«Динамо» падает, но виноват не только Йоканович. Проблем добавила спорная работа с трансферами

Илья Васильев – о потускневшем бронзовом медалисте.

Назначение Славиши Йокановича в «Динамо» интриговало – планировалось , что серб продолжит агрессивную стратегию Сандро Шварца.

Все-таки главные достижения его карьеры связаны с двумя выходами из Чемпионшипа в АПЛ в атакующем стиле: «Фулхэм» и «Уотфорд» стремились к владению, шли в лидерах по ударам и часто забивали после атакующих комбинаций.

Надежды укреплялись содержательными интервью – Йоканович постоянно рассказывал об адаптивности и желании постепенно строить атакующий футбол.

Но реальность оказалась совсем другой: команда проиграла три матча подряд в РПЛ и идет на 8-м месте. Что не так с «Динамо»?

Йоканович говорил о продолжении курса, но сделал «Динамо» прагматичнее

«Динамо» много говорило о преемственности немецкого стиля.

«Благодаря опыту и знаниям Славиша поможет нам сделать следующий шаг в развитии. У нас заложена хорошая база, при этом мы используем примерно 80% потенциала. Надеемся, что Славиша со своим штабом, который предпочитает хорошо сбалансированный, атакующий стиль игры первым номером, позволит «Динамо» выйти на новый уровень», – говорил заместитель гендиректора «Динамо» по спорту Желько Бувач.

Йоканович на предсезонке подтвердил, что ему интересна стратегия Шварца: «Стиль предыдущего тренера мне близок, я проповедую примерно такой же футбол. Я люблю агрессивный футбол, чтобы моя команда доминировала и рисковала на поле. Конечно, нам нужно найти правильный баланс между обороной и нападением».

В первых турах атакующий футбол отсутствовал : близкой к доминирующей была игра против «Торпедо» (4:0), но мы не увидели системной агрессии и прессинга против «Ростова» (1:1), «Факела» (3:3), «Крыльев» (2:0) и «Краснодара» (0:0). Наиболее радикально прошло дерби со «Спартаком» (1:0): «Динамо» быстро и качественно отходило за линию мяча, но владело мячом всего 28%.

В «Тотальном футболе» Йоканович рассказал , что его не устраивала позиция Николы Моро при прессинге: при Шварце хорват располагался на одной линии с восьмерками, а в этом сезоне оборонял пространство чуть выше центральных защитников. От структуры «Динамо» прошлого сезона оставалось все меньше.

В итоге уже в начале чемпионата Йоканович признал, что игра «Динамо» сильно изменилась: «В первых четырех турах мы не всегда доминировали на поле. И это тот аспект, над которым мы постоянно работаем».

Первая доминирующая игра (скорее даже тайм) – выезд в Нижний Новгород в седьмом туре (2:2). В первом тайме «Динамо» контролировало мяч (55,6% владения при привычных 40%), регулярно подходило к воротам (10-3 – удары, 7-2 – из штрафной) и подготовило атакующую идею с заходом вингеров в полуфланги и середину.

В последних матчах эта задумка просматривается при любой схеме (при 4-3-3, 4-4-2, 4-4-1-1) – в этом отношении «Динамо» постепенно меняется, но все равно остается одной из самых оборонительных команд РПЛ. И даже к последним играм при прогрессе остались вопросы: «Динамо» отдало матч «Пари НН» после изменений Галактионова (плюс спасение «Оренбурга» в Кубке при 0:2 к 80-й минуте) и проиграло «Ахмату» (1:2, хотя создали больше моментов и ожидаемых голов).

Особенно сложно приходилось в топ-матчах: против «Зенита» «Динамо» смелее прессинговало (0:2, рекорд по прессинг-действиям в сезоне), но полностью провалилось в нападении, а «Сочи» в первом тайме идеально вдавил бело-голубых в штрафную, хотя забил всего дважды (2:1). В итоге к Йокановичу появились претензии из-за отсутствия атакующего плана Б.

Клуб очень поздно среагировал на кризис в составе – еще до начала сезона был очевиден отток игроков

Причина перестройки Йокановича ясна: «Динамо» – одна из самых пострадавших от отъезда легионеров топ-команд РПЛ. Славиша заново собирал оборону: Ордец и Бальбуэна приостановили контракты, Варела неожиданно сбежал, Евгеньев ушел в «Крылья». В итоге москвичи вошли в сезон с очень скромным набором центральных защитников: Сазонов, Кутицкий и Паршивлюк. Попутно начались проблемы в центре поля: Шиманьски не тренировался с командой и уехал в «Фейеноорд», Моро после шестого тура оказался в «Болонье», а Захарян немного подвис из-за потенциального трансфера в «Челси».

Йоканович рассказывал, что беседовал с Желько Бувачем об усилении еще до приезда в Россию – тренер предполагал, что «Динамо» войдет в сезон сильной командой.

Руководство тоже осознавало, что «Динамо» необходимо усиление, член совета директоров Дмитрий Гафин рассказал об этом сразу после назначения нового тренера: «Трансферная кампания в разгаре. У нас есть приоритетные позиции, по которым мы работаем. Это позиции центрального защитника, в средней линии поля. Мы уверены, что сможем адекватно укомплектовать и усилить нашу команду.

Есть и некоторые позиции, которые мы не можем найти на российском рынке в силу ряда причин, поэтому мы обращались к международным рынкам. На сегодняшний день есть ряд рынков, которые более благосклонно к нам относятся, а игроки оттуда готовы ехать в Россию – это Южная Америка, Африка, азиатские страны, Сербия».

Йоканович обратил внимание на трудности уже после матча 1-го тура с «Ростовом»: «Мы потеряли трех важных игроков в защите, так что нам нужно решить эту проблему. Даже чисто математически, чтобы вернуться на тот же уровень, нам нужно подкрепление».

Усиление приехало слишком поздно – это произошло в ситуации, когда «Динамо» застряло между желанием играть в атакующий футбол и вынужденным прагматизмом. Очевидно, что здесь разумны претензии к департаменту Бувача – о проблемах в команде было известно еще до открытия летнего трансферного окна. Можно было предугадать отъезд троих-четверых, неожиданно уехали только Бальбуэна и Варела:

• после 24 февраля стало понятно, что Ордец не сыграет за «Динамо», а затем начались проблемы с контрактом Евгеньева – поиск подстраховки требовался уже тогда, а не после отъезда Бальбуэны. Итог: первый защитник приехал к третьему туру, второй – к восьмому;

• Шиманьски и Моро мечтали о Европе, затем пришел оффер по Захаряну – Йоканович мог остаться с одним Фоминым из основы прошлого сезона. Арсен остался, но полузащита «Динамо» выглядит слабо даже математически: вернулся Гагнидзе, арендован Норманн, в центр переведен Захарян, но нет сильных вариантов под травмы и дисквалификации – частично было заметно и в конце прошлого сезона, когда Себа был в плохой форме;

• «Динамо» усиляет позиции, где все надежно с основными игроками: на фланги куплены Нгамале (есть Грулев, Лесовой, Макаров, Гладышев) и Даса (возможно, Паршивлюку нужен дублер, но полузащита точно страдает сильнее).

Из-за затянутой трансферной кампании Йоканович долго работал без усиления и качественного резерва – по сути, у него было не так много возможностей для изменения хода матчей. В итоге новички встраиваются только сейчас – сразу четверо игроков дебютировали в сентябре, хотя РПЛ стартовала в середине июля. По информации президента компании ProSports Management Германа Ткаченко, новички «Динамо» шли даже не третьим номером в трансферных списках, а аренда Норманна была незапланированной.

После подписания Норманна выбор в полузащите стал чуть шире, но качественной ротации все равно нет. Плюс важно учитывать состояние Матиаса (хотя его аренда – логичное попадание): он не играл с 22 мая, долго искал варианты в Европе и только в сентябре оказался в Москве – норвежцу наверняка требовалось время на адаптацию к нагрузкам тренировок и матчей, даже если он качественно готовился все лето.

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По информации «Рейтинга Букмекеров», на этой неделе руководство «Динамо» встретилось с Йокановичем – Славише дали время на исправление ситуации. Если это действительно так, то поддержка тренеру справедлива.

К Йокановичу есть вопросы: скучный стиль не совпадает с изначальными заявлениями, выбор состава спорный (особенно на матч с «Зенитом», когда дебютировали все новички), при комфортном преимуществе по ходу матчей теряются очки (упустили победы над «Факелом», «Пари НН» и «Оренбургом»). «Динамо» всего лишь на восьмом месте, но, если судить по ожидаемым очкам, могло быть выше и гораздо ближе к пятерке.

Важно учитывать и специфику работы Йокановича. В разных интервью он рассказывал, что стремится к постепенной смене стиля – возможно, это требовалось подчеркнуть и в начале работы с «Динамо».

Руководство тоже несет ответственность за результаты. «Динамо» стартовало без новичков на фоне отъезда костяка и даже держалось в группе лидеров. Сейчас команда чаще теряет очки, а свежие футболисты только приехали – Йокановичу придется встраивать их по ходу сезона в условиях кризиса. Плюс состав обновлен не везде, где требовалось: да, привезли центральных защитников, но слишком велика разница между основными и запасными полузащитниками.

Впереди – дерби против ЦСКА. Характер матча уже очевиден. «Динамо» припаркуется и будет контратаковать, но дальше календарь будет чуть проще: против «Оренбурга», «Локомотива» и «Химок» гораздо проще показать свои сильные стороны.

И многое в сезоне для «Динамо» решится именно на этом отрезке.

Фото: VK/fcdm_official