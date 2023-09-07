«Аль-Иттихад» купил Луиса Фелипе у «Бетиса» за 25 млн евро

Защитник «Бетиса» Луис Фелипе перешел в Саудовскую Аравию.

26-летний футболист подписал контракт с « », сообщает Фабрицио Романо. « » получит 25 миллионов евро с учетом бонусов за продажу игрока.

Вскоре испанский клуб официально объявил о трансфере.

В прошлом сезоне Ла Лиги Луис Фелипе провел 23 матча. Подробную статистику защитника можно найти здесь.

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