33 комментария

По моментам «Спартак» был ближе к победе, но в итоге – 3:3.

«Спартак» подошел к дерби без Георгия Джикии, Квинси Промеса и Шамара Николсона, Гильермо Абаскаль предпочел ромбовые 4-4-2 с Михаилом Игнатовым в роли десятки, а также Александром Соболевым и Кейта Бальде впереди – хотя альтернативной были варианты с Антоном Зиньковским и Бальде на флангах (4-3-3) или классические 4-4-2.

Состав «Динамо» практически не изменился после поражения от «Акрона» в Кубке России (0:0, 1:4 – по пенальти): дисквалифицированного Роберто Фернандеса заменил Николас Маричаль, а вместо 18-летнего Милана Майсторовича вышел Дмитрий Скопинцев. Однако по сравнению с провальной игрой против «Сочи» (0:2) изменений гораздо больше: вернулся Антон Шунин, Даниил Фомин вытеснил Матиаса Норманна в опорной зоне, Арсен Захарян отбыл наказание из-за перебора желтых карточек, а Муми Нгамале предпочли Ярославу Гладышеву.

«Спартак» создал больше моментов даже без учета пенальти :

• доминировал до травмы Даниила Хлусевича – пользовался неудачным планом Йокановича, постоянно навешивал, забил и мог наказать Маричаля за ошибку сразу после гола («Динамо» ответило угловым с ударом Сабы Сазонова);

• отрезок перед перерывом был чуть ровнее: Бальде бил с угла вратарской (Шунин справился), Скопинцев накрыл Игнатова после ошибки Сазонова, Бальде реализовал привоз Маричаля, а «Динамо» вскрыло переход «Спартака» на линейные 4-4-2 в первой голевой атаке, затем уже дико ошибся Александр Селихов;

• мог забивать при 2:2, когда Даниил Денисов идеально нашел Соболева в штрафной. Уже при 2:3 Павел Мелешин классно навесил на Соболева и мог добивать сам, а на последней минуте спартаковцы классно выбежали в контратаку, но Кристофер Мартинс неудачно пробил.

План Йокановича – провал. Полупозиции Макарова и Нгамале позволяли «Спартаку» легко оказываться в штрафной

Ключевой элемент ужасного начала «Динамо» – странный и плохо продуманный прессинг, позволявший «Спартаку» беспрепятственно навешивать в штрафную .

Славиша Йоканович использовал узкие 4-3-3, где Макаров и Нгамале располагались в полуфлангах, Тюкавин подхватывал Пруцева, при фланговых передачах по крайним защитникам включались Гагнидзе и Захарян, а эпизод страховал Фомин. В теории «Динамо» могло закрывать короткие розыгрыши, но давление было половинчатым.

Зобнин спокойно отдал назад, «Динамо» остановилось (заодно рассыпалась структура – пространство перед защитниками никто не контролировал) и Роман снова получил мяч, но уже без давления. Он легко забросил вперед, «Спартак» выиграл подбор, а Тавареша легко вывели на подачу – ему вообще никто не мешал.

Полупозиции Нгамале и Макарова вредили «Динамо» и определяли инициативу «Спартака». Во-первых, игроки почти не мешали двигать мяч на фланги (и крайним, и центральным защитникам).

Во-вторых, они не откатывались при длительных атаках. Даже когда Макаров и Нгамале отходили назад, все равно игнорировали фланги. За минуту Денис дважды возвращался именно в середину.

В этом эпизоде Макаров зашел в опорную зону, хотя «Спартак» комбинировал на краю.

А здесь прибежал к Пруцеву, хотя изначально находился рядом с Таварешем.

В голевой атаке странное решение Йокановича сказалось трижды (!): сначала «Спартак» отрезал Нгамале, затем эпизод перешел на фланг Зобнина и Тавареша (Томаш очень легко продвинул мяч), а в конце Макаров застыл в опорной зоне, пока хозяева разрывали Гагнидзе и Дасу.

Маричаль – худший игрок матча. Привозил и проигрывал Соболеву

«Немного странная игра. Надо отметить, что с нашей стороны было много ошибок. Не смогли надежно сыграть в обороне», – признал ошибки Йоканович.

Абаскаль добавил: «Мы понимали, что у Соболева будет преимущество в единоборстве с Маричалем. Игнатов с Мартинсом тоже участвовали в атакующих действиях, проходя сразу две линии соперника».

Маричаль сыграл очень слабо. Во-первых, стабильно проигрывал борьбу Соболеву. Внизу не так критично, но верховые дуэли – кошмар . Александр легко ставил спину, скидывал, а партнеры добивали подборами. Например, «Спартак» мог выходить вперед сразу после пропущенного гола: Бальде подхватил мяч около штрафной и пробил из-под Сазонова.

Во-вторых, Маричаль привез два голевых момента – второй эпизод закончился пропущенным.

В-третьих, метался перед первым пропущенным и с огромным опозданием среагировал на Хлусевича.

В середине первого тайма Абаскаль ушел от ромба при обороне, но все равно пропустил

К оборонительному плана Абаскаля тоже вопросы. Изначально «Спартак» использовал ромбовые 4-4-2, с помощью которых накрывал «Динамо», но многое решалось 1-в-1 и реакцией на переводы. Гости не извлекли ничего опасного из игры против ромба, но показали его уязвимость и хрупкость.

В этом эпизоде Макаров разобрался с Таварешем и перевел налево. «Спартак» отбился, но уже через несколько секунд мяч оказался справа: подключение Дасы не контролировалось, все вжались в одну точку, а Мартинес с опозданием отреагировал на Нгамале.

Идея не учитывала классические подключения Макарова и Нгамале в середину: Хлусевич и Тавареш уходили за ними, а фланг освобождался для Скопинцева и Дасы.

Здесь Гагнидзе мог подключить край, но зарядил в судью.

После выхода Денисова «Спартак» перешел на линейные 4-4-2: Игнатов закрывал левый фланг, Мартинс – правый, а Пруцев при высоком давлении выбрасывался за Фоминым. Идея нормально работала на своей половине – теперь Денисову и Таварешу помогали при фланговой обороне («Спартак» стал компактнее), но хозяева попались в прессинге.

Во-первых, Бальде не помешал Сазонову исполнить длинную передачу. Во-вторых, спартаковцы не разобрались с игроками: Пруцев поднялся за Фоминым, Зобнин тоже играл высоко, а Тавареш реагировал на Гагнидзе. Это привело к ситуации 3-в-3 – как раз сработала идея с узкими вингерами, которым еще и не мешали опорники (видно на 30-й секунде).

После пропущенного «Спартак» был острее: полумомент Бальде (Шунин отбил), Игнатов опасно вбегал в штрафную после ошибки Сазонова, а через минуту Кейта все же забил.

Автогол Соболева – грубая ошибка Селихова, но интересно, что произошло перед . «Динамо» контролировало мяч, но без остроты – «Спартак» спокойно отбивался благодаря сдвоенным флангам. Перед голевым стандартом Литвинов получил небольшое повреждение и покинул поле, а «Спартак» оказался к этому не готов.

Мартинс спустился в защиту, из-за чего возникло пространство справа: Скопинцев и Нгамале разогнались, но Пруцев заблокировал прострел – так «Динамо» заработало угловой.

«Спартак» упрощает игру во вторых таймах. Динамовцы были готовы структурно, но допустили моменты

Весной во вторых таймах «Спартак» переходит на упрощенный футбол: выпускает больших игроков и активно навешивает. Скорее всего, Абаскаль планировал это и в дерби: еще до пропущенного гола вышел Зиньковский (главный подающий в команде) и Мелешин в пару к Соболеву, а Мартинс постоянно включался в штрафную. После 66-й минуты «Спартак» владел мячом 76% и вел 11:0 по ударам, а затем Абаскаль выпустил левоногого Классена под навесы вместо Тавареша.

Интересна роль Зиньковского. Под самого навешивающего игрока не создавали изоляции. Антон зачастую атаковал как десятка, а не как фланговый вингер . Ниже – карта передач и кроссов Зиньковского – за полчаса он совершил всего пять подач в штрафную (лишь дважды с игры).

Сверху – передачи Зиньковского, снизу – из них кроссы

В итоге «Спартак» так и не поставил остроту на поток, но все равно придумал два явных шанса и один полумомент:

• первый – после отбора Пруцева. Динамовцы ему не мешали, а Мартинс включился в штрафную и шикарно увел за собой Скопинцева – Денисов опасно навесил на Соболева;

• второй – комбинация после аута. Зиньковский отбросил на фланг, а Мартинс вывел Мелешина на подачу – сначала спас Шунин, затем – Майсторович;

• Маслов перехватил мяч, протащил его и покатил Мартинсу, продлившему на Зобнина. Роман не пробил, но навесил во вратарскую – Кристофер вынырнул из-за Гагнидзе, но мяч прилетел к Шунину.

Важно, что не было системной остроты, – «Спартак» владел инициативой, но за полчаса создал не так много .

«Динамо» было готово к глубокой обороне. В конце матча помогали Макаров и Нгамале: оба включались по крайним защитникам и блокировали навесы.

Но подача все же прошла перед угловым с назначенным пенальти: первый навес прервал Фомин, но Маслов и Денисов раскачали ситуацию.

В итоге Макаров не выбросился к Даниилу (хотя рядом с Мелешиным был Скопинцев), а Нгамале под давлением Мартинса неудачно отбросил за пределы поля.

***

«Мы забили все шесть голов. Исходя из того, что мы сделали, это очко больше в нашу пользу. Недостаточно просто заслужить победу. Мы должны делать еще больше», – высказался Абаскаль.

Да, «Спартак» создал больше «Динамо», но проблемы московской команды очевидны. Во-первых, она снова хрупкая при переходах в ромбе. Во-вторых, первый пропущенный – не только ошибка Денисова при выносе, но и неорганизованный прессинг после перестроений Абаскаля.

«Динамо» в более сложной ситуации. План Йокановича сработал против: «Спартак» легко доставлял мяч в штрафную и мог в первом тайме добывать комфортное преимущество. Славиша не угадал с Маричалем – Соболев его сминал. Но ошибался не только Николас: Даса странно себя вел при голе Бальде, полузащита ужасно оборонялась, а замена Тюкавина на Смолова не оправдалась.

Йокановичу нужно что-то менять. Либо вскоре стоит менять уже самого Славишу (вопрос об этом не такой уж глупый).

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов