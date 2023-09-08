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Окно в Саудовской Аравии закрыто. Закупились почти на миллиард

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Перевернули игру.

В ночь с четверга на пятницу в Саудовской Аравии закончился период дозаявок, значит больших покупок из Европы не будет до зимы.

В последний день Мохамед Салах из «Ливерпуля» так на Ближний Восток и не уехал, самым крупным подписанием перед дедлайном остался бразильский защитник Луис Фелипе из «Бетиса» за 25 млн евро, его купил «Аль-Иттихад» (возможно, ради него теперь из заявки выкинут 29-миллионного Жоту, чтобы уместиться в лимит).

Но вообще это окно мы точно никогда не забудем. 

Оно по-настоящему перевернуло игру.

● Потрясает отрицательный трансферный баланс саудовских клубов: продали лишь на 53 млн евро, зато закупились почти на миллиард. Немудрено: этим летом чемпионат расколол привычную топ-5 лиг, заскочив на четвертое место по тратам, а больше 25 млн евро заплатили аж за 16 футболистов.

● Самым дорогим трансфером стал Неймар, хоть он и не будето однозначно главной звездой. Потому что уже больше полугода там знавший все заранее Криштиану Роналду, а еще Карим Бензема. В одном бразилец лидер – в том, как на него пришлось потратиться. Неймар говорит, что саудовская лига уже может и получше французской Лиги 1 – может сам себе льстит, а может ему правда за такое доплачивают.

● «Аль-Хилаль» вложился не только в Неймара, они же оформили топ-трансфер из РПЛ – забрали Малкома за 60 млн. Летом 2023-го клуб закупился аж на 353,1 млн – второй результат во всем мире, больше лишь у «Челси» (464,1 млн евро).

● В общей сложности игроки в чемпионате Саудовской Аравии теперь стоят больше миллиарда евро! Самый дорогой – Неймар с трансферной стоимостью в 60, за ним Сергей Милинкович-Савич (50), Фабиньо (42), Рубен Невеш (40) и Отавио (35).

● Не все летом 2023-го соблазнились деньгами из Саудовской Аравии. Например, Тони Кроос и Лука Модрич: первый отклонил предложение из-за ситуации с правами человека в стране и критиковал других за переезд туда, второй ставит «Реал» на первое место. Их тренер Карло Анчелотти, кстати, тоже отказывал – как и Жозе Моуринью.

Трансферы этого лета, которые нас шокировали. Марио Фернандес в «Зените», молодой талант в СА и неуход Магуайра

Фото: AFP/Saudi Pro League

6 комментариев

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Genych
Анжи в масштабах страны и целого чемпионата.
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a2wai
Зимой может Салах, Санчо, Антони и еще куча игроков туда поедут, так что это вряд ли единственное окно, в которое саудиты так раскошелились.

Да, в лимит уложиться трудно будет, но всегда можно будет кого-то вычеркнуть из заявки. Кто менее звездный.
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GC oK
Трансферный баланс -892 млн - вот так выглядит разложение футбола
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Anton Kortenko
проблема саудитов в среднем уровне игроков. надо теперь вкладываться в академии и тренеров молодёжки, если хотят реального конкурента европейским лигам. условно говоря, в середняках Бундеса или ЛаЛиги всегда есть те, кто в след. сезоне усилят топ-клубы, а в аутсайдерах те, кто пойдут в середняки.
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