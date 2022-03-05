«Динамо» – один из самых стильных клубов РПЛ. Шварц построил гармоничную команду и обостряет чемпионскую гонку

Впереди – мегаматч со «Спартаком».

«Динамо», вероятно, самая интересная и перспективная команда РПЛ. За 14 месяцев Сандро Шварц превратил динамовские мучения в стильный и агрессивный футбол – и после зимнего перерыва команда уверенно разобрала «Химки» и «Нижний Новгород» по 3:0. Чемпионская гонка, где «Динамо» – единственный конкурент «Зенита», в самом разгаре – тем интереснее будет в воскресенье дерби со «Спартаком».

Следить за таким матчем точно лучше со стадиона – тем более ограничения по вместимости на этой неделе сняли, QR-коды отменили, ничего не мешает вам собраться вместе с друзьями. Стоимость билетов – от 900 рублей. Начало игры – в 19:00 в воскресенье.

Ниже – рассказ об эволюции «Динамо» в сезоне-2021/22.

«Динамо» чаще всех в РПЛ забивает после высокого прессинга. Еще давление помогает обороняться

«Мы настроены на развитие вертикальной игры. Мы сделали большой шаг вперед в физической готовности – это заметно по имеющейся статистике. Мы сильно преуспели в отборе мяча на чужой половине поля. Мы значительно агрессивнее обороняемся. Большинство показателей (действия в обороне, прессинг, контрпрессинг) кардинально изменились в лучшую сторону», – рассказывал Сандро Шварц осенью 2021-го.

Шварц – архитектор глобальной перестройки «Динамо». Стилистические изменения запустились сразу после его назначения, но в сезоне-2021/22 команда эволюционировала еще сильнее.

Агрессивную игру лучше всего подчеркивает атакующая статистика после прессинга. Перед возобновлением РПЛ команда Шварца шла третьей по количеству отборов на чужой финальной трети (больше только у «Краснодара» и «Уфы»), делила лидерство с «Краснодаром» по ударам после них и лидировала по голам (6).

Данные и графика – телеграм-канал Opta Sports

Ключевая деталь – менталитет команды. Два выезда в Санкт-Петербург подчеркнули различия: в декабре 2020-го Шварц перестраховался через 3-5-2, тогда как в октябре 2021-го до последнего прессинговал «Зенит» без изменения философии.

Сейчас «Динамо» в середине таблицы по интенсивности прессинга (PPDA). Такая позиция – вопрос стиля и компактности. «Динамо» – команда с самой высокой линией обороны в РПЛ, ожидающая определенные триггеры для вступления в прессинг.

В интервью «Матч ТВ» Сандро Шварц подробно рассказывал об алгоритмах динамовского давления: «Схема 4-3-3 очень подходит нашей команде. Атакующая тройка первой начинает прессинг, когда замечает, что соперник неудачно принял мяч или находится на короткой дистанции – это важно, чтобы начать давление.

Прессинг начинает тот, кто распознал эту ситуацию в нужный момент и находится ближе всего к этому месту, нет смысла в том, чтобы оборонительный игрок подавал сигнал к началу прессинга (это актуальнее при глубокой обороне). Затем присоединяется вторая линия прессинга, потому что соперник делает длинную передачу, а мы хорошо расположены, чтобы выиграть подбор».

Шварц считает, что в такой стратегии нет никакого риска – он хочет обороняться высоко, как можно дальше от своих ворот. Если команда проигрывает единоборство, остается 70-80 метров, чтобы исправить ошибку, тогда как при провалах на своей половине гораздо больше шансов пропустить. Пока риск оправдан: «Динамо» допускает меньше всех ударов за игру (9,8), а соперники забили всего 1 гол после контратак.

Сразу четверо динамовцев – в топ-15 РПЛ по овладению мячом на чужой половине поля (Никола Моро – лидер, Даниил Фомин – 11-й, Иван Ордец – 13-й, Себастьян Шиманьски – 15-й), тогда как от остальных команд – по одному (исключение – «Краснодар» с Гжегожем Крыховяком и Александром Черниковым).

Организованное давление сильно влияет на зоны активности: «Динамо» – лучшая команда РПЛ по действиям на своей (всего 23% времени, «Спартак» – 26%, «Зенит», «Краснодар», «Ахмат», «Сочи» – 27%) и финальной третях поля (33% времени на чужой трети, у «Спартака» – 32%, у «Зенита» и «Краснодара» – 31%).

«Динамо» часто забивает после стандартов и рывков крайних защитников

В этом сезоне «Динамо» лидирует по количеству ударов, но серьезно проседает по количеству ударов из штрафной (47% от всех попыток, хуже только «Рубин»). Схожая тенденция и по голевым моментам: перед уходом на перерыв «Динамо» и «Краснодар» шли первыми по созданным шансам (230), но команда Шварца провисала по количеству явных голевых моментов (18, 10-е место в РПЛ).

По определению Opta, созданный момент – ключевая или голевая передача, касание в атаке, создающее остроту, а явный момент – сценарий, в котором разумно ожидать гол (пенальти, выходы один на один, когда атакующему игроку не мешают или оказывают слабое давление).

Статистика связана прежде всего со стилистикой атак «Динамо». Сандро Шварц рассказывал, что в его системе важны подключения крайних защитников. Фланги – огромная сфера влияния для московской команды. «Динамо» использует разные вариации: подключения крайних защитников вторым темпом и смещение вингеров под удары или навесы – это опасная ситуация, в которой часто не хватает завершения, из-за чего она не перетекает в явный голевой момент (вынос или блок).

По сути это классическая установка, в ней нет ничего нового, но такая манера несколько раз становилась определяющей в борьбе результат – прострелы и навесы от крайних защитников принесли «Динамо» 13 очков (не учитывались голы, которые не влияли на исход матча – было еще 4 забитых мяча и заработанный пенальти):

– 1:1 от Скопинцева в матче с «Зенитом»: Гильермо Варела навесил, а Дмитрий замкнул (рискованная манера, обычно один из крайних защитников остается чуть позади для отката назад);

– решающий гол в Казани (3:2) – забегание Скопинцева за спину;

– Вячеслав Грулев забил победный гол «Краснодару» (1:0) после прострела Клинтона Н’Жи (в матче был более явный пример с подключением по флангу);

– прострел Варелы на Фомина в домашнем матче с «Рубином» (2:0);

– определяющий гол Шиманьского в «Уфе» – игра 1-в-1 от Скопинцева с последующим навесом.

Еще одна важная часть – стандарты. По голам после подач со штрафных и угловых «Динамо» уступает только «Зениту» (6 после угловых + 1 после штрафного).

Главные жертвы «Динамо» – «Химки» и «Спартак». В октябре команда Шварца за неделю закинула им три гола в одном стиле: подача на угол вратарской, параллельно – игра на опережение и единоборство с защитником перед вратарем.

Другой алгоритм – точная подача на линию вратарской или на точку пенальти. Так Фабиан Бальбуэна забил победный гол тульскому «Арсеналу» (5:1), после такого же маневра в Ростове Константин Тюкавин сыграл на добивании (2:0), а Грулев бил в ворота «Рубина» (2:0).

Данные и графика – InStat

Шиманьски крайне полезен в атаке, а покупка Смолова важна для рывков в глубину

Первые полчаса в Химках (3:0) не самый удачный отрезок в игре «Динамо». Во-первых, Зе продавливал Евгеньева – так динамовцы получили пару неприятных моментов, плюс провалы Романа конвертировались в удаление. Во-вторых, «Динамо» нанесло 3 удара из 4 после стандартов, не создавая моменты с игры.

Гол – индивидуальное мастерство Федора Смолова (о нем – ниже), но главной звездой был Себастьян Шиманьски. Поляк классно открывался на одной линии с нападающими, а его нестандартные действия – одна из главных созидательных сил «Динамо» (лидер РПЛ по созданным моментам и лучший в 2021-м по передачам под удар).

Данные и графика – телеграм-канал Opta Sports

Первая перспективная атака с его участием привела к опасному угловому (Фабиан Бальбуэна продавил защитников, но Илья Лантратов спас): Себа, рванув вперед, раскачал Дагерстоля, после чего выбежал обратно в середину и вывел Фомина на удобную позицию (Даниил сделал разрезающую передачу на Грулева). Шиманьски поучаствовал и в голевой атаке: грамотно открылся и нашел Смолова на фланге.

Незадолго до второго гола Шиманьски топово качнул Виану и мог забивать после передачи Грулева. Через пять минут он забил после передачи Тюкавина – снова вбежал в штрафную, когда Константин освободил пространство.

Трансфер Смолова добавит атаке «Динамо» подвижности. В октябре Сандро Шварц отмечал, что его команде необходимо лучше открываться в глубину – грамотные смещения помогут в позиционных атаках.

Смолов и Тюкавин – разноплановые нападающие с разными функциями. Константин – игрок штрафной, не очень сильно вовлеченный в розыгрыши, тогда как Федор в последние годы много работает в глубине и берет на себя диспетчерские функции.

Ниже – статистика, показывающая различия нападающих. Внимание на плеймейкерские характеристики: Федор гораздо чаще отдает передачи в штрафную (deep completions), увеличивает вероятность забить гол (xThreat) и двигает мяч к воротам (fields gained). Еще Смолов чаще идет в дриблинг (обводки и deep carries).

Данные и графика – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Еще один аргумент в пользу трансфера Федора – конкуренция. Сандро Шварц неоднократно подчеркивал, что для него не так важно, чтобы новички сильно превосходили остальных игроков. На сборах было заметно, что Тюкавин открывался в глубину не только во время выносов мяча от ворот или аутов. Он периодически отскакивал и при других обстоятельствах. Например, опускался глубже, когда «Динамо» контролировало мяч в середине.

В матче против «Веннсюсселя» (2:2) Тюкавин забил дважды, после того как разгонял атаки: в первом случае Константин открылся при розыгрыше мяча от ворот, во втором – забрал перехват Ордеца, нашел вариант на фланге и открылся под передачу.

С «Химками» он тоже был очень полезен. Тюкавин дважды сваливался в полуфланг – оба смещения привели к голам. Сначала Шиманьски заполнил его зону, а потом нападающий поборолся и выгрыз ассист. Затем Тюкавин нашел Фомина в опорной зоне «Химок» – так он поучаствовал в третьем забитом мяче.

В двух матчах после возобновления сезона Смолов все равно был активнее. Ниже – карта действий Смолова и Тюкавина в играх с «Химками» и «Нижним». На первом скрине – все касания Смолова. Федор чаще открывался в середине: несколько раз отходил в глубину и убегал за спину.

Смолов забил «Химкам» на индивидуальном мастерстве после смещения во фланг. Заработанному пенальти в Кубке России предшествовал рывок в глубину – на него не среагировали, но потом Федор отыгрался с Захаряном и Шиманьским. Это действие не стало ключевым в атаке, но помогло продвинуться «Динамо» к чужим воротам. Возможно, такая подвижность поможет «Динамо» против глубоко обороняющихся команд.

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«Динамо» – одна из самых стильных команд РПЛ. Она эффективно прессингует, играет от себя и развивает молодежь. Команда Шварца смело подключает к атакам крайних защитников и очень опасна на стандартах.

Несмотря на агрессивный стиль, «Динамо» выглядит достаточно основательно и в обороне: допустили моментов меньше остальных, вовремя откатываются назад (всего 1 пропущенный гол после контратак).

Сейчас «Зенит» в сложной ситуации: Ловрен не готов к играм, Ярослав Ракицкий расторг контракт, Вендел и Клаудиньо пропускали Кубок России из-за мышечных повреждений, не все ясно с вратарями. Команда Семака вряд ли посыпется в атаке, но пока у нее много проблем в обороне. Если «Динамо» останется в осеннем тонусе, РПЛ получит яркую гонку за первое место.

А пока главная интрига выходных и тура – как «Динамо» сыграет со «Спартаком». Приходите на стадион, чтобы увидеть классную игру вживую – билеты покупайте на официальном сайте «Динамо».

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Григорий Сысоев, Владимир Федоренко; fcdm.ru