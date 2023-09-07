«Аль-Иттихад» купил Луиса Фелипе у «Бетиса» за 25 млн евро

Теги Бетис Ла Лига возможные трансферы Аль-Иттихад Джидда Луис Фелипе Футбол

Защитник «Бетиса» Луис Фелипе перешел в Саудовскую Аравию.

26-летний футболист подписал контракт с «Аль-Иттихадом», сообщает Фабрицио Романо. «Бетис» получит 25 миллионов евро с учетом бонусов за продажу игрока.

Вскоре испанский клуб официально объявил о трансфере.

В прошлом сезоне Ла Лиги Луис Фелипе провел 23 матча. Подробную статистику защитника можно найти здесь.  

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12 комментариев

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Bunyod Turgunov
Ответ dolia1989@icloud.com
Когда у них уже окно закроется ?
Когда закроют
+12
-1
+11
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savik-A.M.
Ответ dolia1989@icloud.com
Когда у них уже окно закроется ?
когда похолодает , значит никогда )
+5
0
+5
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dolia1989@icloud.com
Когда у них уже окно закроется ?
+2
0
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Константин Эсперов
Теперь черед Итифака набирать людей . Зимой следующие 4 клуба .
+1
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untilofend
Ответ D-oh!
Неплохо Бетис денег поднял. До зимы потерпят, а там купят качественного защитника вдвое дешевле
да уж аж 25лямов и то с бонусами
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Фёдор Кузнецов
Дали ему недавно паспорт для итальянской сборной, а он в СА уехал
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Фёдор Кузнецов
Ответ dolia1989@icloud.com
Когда у них уже окно закроется ?
сегодня
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Overkiller
Ответ QWertY
Виноваты саудовцы, которые покупают, а не европейцы, которые охотно им продают игроков. Не перепутайте только
"Вина" то в чём?
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