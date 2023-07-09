У него вообще есть конкуренты?

В главном поединке UFC 290 встретились чемпион полулегкого веса Александр Волкановски и обладатель временного пояса Яир Родригес.

Бой получился ярким: Волкановски показал, что остается королем дивизиона – даже после поражения Исламу Махачеву в легком весе.

Родригес – не лучший претендент в дивизионе. Но у Волкановски не осталось соперников в топе из-за политики UFC

34-летний Волкановски – легенда дивизиона: он победил 12 раз подряд (три раза – Макса Холлоуэя) и четырежды защитил титул. Зачистив дивизион, Волкановски поднялся в легкий вес за новым вызовом. Он конкурентно проиграл Исламу Махачеву, чем заслужил уважение, оставшись выше него в рейтинге P4P.

Волкановски – маленький для легкого дивизиона, но великолепен среди полулегковесов. Это чемпион-универсал: он искусно работает в стойке на всех этажах, подстраивается под соперника (благодаря бойцовскому IQ разобрал Холлоуэя по ходу боя), борется (как в атаке, так и в защите) и хорошо дышит. У Волкановски нет слабых мест, что делает его одним из величайших полулегковесов в истории UFC – вместе с Жозе Альдо.

Яир Родригес – боец-загадка, который заслужил титульник нестандартным стилем. В 2020-м он должен был подраться с Забитом Магомедшариповым – другим ярким ударником, но бой несколько раз срывался. В итоге Забит закончил карьеру, а Родригес на два года остался без боев.

После долгого простоя Родригес вернулся и проиграл Максу Холлоуэю в зрелищной рубке. Затем две победы – над Ортегой (из-за травмы плеча в первом раунде) и ветераном Эмметтом, который отправил Яира на канвас. Не лучшее резюме для претендента, но таков полулулегкий вес: главных проспектов Евлоева (7-0 в UFC) и Топурию (6-0 в UFC) слишком медленно ведут к титульнику, а Родригес – единственный из топа, кого Волкановски еще не бил.

Родригес угрожал нестандартностью в стойке, но имел много пробелов. Волкановски их использовал и избил соперника за три раунда

Родригес – один из самых нестандартных бойцов в UFC: он бьет под невероятными углами, много использует ноги и вырубает из безумных позиций (лучший – нокаут локтем Корейского Зомби на последних секундах).

У Яира много дыр в технике – поэтому он был большим андердогом. Даже ударник Холлоуэй легко переводил Родригеса, а ветеран Эмметт – тяжело попадал. Но нестандартность Яира называли плюсом – как в случае с Тони Фергюсоном перед сорвавшимся боем с Хабибом.

«Не поймите меня неправильно: очень трудно сомневаться в Волкановски, но Яир привносит в октагон тот самый фактор непредсказуемости, который заставляет меня чувствовать, что он может сделать это на UFC 290. Это спорт, в котором может произойти все!» – сказал чемпион легчайшего веса Алджамейн Стерлинг.

Несмотря на разницу в росте (168 против 180 см), у Волкановски больший размах рук (182 против 180 см). Это помогло ему в бою – габариты Родригеса не стали проблемой. В первом раунде Волкановски без ударов прессинговал Яира и быстро перевел в партер. Зрелищный стиль – одновременно слабость Родригеса: он много бьет ногами, из-за чего пропускает переводы и даже отдает спину.

Волкановски методично разбивал Родригеса в партере, а тот отбивался локтями и даже посек чемпиона. Во втором раунде Яир продолжил в привычном стиле – бил ногами больше, чем руками. Волкановски все видел и защищался, а на второй минуте сократил дистанцию с ударами и снова перевел в партер. Родригес вставал, но опять оказывался на канвасе. Волкановски интенсивно работал в партере и явно рассчитывал на досрочный финиш.

К третьему раунду лицо Родригеса было в крови и гематомах: он замедлился, а удары ногами стали очевиднее. При этом он пошел вперед и сблизился – подарив Волкановски возможность контратаковать (в этом он особенно хорош). Тот случайно попал головой в челюсть, но Родригес восстановился.

На последней минуте Волкановски тяжело попал правым хуком, когда Родригес бил ногой и опустил руки. Чемпион использовал ошибку: легко перевел потрясенного соперника и забил в граунд-энд-паунде.

Волкановски – настоящий чемпион: он рискнул и поднялся в легкий вес, подравшись с Махачевым, а сейчас требует реванш. В полулегком дивизионе он не боится соперников и ждет боев с мощными проспектами Топурией и Евлоевым. Волкановски сам просит UFC не сводить проспектов и не хочет, чтобы соперники сходили с дистанции – после победы он вызвал Топурию.

Фото: Gettyimages.ru/Steve Marcus / Stringer