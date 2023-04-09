33 комментария

Как дерби стало таким ярким: провал Йокановича, хрупкие 4-4-2 и упрощения «Спартака»
По моментам «Спартак» был ближе к победе, но в итоге – 3:3.
«Спартак» подошел к дерби без Георгия Джикии, Квинси Промеса и Шамара Николсона, Гильермо Абаскаль предпочел ромбовые 4-4-2 с Михаилом Игнатовым в роли десятки, а также Александром Соболевым и Кейта Бальде впереди – хотя альтернативной были варианты с Антоном Зиньковским и Бальде на флангах (4-3-3) или классические 4-4-2.
Состав «Динамо» практически не изменился после поражения от «Акрона» в Кубке России (0:0, 1:4 – по пенальти): дисквалифицированного Роберто Фернандеса заменил Николас Маричаль, а вместо 18-летнего Милана Майсторовича вышел Дмитрий Скопинцев. Однако по сравнению с провальной игрой против «Сочи» (0:2) изменений гораздо больше: вернулся Антон Шунин, Даниил Фомин вытеснил Матиаса Норманна в опорной зоне, Арсен Захарян отбыл наказание из-за перебора желтых карточек, а Муми Нгамале предпочли Ярославу Гладышеву.
«Спартак» создал больше моментов даже без учета пенальти:
• доминировал до травмы Даниила Хлусевича – пользовался неудачным планом Йокановича, постоянно навешивал, забил и мог наказать Маричаля за ошибку сразу после гола («Динамо» ответило угловым с ударом Сабы Сазонова);
• отрезок перед перерывом был чуть ровнее: Бальде бил с угла вратарской (Шунин справился), Скопинцев накрыл Игнатова после ошибки Сазонова, Бальде реализовал привоз Маричаля, а «Динамо» вскрыло переход «Спартака» на линейные 4-4-2 в первой голевой атаке, затем уже дико ошибся Александр Селихов;
• мог забивать при 2:2, когда Даниил Денисов идеально нашел Соболева в штрафной. Уже при 2:3 Павел Мелешин классно навесил на Соболева и мог добивать сам, а на последней минуте спартаковцы классно выбежали в контратаку, но Кристофер Мартинс неудачно пробил.
Ожидаемая острота атак и xG «Спартака и «Динамо». Данные – телеграм-канал Opta Sports
План Йокановича – провал. Полупозиции Макарова и Нгамале позволяли «Спартаку» легко оказываться в штрафной
Ключевой элемент ужасного начала «Динамо» – странный и плохо продуманный прессинг, позволявший «Спартаку» беспрепятственно навешивать в штрафную.
Славиша Йоканович использовал узкие 4-3-3, где Макаров и Нгамале располагались в полуфлангах, Тюкавин подхватывал Пруцева, при фланговых передачах по крайним защитникам включались Гагнидзе и Захарян, а эпизод страховал Фомин. В теории «Динамо» могло закрывать короткие розыгрыши, но давление было половинчатым.
Зобнин спокойно отдал назад, «Динамо» остановилось (заодно рассыпалась структура – пространство перед защитниками никто не контролировал) и Роман снова получил мяч, но уже без давления. Он легко забросил вперед, «Спартак» выиграл подбор, а Тавареша легко вывели на подачу – ему вообще никто не мешал.
Полупозиции Нгамале и Макарова вредили «Динамо» и определяли инициативу «Спартака». Во-первых, игроки почти не мешали двигать мяч на фланги (и крайним, и центральным защитникам).
Во-вторых, они не откатывались при длительных атаках. Даже когда Макаров и Нгамале отходили назад, все равно игнорировали фланги. За минуту Денис дважды возвращался именно в середину.
В этом эпизоде Макаров зашел в опорную зону, хотя «Спартак» комбинировал на краю.
А здесь прибежал к Пруцеву, хотя изначально находился рядом с Таварешем.
В голевой атаке странное решение Йокановича сказалось трижды (!): сначала «Спартак» отрезал Нгамале, затем эпизод перешел на фланг Зобнина и Тавареша (Томаш очень легко продвинул мяч), а в конце Макаров застыл в опорной зоне, пока хозяева разрывали Гагнидзе и Дасу.
Маричаль – худший игрок матча. Привозил и проигрывал Соболеву
«Немного странная игра. Надо отметить, что с нашей стороны было много ошибок. Не смогли надежно сыграть в обороне», – признал ошибки Йоканович.
Абаскаль добавил: «Мы понимали, что у Соболева будет преимущество в единоборстве с Маричалем. Игнатов с Мартинсом тоже участвовали в атакующих действиях, проходя сразу две линии соперника».
Маричаль сыграл очень слабо. Во-первых, стабильно проигрывал борьбу Соболеву. Внизу не так критично, но верховые дуэли – кошмар. Александр легко ставил спину, скидывал, а партнеры добивали подборами. Например, «Спартак» мог выходить вперед сразу после пропущенного гола: Бальде подхватил мяч около штрафной и пробил из-под Сазонова.
Во-вторых, Маричаль привез два голевых момента – второй эпизод закончился пропущенным.
В-третьих, метался перед первым пропущенным и с огромным опозданием среагировал на Хлусевича.
В середине первого тайма Абаскаль ушел от ромба при обороне, но все равно пропустил
К оборонительному плана Абаскаля тоже вопросы. Изначально «Спартак» использовал ромбовые 4-4-2, с помощью которых накрывал «Динамо», но многое решалось 1-в-1 и реакцией на переводы. Гости не извлекли ничего опасного из игры против ромба, но показали его уязвимость и хрупкость.
В этом эпизоде Макаров разобрался с Таварешем и перевел налево. «Спартак» отбился, но уже через несколько секунд мяч оказался справа: подключение Дасы не контролировалось, все вжались в одну точку, а Мартинес с опозданием отреагировал на Нгамале.
Идея не учитывала классические подключения Макарова и Нгамале в середину: Хлусевич и Тавареш уходили за ними, а фланг освобождался для Скопинцева и Дасы.
Здесь Гагнидзе мог подключить край, но зарядил в судью.
После выхода Денисова «Спартак» перешел на линейные 4-4-2: Игнатов закрывал левый фланг, Мартинс – правый, а Пруцев при высоком давлении выбрасывался за Фоминым. Идея нормально работала на своей половине – теперь Денисову и Таварешу помогали при фланговой обороне («Спартак» стал компактнее), но хозяева попались в прессинге.
Во-первых, Бальде не помешал Сазонову исполнить длинную передачу. Во-вторых, спартаковцы не разобрались с игроками: Пруцев поднялся за Фоминым, Зобнин тоже играл высоко, а Тавареш реагировал на Гагнидзе. Это привело к ситуации 3-в-3 – как раз сработала идея с узкими вингерами, которым еще и не мешали опорники (видно на 30-й секунде).
После пропущенного «Спартак» был острее: полумомент Бальде (Шунин отбил), Игнатов опасно вбегал в штрафную после ошибки Сазонова, а через минуту Кейта все же забил.
Автогол Соболева – грубая ошибка Селихова, но интересно, что произошло перед. «Динамо» контролировало мяч, но без остроты – «Спартак» спокойно отбивался благодаря сдвоенным флангам. Перед голевым стандартом Литвинов получил небольшое повреждение и покинул поле, а «Спартак» оказался к этому не готов.
Мартинс спустился в защиту, из-за чего возникло пространство справа: Скопинцев и Нгамале разогнались, но Пруцев заблокировал прострел – так «Динамо» заработало угловой.
«Спартак» упрощает игру во вторых таймах. Динамовцы были готовы структурно, но допустили моменты
Весной во вторых таймах «Спартак» переходит на упрощенный футбол: выпускает больших игроков и активно навешивает. Скорее всего, Абаскаль планировал это и в дерби: еще до пропущенного гола вышел Зиньковский (главный подающий в команде) и Мелешин в пару к Соболеву, а Мартинс постоянно включался в штрафную. После 66-й минуты «Спартак» владел мячом 76% и вел 11:0 по ударам, а затем Абаскаль выпустил левоногого Классена под навесы вместо Тавареша.
Интересна роль Зиньковского. Под самого навешивающего игрока не создавали изоляции. Антон зачастую атаковал как десятка, а не как фланговый вингер. Ниже – карта передач и кроссов Зиньковского – за полчаса он совершил всего пять подач в штрафную (лишь дважды с игры).
Сверху – передачи Зиньковского, снизу – из них кроссы
В итоге «Спартак» так и не поставил остроту на поток, но все равно придумал два явных шанса и один полумомент:
• первый – после отбора Пруцева. Динамовцы ему не мешали, а Мартинс включился в штрафную и шикарно увел за собой Скопинцева – Денисов опасно навесил на Соболева;
• второй – комбинация после аута. Зиньковский отбросил на фланг, а Мартинс вывел Мелешина на подачу – сначала спас Шунин, затем – Майсторович;
• Маслов перехватил мяч, протащил его и покатил Мартинсу, продлившему на Зобнина. Роман не пробил, но навесил во вратарскую – Кристофер вынырнул из-за Гагнидзе, но мяч прилетел к Шунину.
Важно, что не было системной остроты, – «Спартак» владел инициативой, но за полчаса создал не так много.
«Динамо» было готово к глубокой обороне. В конце матча помогали Макаров и Нгамале: оба включались по крайним защитникам и блокировали навесы.
Но подача все же прошла перед угловым с назначенным пенальти: первый навес прервал Фомин, но Маслов и Денисов раскачали ситуацию.
В итоге Макаров не выбросился к Даниилу (хотя рядом с Мелешиным был Скопинцев), а Нгамале под давлением Мартинса неудачно отбросил за пределы поля.
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«Мы забили все шесть голов. Исходя из того, что мы сделали, это очко больше в нашу пользу. Недостаточно просто заслужить победу. Мы должны делать еще больше», – высказался Абаскаль.
Да, «Спартак» создал больше «Динамо», но проблемы московской команды очевидны. Во-первых, она снова хрупкая при переходах в ромбе. Во-вторых, первый пропущенный – не только ошибка Денисова при выносе, но и неорганизованный прессинг после перестроений Абаскаля.
«Динамо» в более сложной ситуации. План Йокановича сработал против: «Спартак» легко доставлял мяч в штрафную и мог в первом тайме добывать комфортное преимущество. Славиша не угадал с Маричалем – Соболев его сминал. Но ошибался не только Николас: Даса странно себя вел при голе Бальде, полузащита ужасно оборонялась, а замена Тюкавина на Смолова не оправдалась.
Йокановичу нужно что-то менять. Либо вскоре стоит менять уже самого Славишу (вопрос об этом не такой уж глупый).
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Безумные 3:3 «Спартака» и «Динамо»: привозы Селихова, дубль Соболева и первый с октября гол Захаряна
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Никогда не бывает и не было во всем футболе, что бы ошибок, вроде первого гола Соболева, не допускали даже чемпионы. Это самая стандартная ситуация.
Вот ошибка Динамо при мяче Бальде да, там уже действительно они привезли в чистом виде, такого допускать нельзя и можно избегать. А вот то, что вытворял сегодня Селихов - это что-то с чем-то. Он за этим замечен не так часто, но сразу дважды в одном матче - нонсенс.
Не спорю, что Динамо смотрелось хуже, но и колоссального преимущества Спартака не было
Для начала, каждый гол - чья-то ошибка. Это просто аксиома. При безошибочных действиях команды в обороне она всегда будет играть на 0. Только ошибки бывают разные. Соболев в чужой штрафной при первом голе - ошибка обороны, которая его проглядела, да. Но к этом в добавок и отличная комбинация от Спаратка + действия самого Соболева, который правильно нашел позицию в этой штрафной. Второй гол - следствие прессинга. Плюс достаточно моментов, вроде удара Соболева, Мелешина (хотя было не лучшее решение), Бальде, Мартинса, Зобнина, Денисова.
У Динамо же голы - 2 чистые ошибки Селихова. Когда после обычного углового вратарь не попадает по мячу и срезает его в своего же игрока - это уже следствие чисто его ошибки. Когда вратарь просто смотрит на мяч, оказавшись в полупозиции, который скачет рядом, потому что "смутился" наличием игрока - это, опять же, ошибка исключительно этого вратаря.
Так что фактически это был бенефис Селихова.
Ну и в добавок, я вообще не фанат всех этих иксджи и считаю, что это далеко от футбола, но даже тут 3 к 1 как бы немного намекает.
Так Динамо тоже подарило два гола: первый - поразительная несыгранность в обороне, Соболева оставили одного, где были защитники? Второй гол - вопиющая ошибка Маричаля, и даже вторая такая в матче. Ну а третий гол с неочевидного, мягко говоря, пенальти. Получается, по мнению спартаковцев, Динамо почти ничего не создало и забило 3, но много ли создал сам Спартак? Так что аргумент "если бы не Селихов, спокойно бы выиграли" можно перекрыть "если бы не Маричаль". Моё мнение - плохи были и те, и те, игра двух низкоквалифицированных команд, на данный момент
Интересно почему Спартак после перерыва на матчи сборной, перешёл на 4-4-2 (ромб), хотя в предсезонке все матчи играли 4-3-3? 🤔