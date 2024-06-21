Куча травм, шокирующий вылет чемпионов и много-много красоты. Чем запомнился плей-офф НБА-2024

Смена караула

Крис Пол не вышел в плей-офф впервые с 2010 года. И нет, это не был первый или второй его сезон в лиге, к тому моменту он отыграл в лиге уже пять (ужас, как давно это было). С тех пор Пол провел еще сезон за «Нью-Орлеан», потом был одним из лиц целой эпохи в «Клипперс», предпринял попытку помочь Джеймсу Хардену реализовать себя в «Хьюстоне», муштровал молодежь в «Оклахоме» и ветеранил в «Финиксе». Но завершил сезон сразу после регулярки только в «Голден Стэйт». Кто бы мог подумать, что этой командой станут именно «Уорриорз». Я бы сказал, что это не камень в их огород, а показатель мощи Западной конференции.

Также порог первого раунда не преодолели Леброн Джеймс и Кевин Дюрант. Первый, на свою беду, столкнулся с «Денвером», второй оказался свипнут «Миннесотой». Дюрант вылетел в результате сухого поражения в первом раунде во второй раз в карьере. «Лейкерс» одну победу у «Денвера»-таки отжали, но это не спасло Леброна от второго в карьере вылета в первом раунде.

За пределами первого раунда Леброн и Дюрант оказались неактуальны, а Стефен Карри вообще оказался за бортом. Полуфиналы конференций прошли без хотя бы одного из этих троих впервые с 2005 года. В том сезоне самыми результативными партнерами Леброна по команде были Жидрунас Илгаускас, Дрю Гуден и Джефф Макиннис. А также чешский форвард Иржи Велш, которого я помню по NBA Live 2004.

Травмы-травмы-травмы

Можно спеть на мотив песни «Аббы» Money, Money, Money. Потому что они в очередной раз сыграли решающее значение в гонке за перстнями.

Первой ласточкой (массивной такой) стал Зайон Уильямсон, который получил повреждение еще в плей-ин против «Лейкерс» и остался без единой игры в плей-офф по итогам пяти лет в НБА. «Клипперс» ожидаемо верили в здоровье Кавая, но вполне себе предсказуемо были обмануты в этих ожиданиях – Леонарда хватило на 60 невпечатляющих минут в двух матчах серии с «Далласом».

На Востоке со здоровьем у лидеров команд все оказалось еще печальнее. Джимми Батлер являлся фанатам «Бостона» в кошмарах, но так и не появился на площадке. Терри Розир грозился стать важным усилением для «Хит», но также упустил возможность сыграть против бывшей команды. Джоэл Эмбид как будто бы изначально был не особо-то и здоров, а в серии с «Никс» так и вовсе ковылял на одной ноге, параллельно играя с параличом лица. Яннис оставил «Милуоки» без своей помощи – Док Риверс вообще постфактум признался, что грек вряд ли бы вернулся раньше 3-4 игры серии второго раунда. В третьем матче серии с «Индианой» травмировался еще и Лиллард.

Как это и бывает в случаях с физическим измождением, травмы накапливались как снежный ком. «Селтикс» лишились Кристапса Порзингиса, но во втором раунде смяли «Кливленд», который заканчивал серию без Митчелла, Аллена и Лаверта. Серия «Никс» – «Пейсерс» вообще превратилась в реалити-шоу про выживание. В финале Восточной конференции «Индиана» пошла ко дну после травмы Халибертона

Если из-за травмы игрок сидел на скамейке и грустил в цивильной одежде – это еще полдела. Набралось также достаточно исполнителей, которые ковыляли по сетке плей-офф с повреждениями. Джамал Мюррей был не до конца здоров, в результате чего стал аппетитным пирожочком для защиты «Миннесоты». Порзингис к финалу оклемался и дал прикурить в первом матче, но снова выбыл и оказал минимальное влияние на результат серии. Дончич был то ли здоров, то ли не совсем – тем более, что Лука в этом вопросе ценит артистизм и любит показать, если у него что-то болит.

Страдающий Эмбид и героический Брансон

Один – измочаленное дитя «Процесса», который выиграл лишь пять серий в плей-офф за 10 лет (у Луки уже столько же), второй в рекордные сроки стал вожаком возрождения нью-йоркского баскетбола. Первый из-за травм многовато трется на периметре, второй собирает тяжелую ношу ударов, тычков и толчков, несмотря на скромные габариты.

Эмбид из года в год подходит к концу регулярки с болячками и не оправдывает ожидания. Это вроде бы не его вина, но из-за отсутствия лидера «Сиксерс» отстали от конкурентов и вышли в плей-офф лишь с седьмого посева. За что и поплатились.

Центровой «Филадельфии» так и остался лидером плей-офф по очкам в среднем за матч, какие к нему претензии-то? Но в четвертых четвертях он неизменно казался измученным и смертельно уставшим, а его действия теряли в эффективности. Прогресс по части реализации дальних бросков снова подвел в решающий момент, а 6,5 трехочковых за игру в серии с «Никс» (3,6 в регулярке) казались попыткой ухватиться за соломинку.

«Нью-Йорк» не радует своих поклонников успехами в плей-офф с 2000 года, но сами по себе перфомансы Брансона прогремели громче, чем просто выход во второй раунд. Череда матчей с 40+ очками привела к тому, что Брансона начали сравнивать с легендами «Никс» 50-летней давности. И снова сказались травмы – разыгрывающий сам играл через не могу, да и травма Джулиуса Рэндла подрезала крылышки амбициям клуба.

Прощание со старым чемпионом

«Наггетс» вылетели во втором раунде после поражения от «Миннесоты», благодаря ему в НБА короновали шестого чемпиона за шесть лет. Это первый такой случай с 1980-го года. В финале Запада вообще встретились 3-я и 5-я команды конференции.

Перераспределение посевов на верхушке Западной конференции произошло в последний день регулярного чемпионата, так что лидерство досталось «Оклахоме-Сити» как будто бы немного случайно. Из-за этого и вылет их не стал сенсацией – молодая команда запуталась в себе, а соперник их за это казнил. Ничего, еще нагонят упущенное.

Но вот серия «Денвер» – «Миннесота» так и останется главной сенсацией всего розыгрыша плей-офф. Хотя ни одна из команд так и не дошла до финала. Но когда действующий чемпион настолько беспомощно смотрится в двух домашних матчах – тут же начались разговоры, что Энтони Эдвардс и его «волки» это теперь «новый шериф в городе». Игры в Колорадо вернули статус-кво, и «Наггетс» даже взяли пятый матч… Но потом случились 115:70 в шестой игре и упущенное 20-очковое преимущество «Денвера» в седьмой встрече. Выбить MVP регулярки на его же паркете в день 20-летия своего дебютного выхода в финал конференции – такого от «Миннесоты» сложно было ожидать. Тем более, что Эдвардс седьмую встречу провел очень нервно, закончив с 16 очками с 24 бросков.

Новые лица

Плей-офф – это всегда возможность взглянуть на знакомых игроков под новым углом или поближе познакомиться с тем, кого видел в регулярке только мельком. Паскаль Сиакам, например, оправдал ожидания «Индианы» и заработал себе продление контракта. Но вот Эндрю Нембхард раскрылся по-новому после травмы Халибертона. Именно его попадание позволило «Пейсерс» затянуть серию с «Никс» и в конечном счете добраться до финала Востока. Где, если оглядываться назад, «Селтикс» встретились чуть ли не с максимальным сопротивлением за весь чемпионский поход.

Кто-то разочаровал, а кто-то оставил приятное впечатление. Для меня открытием стал центровой «Маверикс» Дерек Лайвли. И дело не только в 100%-ной реализации бросков в серии с «Миннесотой», но в ощущении, что этот парень может прибавить и уже сейчас принимает неплохие решения. Атлетизм – это лишь дополнение к его соображалке, которая позволила ему подточить минуты Гаффорда.

Именно Лайвли стал лидером плей-офф по подборам в атаке (57), хотя не может не впечатлять и результат Айзейи Хартенштайна (49), который вполовину меньше игр. То же самое касается Брансона, который собрал на себе фолов на 93 штрафных броска, став третьим по этому показателю.

Если возвращаться к навыку качественных решений – то в этом деле в плей-офф не было более разочаровывающего игрока, нежели Карл-Энтони Таунс. С ним просто никогда не знаешь, на что рассчитывать.

Лучший бросок

Тут у каждого будут свои фломастеры.

Сразу приходит на ум – Джейлен Браун из угла против «Индианы».

Самый чемпионский – Пейтон Притчард в 5-м матче финала . После такого стало понятно, что «Селтикс» свое не упустят.

Достоин упоминания – Тайриз Макси продлевает серию против «Никс».

Самый унизительный – Лука через Гобера на победу во втором матче с «Миннесотой».

Самый невероятный – Джамал Мюррей откуда-то из Колорадо в гостевом матче на площадке «Тимбервулвз».

Самый значимый – я все же считаю таковым попадание Нембхарда . Совершенно сумасшедший и нелогичный. В ситуации, когда «Пейсерс» горели 0-2 в серии. От игрока, который не мог ничего забить весь матч.

Лучший данк

Самый значимый – наброс самому себе от Джоэла Эмбида от щита с последующим броском сверху. Именно после того эпизода лидер «Сиксерс» был сам не свой. Так что слэмданк не всегда может быть оптимальным решением.

Самый цирковой – Оби Топпин под ногой .

Лучший сиквел – дуэт данков Эдвардса через Дюранта и Гаффорда . Получилось как смачное продолжение одной кинофраншизы.

Самый чемпионский – Джейлен Браун обошел Луку как стоячего. А потом сделал это еще раз .

Спасибо, было классно.

Фото: Gettyimages /David Berding, Jamie Squire, Elsa, Tim Nwachukwu