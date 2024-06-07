Таунс подвел «Миннесоту» в плей-офф. Его нужно менять

Сезон-2024 получился для «Миннесоты» очень неоднозначным и контрастным.

Если бы мне сказали перед началом регулярки, что Руди Гобер вернет себе титул лучшего защитника лиги, я бы не особо удивился. Это произошло, но в плей-офф его умение защищаться на периметре традиционно подверглось критике. А сколько раз американские журналисты и подкастеры меняли свое мнение насчет того, есть ли у Гобера будущее в «Тимбервулвз» – не сосчитать по пальцам. Если раньше его зарплата и количество отданных за него активов подвергались высмеиванию, то сейчас эти разговоры поутихли. Хотя к этой теме наверняка еще будет возможность вернуться в межсезонье.

Если бы мне сказали, что Энтони Эдвардса ждет скачок к званию самого раскручиваемого американского баскетболиста лиги – я бы не сомневался, что это правда. Я лично сделал Эдвардса лидером своей команды в фэнтези в надежде на серьезный скачок. Супервпечатляющего прорыва в регулярке не случилось, но в плей-офф он заслужил достаточно комплиментов, чтобы войти в новый сезон в числе топ-5 претендентов на MVP. Тем не менее, с каждым раундом плей-офф он выглядел все бледнее и больше соответствовал своему возрасту – для 22 лет еще вроде как рановато быть объектом столь хвалебных эпитетов.

Наконец, если бы мне сказали, что «Миннесота» дойдет до финала конференции и проиграет там в пяти матчах, я бы счел этот результат выгодным для «Тимбервулвз». Первый финал Запада за 20 лет! Победа над «Наггетс», ничего себе! Кевин Гарнетт гордился бы этой командой!

И да, и нет. Победа над «Наггетс» случилась не в финале конференции, а во втором раунде. И то, как именно она случилась, насколько доминирующей была «Миннесота» была в отдельные моменты серии – после такого казалось, что «Тимбервулвз» по силам не просто выйти в финал, но и выиграть его.

Чуда не случилось. В решающей серии Запада «Маверикс» разобрали соперника на части и не оставили ему шансов. Вылет после поражения в пяти матчах с тремя минутами мусорного времени в решающей встрече на своей площадке? Вау, «Миннесота» не должна была допускать подобного унижения.

Нужно ли искать виновных, если клуб и так прыгнул выше головы? Сложный вопрос, поскольку цели были скорректированы уже по ходу плей-офф. Когда ты выбиваешь действующих чемпионов, то автоматически рассматриваешься как их потенциальных сменщик. Но «Тимбервулвз» устали, перегорели и не нашли внутренних ресурсов для победы над «Далласом». Или хотя бы на внятное сопротивление.

Ожидания – всегда источник разочарований. Это видно, например, по Руди Гоберу. Лучший защитник года, который становится головной болью в плей-офф! Он переоценен, ему платят слишком много! Его обмен – худший в XXI веке, его легко можно заменить более дешевой копией!

На глаз может показаться, что в этих претензиях есть доля истины. Что любопытно, цифры придерживаются другого мнения. Например, Гобер является лучшим игроком плей-офф по разнице очков во время нахождения на площадке и на скамейке (+176) – по этому показателю он обошел Дерека Лайвли (+165) и Кайри Ирвинга (+160). По влиянию на статистическую вероятность побед Гобер стал вторым после Лайвли. Руди был одним из лидеров своей команды по влиянию даже на атакующий рейтинг (второй после Макдэниелса), хотя считается нулевым исполнителем на этой половине площадки. Когда под кольцом не было Гобера – эффективность атаки «Далласа» взлетала даже выше значений «Селтикс» в регулярном чемпионате. «Маверикс» забили 26 из 30 бросков (86%) из-под кольца, когда Гобер был на скамейке. С ним – 65%. Наз Рид и Карл-Энтони Таунс просто оказались неспособны дать тот же уровень сопротивления.

Одно из сильнейших качеств Гобера вообще не измерить цифрами – игроки с мячом порой просто боятся атаковать из-под него, предпочитая выбрать другой вариант развития атаки. Французский центровой очень часто отгоняет соперников от кольца одним своим присутствием.

Зрительное впечатление как будто не подтверждает статистику – Никола Йокич, к примеру, охотился за Гобером на разменах, в то время как у Таунса получалось сдерживать серба гораздо лучше. Или вот Лука забил в лицо Гоберу решающий бросок на последних секундах. Снова джига-дрыга от Гобера на периметре, снова неутешительный результат. При этом мало кого волнует, что Дончич является одним из лучших в НБА по очкам из изоляций, а Гобер идет в топе по защите в подобных ситуациях. В этом деле он на одном уровне с Бэмом Адебайо или Энтони Дэвисом, но их ляпы меньше бросаются в глаза.

В атаке Гобер тоже далек от идеала. Броска нет, дриблинг очень слабый, движения каждый раз выглядят ломаными и неуклюжими. Хотя можно развернуть все иначе. Лука, похоже, ненавидит Гобера, но в паре с ним Руди был бы великолепным завершателем аллей-упов. Так что я не удивлюсь, если перед Олимпиадой они с Эдвардсом поработают над взаимопониманием и смогут впечатлить на старте следующей регулярки.

Скажем так – Гобер не был главным виновником вылета «Миннесоты». Да, с мячом в руках он по-прежнему выглядит жутко некоординированным, поэтому от его атак хочется закатить глаза. Но от Гобера ты всегда знаешь, чего ожидать.

Того же не получится сказать про Таунса.

Вот уж у кого действительно широкое окно возможных исходов. Провалил две первые игры с «Маверикс» (дома!). Потом пульнул 0/8 издали в третьем матче. Пришел в себя в четвертой встрече, но получил 6 фолов и совершил 4 потери. И оформил 28+12 в пятой игре, которая была проиграна чуть ли не к большому перерыву. Мастер собирать идиотские фолы, который в серии с «Далласом» еще и показал, что с трудом ходит под кольцо с дриблингом дольше двух ударов.

И этот парень со следующего года будет зарабатывать под 50 миллионов? «Тимбервулвз» однозначно следует рассмотреть варианты с обменом Таунса. Возможно, руководство клуба рассчитывает, что дуэт Эдвардса и Таунса все еще способен сделать шаг вперед. Чуть более удачная сетка плей-офф – и сезон мог завершиться иначе. С другой стороны, претендент на чемпионство должен быть готов выбивать любых конкурентов в плей-офф. Осуществимо ли это с Таунсом? А что, если он начнет важный матч с двух глупых фолов и сломает весь план на ротацию?

Забавно видеть, что на Basketball-Reference по Win Shares за карьеру Таунса сравнивают с Патриком Юингом и Мозесом Мэлоуном. Форвард «Миннесоты» к 28 годам набил отличную статистику, которая не привела его команду к успехам. Набрал 50 очков в Матче звезд, когда все играли спустя рукава. Оказался на скамейке в январском матче регулярки, когда наколотил 60 очков. И разочаровал, когда ставки были наиболее высоки.

Какую позицию усиливать? Я бы предположил, что «Миннесоте» в межсезонье нужно озаботиться поиском разыгрывающего. Майк Конли все еще хорош, но ему уже 36 лет. Расстаться с Таунсом ради звездного первого номера? Неясно, готовы ли к такому в «Тимбервулвз». Наз Рид отрезками бывает очень хорош, но справится ли он с нагрузкой стартового игрока? На бумаге легко расширить роль Рида с сохранением качества, но в жизни это так не работает.

Самая очевидная стратегия – сделать ставку на прогресс Эдвардса и рассчитывать, что опыт плей-офф окажет положительное влияние. Плюс, Эдвардсу предстоит игра за сборную США на Олимпиаде, это тоже может помочь ему осознать свой потенциал. Но и конкуренты вряд ли станут слабее – «Наггетс» никуда не денутся, «Оклахома-Сити» наверняка прибавит вообще без телодвижений на рынке.

Еще совсем недавно «Миннесота» провела 13 сезонов подряд без плей-офф, но уже с осени будет называться в числе претендентов на чемпионство. Аппетит приходит во время еды. У волков не может быть иначе.

Фото: Gettyimages.ru /Stephen Maturen; кадры трансляций