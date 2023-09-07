«Аль-Иттихад» купил Луиса Фелипе у «Бетиса» за 25 млн евро
Защитник «Бетиса» Луис Фелипе перешел в Саудовскую Аравию.
26-летний футболист подписал контракт с «Аль-Иттихадом», сообщает Фабрицио Романо. «Бетис» получит 25 миллионов евро с учетом бонусов за продажу игрока.
Вскоре испанский клуб официально объявил о трансфере.
В прошлом сезоне Ла Лиги Луис Фелипе провел 23 матча. Подробную статистику защитника можно найти здесь.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
12 комментариев