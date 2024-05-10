«Арсенал» против «Олд Траффорд», внезапная Серия Б. Этот футбол вам понравится

Евролиги на выходных.

Кто же знал, что к концу сезона мы посоветуем заглянуть во второй дивизион Италии? Но и привычных вывесок хватает – в АПЛ решается чемпионство.

Программу составили Тимур Боков, Андрей Клещенок, Слава Палагин и Артем Денисов.

Пятница. 10 мая

Классный футбол в Серии В на вечер пятницы

«Если я хочу посмотреть футбол, включаю «Катандзаро». Никто в лиге так не играет. У некоторых лучше состав, но такой игры не показывает никто», – говорит Альберто Аквилани.

«Катандзаро» – первый по владению, предпоследний по ударам, лучший по реализации моментов и средней остроте ударов. Ожидаемые очки говорят, что команде место на 14-й позиции. Она занимает 5-е.

Секрет – в манере игры. Стиль «Катандзаро» выходит за рамки того, что схватывается математическими моделями. Его владение не стерильно, пусть и редко приводит к ударам. Оно терпеливо. Атакующая группа получает удобные передачи в опасных зонах – отсюда и реализация, и качество угроз.

В прошлом году «Катандзаро» выиграл Серию С, хотя все прогнозировали место в середине таблицы. Сейчас поучаствует в плей-офф за выход в Серию А, хотя все ждали возвращения в лигу ниже.

В соперниках сегодня – «Сампдория» Андреа Пирло. Ненадежна, непостоянна, каждый матч и ход по дистанции похож на американские горки, но в хороший день прекрасна: геометрией прямых атак (только ей, не футболом вообще) напоминает «Интер».

«Самп» плохо стартовала, но после перехода на тройку защитников взлетела в плей-офф. Это трио рекомендую отдельно. У Пирло одновременно и самая молодая, и самая современная линия обороны в итальянском футболе. Старшему, Гиларди (звезде прошлогоднего ЧМ-U20), недавно исполнился 21. Джованни Леони – 17, и есть ощущение, что скоро он окажется в «Юве».

Пятница, 21:30, «Катандзаро» – «Сампдория». Вероятно, одна из команд летом попробует Серию А. Хороший повод познакомиться.

Возможно, последний шаг «Бреста» для попадания в ЛЧ

Формально «Брест» почти гарантировал минимум четвертое место, которое теперь тоже лигочемпионское во Франции. Но четвертое место – это квалификация в ЛЧ, а не основной этап, в отличие от третьей позиции, на которой «Брест» держится за два тура до финиша и в двух очках от «Лилля» на четвертом месте.

Предстоит домашняя игра против «Реймса», оставшегося без серьезной турнирной мотивации и без тренера. Очень нужна победа. Видно, как «Брест», зависящий от физподготовки, устал в последние недели. Привычно крепкая защита сбоит. Лидеры получают повреждения. Но нужен последний рывок.

Суббота. 11 мая

«Арсенал» молится на экс-игроков «Арсенала»

Новое препятствие для «Ман Сити» в чемпионской гонке – визит к «Фулхэму». Вводные на стороне гостей. Во-первых, исторический контекст: «Сити» выиграл 15 последних матчей против «дачников». Во-вторых, команда Марку Силвы уже не скрывает, что готовится к отпуску: игроки прямо на тренировке запускают воздушных змеев.

На что рассчитывать «Арсеналу»? Вот цифры, которые хоть немного скрасят ожидание фанатам:

«Фулхэм» – 3;

«Астон Вилла» – 2;

«Кристал Пэлас», «Брайтон», «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Ноттингем Форест», «Брентфорд» – по 1.

Это бывшие игроки «Арсенала», играющие в клубах АПЛ. Именно в составе «Фулхэма» их больше всего. Причем не запасные, а очень важные Бернд Лено, Алекс Ивоби и Виллиан. Помогут бывшим?

Кальцона и Мотта выяснят, чье кунг-фу лучше

Лучшие по владению, две из трех лучших по интенсивности прессинга и контрпрессинга, в четверке по территориальному доминированию. «Болонья» и «Наполи» – короли в контроле игры. Неаполитанцы даже в плохой сезон заслуживали борьбы за ЛЧ, если б не критический недобор в реализации и индивидуальные ошибки защитников.

Стилистически любопытный матч с техничными игроками, способными украсить его.

Воскресенье. 12 мая

Команда Артеты против прогноза Невилла

В прошлые выходные Гари предположил, что чемпионская гонка в Англии умрет уже во вторник. По его мнению, «Арсенал» потеряет очки на «Олд Траффорд» и выйдет из гонки. Важный дисклеймер: Невилл давал прогноз еще до выезда «МЮ» к «Кристал Пэлас».

Форма команд – конечно, в пользу «Арсенала». Но на стороне «Ман Юнайтед» – «Олд Траффорд». Там у «Арсенала» лишь одна победа в 16 последних матчах в АПЛ. Неприятная новость номер два – возвращение Лисандро Мартинеса и Маркуса Рэшфорда. Первый может решить кризис травм в обороне, из-за которого пару ЦЗ составляют Каземиро и Эванс. Второй был сущим кошмаром «Арсенала» последние пару лет.

В общем, команду Артеты ждет еще одна проверка на прочность. Как выразился Невилл, недооценивать «Олд Траффорд» – преступление.

Продолжаем смотреть матчи «Байера»? Теперь «Бохум»

Мы узнали полноценное расписание «Байера» до конца сезона: «Бохум» (33-й тур Бундеслиги), «Аугсбург» (34-й тур), «Аталанта» (финал Лиги Европы), «Кайзерслаутерн» (финал Кубка Германии). Четыре матча до абсолютно величия.

«Бохум» недавно был в кризисе: с победы над «Баварией» 3:2 в середине февраля не побеждал восемь матчей и сменил тренера. Но в последних двух играх забрал шесть очков: 3:2 и 4:3. «Бохум» еще не гарантировал выживание, так что матч точно не будет формальностью.

«Рома», которая не остановила «Байер», против тех, кто еще может

Важнейший матч в борьбе за лигочемпионскую зону. «Аталанта» и «Рома» идут вровень. У бергамасков игра в запасе, у римлян простой календарь. Никому нет резона оставлять решение на потом, так что будет бойня: персоналка на персоналку, структурное совершенство Гасперини против (пока еще?) робких текучих розыгрышей Де Росси, грязные вспышки Манчини против холодного превосходства Скамакки.

Понедельник. 13 мая

«Барса» хочет второе место. Надо побеждать «Сосьедад»

«Барселона» продолжает погоню: раньше за «Реалом», теперь – за «Жироной».

Кажется, выдохлись под конец сезона. «Барса» пропадает после часа игры, физически не тянет. Прессинг «Сосьедада» – интересная интрига. Сможет ли команда Хави выдержать высокий темп? Баски превращают матч в хаос, им выгоден этот сценарий. «Барса» такое не любит.

Персональный сюжет – возможно, это битва за опорника Мартина Субименди. Хави мечтает забрать его из «Сосьедада», а Бускетс называет новым Бускетсом. Мартин не горит желанием уходить. Может, каталонский воздух переубедит?

Как «Реал» опять сделал это. Тактика внутри драмы с «Баварией»

Винисиус сверкает в новой роли. Что придумал Анчелотти?

Фото: Gettyimages /Michael Steele / Staff, Matt McNulty / Freier Fotograf; Fotografo01/Keystone Press Agency /Global Look Press ; East News /FRANCOIS NASCIMBENI / AFP