«С каждым днем мы становимся все ближе к мировой войне». Новое мощное интервью Кантона

«Мы живем в цирке. Я играю клоуна».

Легендарный Эрик Кантона дал огромное интервью The Athletic. Разговор с 56-летним героем детства миллионов мальчишек получился масштабным – француз, конечно, говорит не только о футболе.

Англия спасла Эрика. Он чувствовал себя лишним

Кантона приехал покорять Англию в 1991-м – и то решение стало одним из главных в его жизни. Легенда не скрывает, что во Франции никак не мог найти себе места:

«Я больше не хотел играть во Франции. Поэтому ушел из футбола на два месяца. Подумал, что Англия может стать хорошей страной для меня. Я нуждался в такой энергии. Таком футболе. Тогда футболом в Англии были Кевин Киган и Джордж Бест. Это же были звезды рок-н-ролла.

В Англии я кое-что нашел. Понял, что раньше слишком многого ждал от людей. Я думал, что люблю таких людей и хотел, чтобы они любили меня в ответ. Но потом понял, что стал пленником той идеи и попытался найти решение. Я нашел его. Это очень помогло мне как игроку и мужчине».

Однако главной частью адаптации стало именно то, что на островах на Эрика никто не давил.

«Перед отъездом из Франции считал, что со мной что-то не так. Я немного эмоционален. Я подумал про себя: «Почему он не смотрит на это так? Почему этого не говорит?». Со временем мне стало все равно.

Жизнь в отеле была своеобразным транзитом. Это дало свободу самовыражения. Если бы я остался с тем же менталитетом, что и раньше, то не думаю, что добился бы успеха в Англии. «Юнайтед» хорошо это понимал, поэтому что они мне сказали так: «Если Эрик захочет уйти – он сможет уйти».

Спорное утверждение. Но если ты скажешь это мне, то я останусь, потому что тогда я чувствую себя свободным. Если вы скажете, что должен оставаться до истечения контракта, то тогда я становлюсь заложником. Мне становится тесно везде. Мне станет плохо. Свобода – самое главное. Фергюсон – отличный психолог, потому что он всегда правильно расставлял приоритеты».

Кантона хотел стать спортдиром «МЮ» – Вудворд отказал

В конце 2021 года «Юнайтед» покинул исполнительный директор Эд Вудворд, который пришел в клуб вместе с Глейзерами. До оставки Кантона встречался с Вудвордом – и предлагал ему изменения в структуре клуба.

«Вудворд – гениальный маркетолог, но в футболе он не так хорош. В команде должен быть человек, который будет отвечать за футбольные решения. Я предлагал свою кандидатуру на эту должность и несколько раз встречался с Вудвордом. Мое предложение не приняли.

Буду это я или кто-то еще – «Юнайтед» срочно нужен руководитель, который разбирается в футболе. Кто-то понимающий этот клуб и всю его внутреннюю кухню.

После ухода Фергюсона «МЮ» удвоил доход – и не взял ни одного крупного трофея. Представьте, что если преуспеете на поле, но у вас есть еще и профессионал в маркетинге, то вместо двойного дохода вы получите тройной. Они этого совсем не понимают».

Если «Олд Траффорд» переименуют, то перестанет болеть за «МЮ»

Кантона считает, что спонсоры иногда меняют футбол не в лучшую сторону.

«Поездки на стадион направлены на то, чтобы проникнуться страстью к футболу и понять историю определенного клуба. Понять то, как используется футбол. Ранее мы говорили про мои любимые футбольные стадионы – теперь все стадионы называются «Эмирейтс» или «Альянц». Эти стадионы потеряли душу и историю клубов, как в случае с «Арсеналом» и «Вест Хэмом».

Я играл на таких старых стадионах, как «Хайбери» и «Аптон Парк». Я говорил с некоторыми фанатами «Арсенала» – они ненавидят новые стадионы. Эти болельщики потеряли душу своих клубов. Хорошо, что «Олд Траффорд» и «Энфилд» пока еще остаются собой.

Но можете ли вы представить, что «Олд Траффорд» станет новым стадионом, названным в честь бренда? Если однажды они это сделают – мне очень жаль, но я больше не буду болеть за «МЮ» и брошу футбол навсегда. Пожалуйста, не называйте этот стадион Nestle или Amazon. Пожалуйста».

Кантона никогда не хотел быть примером

«Если вы попросите меня быть капитаном, то я буду капитаном. Я не буду говорить себе, что я пример только из-за того, что я капитан. Сделаю все как можно лучше, но не получу от этого удовлетворения. Это как быть овцой. Иногда я реагировал на определенные вещи так, что людям это не нравилось – и они вполне могут быть правы.

Они ошиблись в том, что я должен быть примером для остальных. Единственной моей обязанностью всегда была усердная работа ради победы. Если вы считаете себя примером, то только возвышаетесь над остальными. Я не могу так.

Большую часть времени я очень скромен. Я шучу над собой и мне все равно. Я знаю, что мы живем в цирке. Я играю клоуна. Как и все. Я такой же человек, как и все остальные. Иногда более хрупок. Если хотите, чтобы я был примером – мне это не нравится. Мне не нравится идея, что игроки, политики, певцы и другие известные люди обязательно должны быть примером для подражания.

Я веду себя как хочу – и никто не будет указывать мне, как себя вести. Иногда мы правда поступаем неправильно. Вы думаете, все поступают правильно? Вы думаете, что у вас есть секрет идеального образования? У вас может быть трое детей. Родители одни и те же, а вот дети – разные. Мы что-то говорим – и двое из них слышат. Третий находится в комнате, но не слушает. И это хорошо. Я люблю неопределенность.

Мы не похожи на роботов. Я не робот. Я просто человек. Могу быть хрупким».

Эрик настаивает – всегда надо быть настоящим

Кантона расстраивается, что контракты заставляют звезд спорта не высказывать личное мнение.

«На протяжении десятилетий я подписываю контракт с брендом, а мне говорят, что есть пункт, по которому я не могу высказывать свою политическую позицию. Забудь этот пункт. Хочешь работать со мной? Почему? Из-за меня. Все знают, какой я, и ты хочешь, чтобы я был кем-то другим? Нет, это так не работает.

Большинство людей принимают правила, потому что хотят быть примером остальным. Маленьким и дешевым примером.

Я слышал мнение, что игроки должны быть вовлечены в общество и активно выражать позицию, как художники. Что-что? Около 90% художников занимаются легкими вещами и ничем не рискуют. Они не станут чем-то рисковать. Такие люди – дешевые бараны. Они просто занимаются бизнесом и говорят, что они против того или иного, но говорить всегда легко.

Сегодня это тема климата. Вы думаете, что кто-то реально рискует, когда критикует политиков за его порчу?

Не подумайте, во всех сферах есть смелые люди. Мы сняли несколько документальных фильмов о футбольных повстанцах, но когда я говорю о них, то не имею в виду парней с татуировками и гелем в волосах. Они – фальшивые. Я имею в виду тех, кто подвергает свою жизнь опасности и борется за демократию. Карлос Кассели из Чили выступал против диктатуры Пиночета. Они забрали его мать и пытали ее».

«Шаг за шагом мы становимся все более националистически настроенными»

Политическая ситуация также напрягает Эрика.

«Уже больше 10 лет Франция становится более националистической. Не только Франция – многие страны, от Великобритании до Испании. Опасность в том, что в 1929-м случился кризис, а в 1933-м выборы выиграл Адольф Гитлер. Затем случилась мировая война.

Шаг за шагом мы становимся все более националистически настроенными, думая, что во всем виноваты иностранцы и иммигранты. Это происходит из-за того, что никто не берет на себя ответственность. Иммигранты всегда виноваты. Когда страна в порядке, то мы говорим, что это благодаря каждому жителю внутри нее. Однажды наступают плохие времена – и виноваты всегда иммигранты.

После этого – мировая война. Сегодня кажется, что крупные страны заинтересованы в мировой войне. Вместо того, чтобы извлекать уроки из прошлого, мы полностью воспроизводим то, что уже происходило. Надеюсь, что мировой войны не будет. Я надеюсь на это. Но с каждым днем мы становимся к ней все ближе».

Кантона бойкотирует ЧМ в Катаре и ругает Бекхэма за то, что тот рекламирует турнир

«Здесь речь идет только о деньгах. Сейчас футбол – это бизнес. Я думал, что это единственное место, где каждый имеет шанс.

То, как они обращались с людьми, которые строили стадионы – ужасно. Погибли тысячи людей. Все мы будем отмечать этот чемпионат мира? Лично я смотреть его не собираюсь. Лучше покататься на мотоцикле по Южной Америке или провести время с маленькими детьми из бедных районов мира – просто погонять мяч с ними».

Особенно сильно Эрик прошелся по Дэвиду Бекхэму.

«Я бы вообще этого не делал. Я поступаю противоположно. Еще в январе 2022-го начал говорить про все это. Может быть, я был первым. Я имею полное право делать это. Может быть, они не знают, что там происходит. Если знают, то поступают неправильно. Я думаю, они совершили большую ошибку и пожалеют об этом.

Нельзя разочаровываться в игроках, которые не хотят бойкотировать ЧМ, потому что наверху сидят политики, президенты, федерации, министр. Именно они должны выступать за бойкот турнира. Это важно.

Но футбол – это все-таки бизнес».

Фото: Gettyimages.ru/Chris Cole/ALLSPORT, Chris Brunskill, Jan Kruger, Bongarts, Jamie McDonald, Laurence Griffiths/EMPICS; globallookpress.com/Panoramic