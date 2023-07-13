Идем по стопам белорусов и казахов.

Кто может отвлечь общественность от дела Ивана Федотова? Кажется, только СКА. На этой неделе Роман Ротенберг заявил, что форвард армейцев Брендан Лайпсик хочет принять российское гражданство и даже написал письмо на имя Владимира Путина.

Но это не первый случай, когда легионер претендует на смену гражданства. Еще с весны ходят разговоры, что «Динамо» помогает пройти подобную процедуру американскому защитнику Бреннану Менеллу. При этом никто не удивится, если Лайпсик получит свой паспорт даже раньше.

Лайпсик – патриот России или ищет выгоду?

Мотивы Лайпсика широкой публике неизвестны, и он не высказывался о получении русского паспорта ранее. Путь в Северную Америку ему и так был почти закрыт – в 2020-м форвард вляпался в неприятную историю с оскорблением одноклубников и их жен в каком-то чате. Так что карьера Брендана может развиваться только в КХЛ или Европе, но он все равно решился на довольно серьезный шаг – стать гражданином другой страны.

Вполне очевидно, что ему в КХЛ все нравится – он подписывал здесь хорошие контракты, у него важная роль на льду, он зарабатывает больше, чем мог иметь в Северной Америке. Даже в Магнитогорске он не жаловался на жизнь и признавался в интервью, что его все устраивает и ему там нравилось не меньше, чем в Москве.

Бывший главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев вообще говорит, что у Лайпсика есть татуировка на русском языке и «он как-то мельком говорил, что не против получения российского гражданства». Возможно, канадец действительно ассоциирует себя с русской культурой и поэтому решил поступить так. Кстати, для процедуры смены гражданства обычному человеку нужно сдать экзамен по русскому языку, хотя не исключено, что Брендана освободят от этой обязанности из-за особого случая и его статуса. Тот же Депардье вряд ли проходил подобный экзамен.

Другой вопрос, что при наличии правильного паспорта он извлечет определенную выгоду. Да, он и без того имел хороший заработок в «Магнитке», ЦСКА и теперь подписал контракт со СКА на 50 млн рублей в год (по информации «Спорт-Экспресса»). Однако сейчас мест для легионеров становится меньше, и для любой команды привлечение Лайпсика с русским паспортом – хорошая опция получить на одного классного иностранца больше и выйти за пределы лимита, не нарушая правила. И за такое обычно готовы платить.

СКА тоже выгодно, чтобы у Лайпсика был русский паспорт

Нельзя однозначно утверждать, что СКА летом сразу подпишет еще двух легионеров и ради этого все затевалось. Однако такая возможность у армейцев будет, поэтому они самая что ни на есть заинтересованная сторона. Опять же, мы не знаем, от кого исходила инициатива в вопросе получения гражданства – от СКА или от самого Лайпсика, но понятно, что обе стороны останутся в выигрыше.

Единственное, не совсем ясно, как все это вяжется с ужесточением лимита. Наш хоккей вообще похож на организм, в котором правая рука не знает, что делает левая. Федерация в лице Третьяка и того же Ротенберга, продвигая сокращение числа легионеров в КХЛ, утверждала, что этот шаг откроет новые места для российских игроков, но таким внезапно становится Лайпсик.

И сейчас мы видим восторженные отзывы тех же Фетисова и Каменского – только никто из них уже не говорит о развитии молодежи. Оба отмечают важность действий Лайпсика с точки зрения политики, и не более того.

Его кейс вообще может породить кучу похожих историй, когда в некоторых командах, по сути, будут играть больше трех легионеров, а молодежь того же СКА продолжит пробиваться в основу Питера через «СКА-Неву» или в лучшем случае «Ладу» или «Сочи». Подобная ситуация с иностранцами сейчас в «Автомобилисте» – при разрешенных трех легионерах (Да Коста, Мэйсек, Эберт) там есть казахи Блэкер и Волк.

Даже если у Брендана реально благие мотивы и он хочет связать себя с Россией надолго (или даже навсегда), глупо отрицать, что у него будет целый пакет бенефитов – в ближайшие несколько лет на него будет спрос в лиге, любому клубу будет удобно искусственно расширить легионерский лимит (хотя не удивимся, если СКА потом даст Лайпсику 5-летний контракт), плюс он сможет экономить на налогах – в России они ниже, чем в Канаде.

Лайпсик будет играть за сборную?

На примерах Беларуси и Казахстана мы хорошо видели, что может происходить в национальных командах. Там был период смены поколений, когда в определенный период в первых двух звеньях было больше иностранцев, чем местных. Сейчас наблюдается обратная картина: места в сборных забирают молодые и талантливые пацаны, а прошлая тенденция постепенно сходит на нет.

Конечно, России это не грозит и не факт, что Лайпсик вообще будет играть за сборную, но теоретическая возможность существует. В современном мире, когда границы постепенно стираются, это не должно никого удивлять – в футболе натурализация игроков имеет совсем другие масштабы. Однако все равно очень тяжело представить Брендана в свитере с двуглавым орлом на груди.

Исторически в России относятся к сборной как к чему-то священному, и для нашего хоккея появление натурализованных игроков – нечто необычное. В футбольной сборной уже были свои бразильцы, но в футболе Россия – далеко не самая топовая страна. В хоккее совсем другая ситуация, команда не испытывает дефицита игроков, тем более калибра Лайпсика.

Пока все видится так, что он не будет считаться легионером в КХЛ и будет спокойно играть дальше, но в сборной его ожидать не стоит (тем более, кроме товарняков с белорусами у нее в календаре ничего нет). Конечно, исключать ничего нельзя, тем более спортивное гражданство он может получить сразу с обычным паспортом – Брендан не заигран за сборную Канады на турнирах ИИХФ, и потому не будет считаться легионером. Кстати, у того же Менелла такой опции пока не будет – ему нужно отыграть в России два года, чтобы сменить спортивное гражданство.

Главное по этой истории мы узнаем через несколько лет, когда станет понятно, есть ли у Лайпсика интерес к России после завершения карьеры или же русский паспорт для него будет временным явлением, от которого он потом тихонько откажется.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Сергей Гунеев