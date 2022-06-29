10 лет лучшему матчу Балотелли. Да-да, тот самый полуфинал Евро против Германии

Сделал дубль и создал легендарный мем.

28 июля 2012 года в Варшаве Италия и Германия разыгрывали путевку в финал чемпионата Европы. Этот матч считается лучшим в карьере Марио Балотелли. Да, были игры, когда Бало забивал 3 и даже 5 голов (в этом сезоне в Турции) – но точно не на таком уровне.

Марио сделал дубль еще в первом тайме. На 20-й минуте замкнул навес Кассано. Бадштубер ничего не помешал итальянскому нападающему.

На 36-й минуте Бало получил пас от Риккардо Монтоливо и вколотил в ближнюю девятку. Лам не успел накрыть, а у Нойера вообще не было шансов против такого мощного удара.

А дальше было легендарное празднование...

Италия удержала победный счет – немцы забили только с пенальти на 92-й. А Марио заменили для 70-й минуте.

Забавно, что у Марио, если отодвинуть два гола и желтую карточки за снятую футболку, была не особо впечатляющая статистика. Всего один удар мимо, 10 точных пасов, две попытки дриблинга (обе неудачные) и три фола.

После финального свистка был очень трогательный момент: Марио подошел к трибуне, на которой сидела мама, и обнялся с ней.

«Какая картинка западет в память с того матча? Точно та, на которой я после игры подошел к маме и сказал: «Эти голы для тебя». Я так долго ждал этот момент. Особенно с тех пор, как мама приехала сюда – я хотел сделать ее счастливой.

Сегодня была самая красивая ночь в жизни. Надеюсь, что в воскресенье будет еще лучше. Теперь нужно отдохнуть как следует и обыграть испанцев. Мы с ними – две лучшие команды турнира. Сможем ли мы победить? Отвечу вам в воскресенье».

Италия проиграла в финале 0:4. А у Марио в карьере не было игр значимее той с Германией – сейчас он забивает за «Адана Демирспор» в чемпионате Турции.

Марио, спасибо за мемы

Продемонстрировав мускулатуру, Балотелли запустил грандиозный конвейер мемов. Помните?

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Michael Steele