии и Италии – сборная похожа на клуб
Базовая схема Нидерландов – 4-2-3-1, но Куман разнообразно атаковал.
● Натан Аке – третий центральный защитник при розыгрышах с активными подключениями (о них – ниже);
● Думфрис и Коди Гакпо отвечали за ширину. Из-за передвижений Дензела с фланга уходил Симонс: Хави играл между линиями вместе с прекрасным Тейани Рейндерсом;
● полезное продвижение центральных полузащитников Йоэя Вермана и Йерди Схаутена;
● постоянные спуски в глубину от Мемфиса Депая.
Нидерланды сыграли драйвово: вылетали в интересные атаки от ворот (в том числе – благодаря длинным передачам), создавали моменты через ширину (самый сок – шанс Гакпо на 42-й минуте), зажимали Польшу в штрафной. Первый тайм был доминирующим с массой моментов, второй – хуже, но Нидерланды дожали благодаря заменам Кумана.
2. Евро-2024 – турнир десяток. У Нидерландов творил Рейндерс
Рейндерс вписался к Гюндогану/Мусиале, Виртцу, Эбишеру, Руису (не совсем десятка, но шикарно разыгрывал) и Барелле (тоже не полноценная десятка, но много творчества вместе с Пеллегрини и Фраттези).
Тонкий поиск пространства очень помогал Нидерландам. Периодически Депай и Гакпо из-за эгоизма игнорировали шикарные рывки Рейндерса за спину, но он все равно заметно выступил: чуть не сравнял счет сразу после пропущенного, эталонно ворвался в середине первого тайма (на скрине), продуктивнее Симонса отскакивал в глубину и отдал предголевую в победной атаке.
3. Аке – восторг. Еще один смелый гибридный защитник
И снова Нидерланды вписались в стартовые тренды: в Германии с позиции левого центрального защитника разыгрывал Тони Кроос, Швейцарии помогал Мануэль Аканджи, у Италии восхитила дерзость Риккардо Калафьори.
У Нидерландов шикарно сыграл Аке: четыре передачи под удар, ассист, прямое участие в победной атаке, топ-шанс для Гакпо и заброс Депаю в стиле Блинда – Ван Перси на ЧМ-2014.
Данные – телеграм-канал Павла Тихонова «Соккер-радар»
4. Куман удачно перестроился во втором тайме
Нидерланды просели после перерыва. Гакпо и Симонс не созидали. И что хуже: забивали на оборону. Убийственно в совокупности с ужасной реализацией Депая, решившего повторить достижение Кержакова на Евро-2012 (ждем новый глагол Depayed?) – Польша выровняла игру.
Но Куман адаптировался:
– убрал Симонса ради динамичного Дониэлла Малена – и он создал пару опасных моментов справа;
– сделал сдвоенный фланг Думфрис + Фримпонг – Нидерланды нагнетали и дальше;
– выпустил более прямолинейного и дисциплинированного Ваута Вегорста вместо провалившегося Депая – нападающий «Хоффенхайма» забил решающий гол первым касанием.
5. Нидерланды творят историю: в старте сборной ни одного игрока «Аякса»
Наш автор Максим Полтавец раскопал удивительный факт: «Против Польши в основном составе сборной Нидерландов не было ни одного игрока «Аякса». На больших турнирах такое впервые за 16 лет.
Всего такое случалось 12 раз за всю историю сборной. Прошлый раз – на Евро-2008 в матчах против Италии, Франции и России.
Но даже тогда в составе были воспитанники и бывшие игроки «Аякса»: Уэсли Снейдер, Рафаэль ван дер Варт, Эдвин ван дер Сар и другие.
На первый матч Евро-2024 в основном составе не было даже ни одного бывшего игрока амстердамского клуба. Зато сразу семь игроков, прошедших через ПСВ.
Исторический момент».
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Нидерланды сыграли в клубный футбол – это главный комплимент для сборных.
Команда Кумана симпатично атаковала без Френки, создавала моменты на стандартах, в быстрых атаках, после длительных комбинаций и благодаря индивидуальному мастерству.
Следующая проверка – Франция. Оборонительная конфигурация Нидерландов слишком хрупка против топов, но пока сборная оставила приятное впечатление: атаковала, не сломалась на фоне ожившей Польши и дожала в концовке.
Кумана неловко поймала камера, но не смейтесь: у него часто течет кровь из-за лекарств
Факты о каждом игроке сборной Нидерландов
Фото: Gettyimages.ru/Alex Livesey
Германия играет, как клуб.
Испания играет-, как клуб.
Италия играет, как клуб.
Голландия играет, как клуб.
Завтра:
Англия играет, как гей-клуб.
В моем поколении за Нидерланды болеют из-за базовых установок 4-3-3 и все вперёд, как в 1998-2000-м, а в поколении моего отца так и из-за ЧМ-74-78 в повторах, Евро-88 и вообще атакующего футбола в крови
Повезло, что Гакпо, который тупо не давал пасы, а все бегал и бил, бегал и бил, по итогу все же забил одним из ударов, не без помощи рикошета(без рикошета тот удар не привел бы к голу). Депай вообще пришел с площадок гарлема, прямо со стрит-бола. Просто 80 минут делал что-то непонятное на поле со своей банданой...
Нидерланды по игре с пшеками выглядят командой уровня 1/8, если сильно повезет(с соперником и/или в отдельном матче), то 1/4. Я не ожидаю увидеть Нидерланды в финале Евро, вот абсолютно точно - нет. Игроков уровня Роббена нет. Снейдера нет. Руда нет. Даже уровня Дирка Кюйта нет. На кого тут смотреть? На недовольного Ван Дрейка махающего руками и Депая с Гакпо? Повезло, что самодур Куман убрал Депая, выпустил нормального нападающего и тот забил, а так все пахло ничьей.
Нидерланды с огромным скрипом играли, в центре нет первого паса от слово совсем.
Забеги и прострелы по флангам почти все не в такт.
Фримпонга оставил в запасе, человек в таком огне, а он ему места не нашёл.
Можно было смело Фримпонга вместо Симондса ставить, Хави так потерялся, что чуть не плакал от страха или смущения.
Начало было бодрое, но не забили парочку, которые должны были и стали затухать.
Польша совсем звёзд не хватала, но даже таким составом могла отбирать очки.
неплохо!)))
говорите за себя.