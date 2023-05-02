Что ж, это произошло снова. Леброн Джеймс и Стеф Карри встретятся в плей-офф. Теперь уже не в финале и не в качестве главных фаворитов сезона, как это было раньше. Но история здесь слишком богатая, а вывеска слишком яркая. Не факт, что из этой пары выйдет будущий чемпион, но именно эту серию будут смотреть все.

В этом материале вопросы и поиск ответов на 10 главных вопросов про вероятно самую рейтинговую серию в истории вторых раундов.

Сначала немного вводных

1. У «Лейкерс» преимущество в отдыхе, они закрыли свою серию раньше, чем «Голден Стэйт». С другой стороны, «Уорриорс» добирались до гостевых матчей с «Кингс» за 15 минут на самокате. «Лейкерс» же летали с западного побережья на игры с командой, которой, по мнению многих, вообще скорее место в Восточной конференции.

2. У «Уорриорс» преимущество площадки. Да, они закончили сезон на 6-й строчке в конференции, и все равно будут принимать первые матчи серии второго раунда (потому что «Лейкерс» были седьмыми).

Вообще у нас в этом году сразу две серии полуфиналов конференции, где встречаются команды из нижней половины посева, что очень необычно. И для «Уорриорс», у которых в «регулярке» были проблемы с играми в гостях, это может быть важно.

На самом деле, в данной ситуации это преимущество «воинов» несколько неоднозначно. И не потому, что у «Лейкерс» есть болельщики по всей Калифорнии. А потому, что «Уорриорс» после 7-й игры с «Кингс», возможно, и готовы были бы пожертвовать первым матчем с «Лейкерс» и чуть разгрузить игроков, но тут этот первый матч – домашний, и отдавать его как-то совсем неправильно.

3. По сезону команды встречались 4 раза, «Лейкерс» выиграли трижды. И все 3 победы «озерников» – после обменов Расселла, Вандербилта и Хатимуры. Правда, ни в одной из них команды не были в оптимальных составах: Уиггинс, Леброн и Карри пропустили по две игры.

4. «Лейкерс» дико круты по разнице штрафных – сами бросают много, а против них бросают мало. «Уорриорс» по этой разнице на самом дне, «Дабс» не выходят на линию и фолят как сумасшедшие.

А теперь – к вопросам.

Кто будет в старте?

На первый матч, вероятно, выйдут те же, кто выходил на последний матч первого раунда.

Расселл, Ривс, Леброн, Вандербилт и Дэвис – у «Лейкерс». Карри, Томпсон, Уиггинс, Грин и Хакевон Олунджувон – у «Уорриорс».

Но вот дальше возможны варианты.

Защита «Уорриорс» достаточно изобретательна, чтобы сделать Вандербилта малоиграбельным, а атака «Уорриорс» достаточно подвижна, чтобы заставить Расселла выглядеть слишком жалким в обороне. И если что-то из этого произойдет, мы можем увидеть Шредера в основе. Если произойдет и то, и другое, в старт может попасть и Хатимура.

«Уорриорс» же могут внезапно обнаружить, что две башни слишком перегружают «краску» в атаке. С этим были местами сложности против «Кингс». Против «Лейкерс», у которых с защитой под кольцом все лучше в разы, это может быть еще большей проблемой. Тогда в старт могут пойти Пул или Дивинченцо (оба были так себе в первом раунде, но оба бросают лучше, чем Луни).

Пока все выглядит так, что основы команд защищаться друг против друга смогут. Там многовато людей без броска, и многовато возможностей для подстраховки. Но на каком-то этапе серии кто-нибудь обязательно психанет и решит сместить акценты на атаку.

Сработают ли две башни «Уорриорс»?

В защите «Лейкерс» постараются держаться поближе к кольцу и думать о Диллоне Бруксе, глядя на Дрэймонда Грина. Им нужно создать плотность внутри, а потом загонять шутеров «Уорриорс» в эту толпу под предводительством Энтони Дэвиса. И если «воины» будут часто играть с парой небросающих людей, у «Лейкерс» может получиться. Да, если ты совсем не опекаешь Грина, он может поставить заслон под шутера. Если упускаешь Луни, то он накажет на щите. Но в целом тут можно ожидать попыток защиты впятером против троих, время от времени такая оборона должна качественно мешать сопернику.

И против «Кингс» «воины» частенько играли только с одним небросающим игроком, как раз, чтобы растянуть защиту соперника и упростить себе движение в атаке. Можно ли с таким составом действовать против «Лейкерс» в защите? Учитывая то, что Энтони Дэвис дико нестабилен впереди и получает по 8 травм за четверть, легко представить, что с ним будут справляться и Грин, и Чемберлуни. Но игрок, защищающийся против Дэвиса, вряд ли будет сильно помогать в защите всем остальным. Страховать можно за счет Вандербилта, но кто именно будет этим страхующим, если у вас только один «большой»?

Это, на самом деле, может определить то, какой будет серия.

Если игроки «Уорриорс» держатся на периметре достойно, и подстраховки в исполнении Клэя/Уиггинса оказывается достаточно, то можно чаще выпускать составы, которые лучше бросают и выигрывать серию в атаке. У защиты «Лейкерс», нацеленной на баррикадирование в «краске», бывают проблемы с тем, чтобы оборонять периметр.

Если же пятерки с Карри и Пулом оказываются недостаточно хороши в защите, и «Лейкерс» слишком легко лезут внутрь, то потребуется больше габаритов под кольцом, что уже усложнит «воинам» атаку. Конечно, со Стэфом Карри, который может собрать двоих за 3 метра от дуги и дать разыгрывать лишнего на всей активной половине площадки, худо-бедно это нападение работать будет в любом случае. И, возможно, в этом и есть выход – выпустить пару «больших», придушив и атаку «Лейкерс», и свою собственную, надеясь (вполне обоснованно), что атака с Карри в составе все равно выживет, а вот нападение соперника – загнется. Что-то в духе прошлогоднего финала.

Собственно, есть и еще один вариант: кинуть Уиггинса на Дэвиса, Клэя – на Леброна, а Грина/Луни – на Вандербилта. Да, Уиггинс на Дэвисе – неравноценный размен, но с помощью Дрэймонда Грина с этим можно работать. В этом суть такой обороны – вы позволяете своему лучшему страхующему играть в качестве свободного либеро, подчищающего все. Этот вариант позволит и держать на паркете страхующего оборонца, и не забивать пространство в атаке. Только для этого нужно, чтобы Карри и Пул/Дивинченцо достойно защищались против боллхэндлеров соперника.

Мне кажется, что это главная переменная серии. Проблема в том, что она меняет как будто стиль игры, а не исход. По крайней мере, до тех пор, пока у «Уорриорс» хоть кто-то, кроме Карри, попадает из-за дуги.

Что «Уорриорс» попробуют делать в нападении?

Напрашиваются две ключевые опции.

Первая – игрок, против которого защищается Дэвис, ставит заслон под снайпера. Это позволит и вытащить Дэвиса из-под кольца, где он терроризирует весь честной народ, и запустить движение, потому что размен там далеко не всегда может быть доступен.

Вторая – бить пик-н-роллами в Расселла. Тут можно либо выбить удачный размен (собственно, на Расселла), либо опять же запустить движение, если ДиЛо размениваться не захочет. Все это на дистанции, где сложно страховать, и все это в исполнении людей, которым идти к кольцу (где страховать проще) совсем необязательно.

Плюс подборы в атаке, это с недавних пор фишка «воинов».

Оглядываясь на предыдущий раунд, нужно сказать, что защита «Лейкерс» совсем не похожа на защиту «Кингс»: у «озерников» гораздо больше габаритов и защиты «краски». А атака «Уорриорс» с их снайперами максимально удалена от «Мемфиса». И для обеих команд на этой половине все будет не так, как в первом раунде.

Кто будет защищаться против Карри?

Стеф сейчас на пике своих возможностей. Он нарастил массу, он сильнее, ему легче проходить, он чаще готов брать на себя, если это нужно, и он просто увереннее. И если мы сравним этого Карри со Стефом какого-нибудь 2016-го, то понятно, что именно Карри с тех пор приобрел. Но он как будто ничего с тех пор не потерял, хоть ему и 35. Карри с запасом – лучший игрок этой серии. Возможно, что на данный момент он вообще лучший игрок в мире.

И понятно, что «Лейкерс» придется что-то с ним делать.

Основных варианта персонально тут два. Есть опция с Вандербилтом, она как бы идет по умолчанию. Джарреда часто используют как стопера на мяче. Но вообще разницы между Вандербилтом и Бруксом в атаке примерно нет. Просто один скромный пахарь, за которого хочется переживать, а другой слишком много разговаривает и только что проиграл. Но Джарреда тоже никто опекать на дуге не будет. Когда он на паркете, «Лейкерс» атакуют 4 на 5. И было бы неплохо урезать минуты этого товарища.

Если Шредер справится с опекой Карри на удобоваримом уровне, это может изменить очень многое. Потому что впереди у вас тогда появляется лишний боллхэндлер и теоретически бросающий игрок. Тут нужно сказать, что против «Гризлис» Шредер в атаке был ужасен и бросал с эффективным процентом 40. Но защита все равно уделяет ему больше внимания, чем Вандербилту, да и Деннису можно мяч в руки дать, чтобы против него оборонялись плотнее. Так вот, если Деннис в защите адекватно справляется с Карри, то можно сократить игровое время Вандо, что пойдет на пользу в атаке.

При этом да, сочетания, где есть Леброн, Расселл, Шредер и Ривс, потенциально очень опасны впереди. Тут 4 боллхэндлера и Дэвис. Даже у достаточно универсальных «воинов» не всегда будет возможность держать на паркете столько людей, способных размениваться на Энтони Дэвиса, ведь каждый игрок «Лейкерс» сможет играть с ним пик-н-роллы. А если размен – это не вариант, там будет получаться создавать какое-то движение.

Если же Шредер будет слишком сильно отваливаться от Карри без мяча, и станет очевидно, что Вандербилт тут нужен для защиты, атака «Лейкерс» сильно потеряет в качестве.

Есть и третий вариант, если они готовы дать еще один шанс Трою Брауну.

А есть и четвертый вариант: если «Лейкерс» совсем обнаглеют, можно просто дать Карри накидать, но не позволять ему создавать для партнеров, и посмотреть, что получится.

«Бостон» в прошлом сезоне так примерно и играл. Они побоялись размениваться, но и сдваиваться на Карри не стали, дав ему определенную свободу на пик-н-ролле. «Селтикс» играли настолько плотно, насколько это возможно, если «большой» не выходит на уровень заслона. Просто обычно против Стефа «большой» как раз выходит на этот уровень заслона, что сильнее мешает Карри и оставляет открытыми его партнеров. И надо сказать, что защита «кельтов» в той серии проблемой не была. Правда, и исполнители у «Селтикс» сильнее.

Что Лейкерс попробуют делать в атаке?

Опять же, что бы они ни попробовали, это вряд ли будет работать, пока Вандербилт на паркете. Особенно против «Уорриорс», которые всегда по максимуму используют проблемы с броском у кого-то из соперников. С пик-н-роллами «Лейкерс» в позиционке можно будет делать что угодно, если доступна опция такой вот безболезненной подстраховки.

А вот без Вандо играть должно быть легче. Либо у боллхэндлеров появятся броски после пик-н-ролла, либо у Дэвиса появится возможность задавить мелкого после размена, либо на дуге окажется открытым кто-то, в чей бросок при желании можно верить.

Конечно, несколько опрометчиво закладываться на то, что тебе принесут успех пост-апы Дэвиса, броски с ведения от Ривса/Расселла/Шредера и «поймал-бросил» трешки Хатимуры. Но, во-первых, с «Мемфисом» сработало. А, во-вторых, не то чтобы у «Лейкерс» есть варианты (один есть, о нем ниже).

И да, придется много бежать. Против команды, отыгравшей в первом раунде 7 матчей, «Лейкерс» нужно гнать темп, чтобы создавать легкие броски. Это будет не так просто сделать против команды, которая в конце концов притормозила «Сакраменто» с их готовностью и умением нестись вперед.

Опять же, возвращаясь к предыдущему раунду, нужно сказать, что атака «Лейкерс» не похожа на атаку «Кингс». Нападение «Лейкерс» – менее подвижное и более габаритное. И для «воинов» это скорее проще. С взрывными Монком и Фоксом у «воинов» были проблемы, но у «Лейкерс» из взрывных только Деннис Шредер, который пока бросает по 4 раза за матч. У «Кингс» ведь тоже было несколько боллхэндлеров, только они были намного атлетичнее.

В то же время защита «воинов» может быть достаточно похожа на оборону «Мемфиса». И на своей половине «Гризлис» держались достойно.

Кто такой Леброн Джеймс в 2023-м?

Это первая серия Леброна со Стефом, на которую Карри заходит в качестве явно лучшего игрока. Карри был одним из трех лучших игроков первого раунда, а Леброн...

Джеймс играл против «Мемфиса» очень пассивно. Он пробовал подмять под себя один из матчей на старте серии, играя пик-н-роллы против Люка Кеннарда в одной половине и пост-апя соперников в другой. Но ни в одном из случаев он не был достаточно агрессивен. Джеймс ждет, что защита ошибется или стянет повышенные ресурсы, отдав ему легкую линию под передачу, но этого особо не происходит. Тебе нужно заставить их ошибаться и заставить их стягивать двоих. Иначе это не будет работать. «Мемфису» было настолько плевать, что они просто кинули на Леброна Ксавьера Тиллмана. И да, четвертый матч в концовке Леброн порешал. А еще он простоял в углу предыдущие 7/8 той игры.

Очень круто, что Леброн в свои 138 лет набирает по 22 очка и лидирует в команде по этому показателю, действуя не особенно агрессивно. Только это и близко не тот доминирующий уровень, который с Джеймсом ассоциируется. Четверть его атак – транзишн, больше половины его двухочковых бросков – с получения (в последних 3 розыгрышах плей-офф этот показатель был меньше трети). Так, чтобы самому себе создать атаку в позиционке – этого достаточно мало. И возникает вопрос, он вообще сейчас может быть первой звездой команды плей-офф? Потому что в первом раунде он ей не был.

Леброн не входит в топ-20 игроков этого плей-офф ни по очкам за матч, ни по передачам за матч, ни по проценту задействования (но он все еще лидер команды по этому показателю). И если посмотреть на лидеров этого плей-офф, то мы увидим, что у каждой команды, кроме «Лейкерс», есть игрок с процентом задействования в 29+, а леброновские 26% - это в районе вторых опций, рядом с Таунсом, Дюрэнтом, Бэйном, Адебайо, Гарлэндом, Брауном и Миддлтоном. У «Лейкерс» как будто вообще не было первой звезды. Зато тут куча народу с процентом задействования от 18 до 26 и в каждом матче – новые герои. Это наиболее ровная команда в карьере Джеймса. И не то чтобы причина в том, что он играет с другими четырьмя Лебронами.

Может, Леброн копит силы и против «Голден Стэйт» будет рвать и метать. Если кто и заслужил нашу веру в возможность такого сценария, то это точно Джеймс. А еще возможно, что он не слишком здоров и не слишком молод, а то, что было против «Гризлис», это и есть нынешний уровень Леброна.

Если так, то «Уорриорс» смогут безболезненно размениваться в защите и кидать оборонительные ресурсы на других игроков «Лейкерс». А еще за счет Леброна можно немного страховать, когда он без мяча, что сейчас происходит нередко. Ибо Джеймс в первом раунде реализовывал меньше 20% из-за дуги и меньше 70% с линии.

В общем, если «Лейкерс» – это команда с кучей ролевых боллхэндлеров и Энтони Дэвисом (который в двух матчах с «Гризлис» пробил 30, а в двух не дотянул и до 14), то им будет тяжеловато. Если против «Уорриорс» будет играть та же версия Джеймса, которую мы видели с «Мемфисом», то «Лейкерс» отлетят матчах в пяти.

Если же Леброн хотя бы в 4 матчах сможет проводить хотя бы по паре четвертей на уровне тру-Леброна, математика совсем другая.

Можно ставить его в пик-н-ролл с маленьким и выбивать размен. Где там Карри, где этот гребаный Пул? Сюда! Но, чтобы это работало, чтобы получалось ушатать размен или наказать за нежелание размениваться, нужно быть агрессивным. Нужно быть готовым резко уходить в проход и переть в тело. Многократно.

Он готов?

Что «Лейкерс» будут делать без Дэвиса?

Не очень понятно, чего ждать от Дэвиса в отдельно взятом матче в атаке. Но в обороне он стабильно очень хорош, а зачастую и доминирует. И когда ЭйДи садится, вместе с ним с площадки уходит и защита «озерников». Ривс, Шредер и Вандербилт смотрятся в защите прилично, пока их прикрывает Дэвис. Когда ЭйДи на скамейке, то под кольцом получается проходной двор.

Тут есть несколько потенциальных решений.

Первое – выпустить Гэбриэля или Бамбу в надежде на то, что они дадут какую-то защиту под кольцом. И Гэбриэля там пробовали. Говорить о ненадежности плана, думаю, излишне, но «Лейкерс» именно к этому варианту пришли к концу серии с «Гризлис».

Второе – окончательно забить на защиту, двинуть Руи Хатимуру на «пятерку», и надеяться, что на этих минутах ты просто сможешь накидать столько, что не отвалишься в счете. И надо сказать, что пятерка с Лайлзом в качестве центрового у «Кингс» против «Уорриорс» работала неплохо, так что вариант рабочий. Ну, по крайней мере, когда Хатимура играет в лучший баскетбол в жизни.

Как «Уорриорс» будут атаковать без Карри?

Будем откровенны, после серии с «Кингс» трудно сказать, что у «Уорриорс» есть надежная вторая опция. Неплохую серию провел Томпсон, но и у него были откровенно слабые матчи, особенно – седьмой, что конечно запоминается ярче. Разок хорошо отстрелялся Пул. Но так, чтобы кто-то стабильно давал импульс впереди – разве что Мозес Мэлуни с его подборами.

От Томпсона с Пулом потребуется больше. И шансы есть, учитывая то, как они двигаются без мяча, и то, как «Лейкерс» огребали от Бэйна (в серии с «Лейкерс» эффективный процент бросков Дезмонда на открываниях на заслоне был в районе 60%).

В принципе, можно пробовать грузить Уиггинса в посте против гардов «Лейкерс» (против «Кингс» работало не слишком успешно).

Можно попробовать играть от обороны, выпустив Пэйтона и увеличив интенсивность. Но у «Лейкерс» много игроков, умеющих обращаться с мячом, они не то чтобы часто допускали потери против «Мемфиса», который вообще-то обычно потери форсит. В общем, сомнительно.

Легко «воинам» тут точно не будет.

Еще есть философский вопрос с позиций «Лейкерс»: вы постараетесь выпускать Дэвиса всегда, когда Карри на паркете, чтобы усложнить жизнь Стефу? Или вы будете гонять ЭйДи на всех минутах без Карри, чтобы намертво задушить атаку «Уорриорс» в это время?

Кто будет икс-фактором?

Скорее всего – пятый игрок «Уорриорс». Если появится желание или необходимость сократить совместные минуты Луни и Грина и выпускать более бросающие составы, то кто станет этим человеком, играющим с Карри, Томпсоном, Уиггинсом и одним из «больших»?

Если Пул начнет адекватно бросать, это может быть он. Именно Джордана переводили в основу на несколько матчей в середине серии с «Кингс». И он дал правильный эффект, хоть и никуда не попадал. Если Пул не проснется, место логичнее отдать Дивинченцо, который, как показала серия с «Кингс», тоже имеет все навыки, чтобы никуда не попадать, зато полезнее в защите.

Но да, оба в этом плей-офф по большей части плохи. А знаете, кто по большей части хорош? Моди Музи Моди Му Му Моди. У Мозеса Муди не хватает опыта, но он производит полное впечатление человека, которому на этот недостаток плевать. Он не боится и не ошибается, в то время как Донте в 7-м матче явно затрясся, а Пул набрал 8 очков на 9 бросках с игры, и даже Пэйтон перемежал выдающиеся оборонительные действия с неуместными фолами и проблемами в завершении.

Также против более крупных «Лейкерс» можно ожидать увеличения минут для Куминги. Ну, или для Лэмба, от чего у болельщиков «Уорриорс» возникает непреодолимое желание найти банку с валокордином.

А еще где-то в глубине души я продолжаю верить в Бизли и Брауна. В первой серии они мазали все, но, думаю, что шансы проявить себя у них еще будут. И если их не упустить, можно будет закрепиться в ротации. Например, Бизли может сделать более играбельным Вандербилта, если Джарред будет ставить заслоны под Малика. А Трой вполне может увеличить себе минуты, если Расселл совсем посыплется в защите.

Что на кону?

• Выход в финал Запада

Некоторые находят это важным.

• Очередной подвиг Леброна

Конечно, напрашивается что-то про Леброна против Карри, но Джеймс уже не на том этапе карьеры. О Леброне сейчас вообще нельзя говорить без дисклеймера «...и ему 38 лет, это его 20-й сезон». И это не противостояние Карри с Леброном, просто потому что Джеймс не может здесь проиграть. Если Леброн вылетит в 4-5 матчах, набирая по 15 очков, то никто ничего не скажет. Мужику под 40, чего вы хотели? Если Леброн проиграет в 6-7 матчах, скажут, что старик поборолся. Если Леброн выиграет эту серию, то сразу начнут говорить о том, что Джордан в 38-летнем возрасте никогда не обыгрывал Стефа Карри.

Это беспроигрышная лотерея. Призы нужно заслужить, но ты в любом случае ничего не теряешь.

• Будущее «Уорриорс»

Если «Уорриорс» вылетят от команды, которая, прямо скажем, слабо похожа на фаворита сезона, то им придется задуматься о том, собрали ли они достаточно таланта вокруг Карри, нет ли в этом составе фатальных уязвимостей и не стоит ли рассмотреть не самые приятные трансферные варианты?

Потому что пока надежными игроками тут выглядят Карри, Грин, Уиггинс и Луни, а по остальным есть вопросы (ну, кроме Муди, может).

Клэй Томпсон – какой угодно, но точно не надежный, особенно по меркам второй опции, особенно за такие деньги.

Пул и Дивинченцо доверия пока тоже не вызывают (и Донте, вероятно, свалит летом).

Насколько важен может быть Куминга в команде, где двое из немногочисленных надежных игроков толком не бросают?

По-хорошему, этот костяк неплохо бы усилить, и пара пиков у команды, если что, найдется. Но, если «Уорриорс» не вылетят сейчас, то можно как бы и не париться. В конце концов, если «Голден Стэйт» пройдет дальше, то значит, кто-то еще из этого костяка проявил себя.

• Статус ролевиков «Лейкерс»

С этим пассивным Леброном и нестабильным Дэвисом оказалось, что «Лейкерс» готовы давать шансы очень многим. В итоге Хатимура, Ривс, Расселл или Шредер летом смогут говорить, что каждый из них был то ли третьим, то ли четвертым игроком «Лейкерс». И я даже не уверен, кто из них будет врать. Им дают засветиться на большой сцене, это может сильно улучшить качество жизни в дальнейшем. Но нужно больше одной серии с «Мемфисом», чтобы это не выглядело случайностью.

• Самодостаточность Дрэймонда

Не знаю, насколько для него это важно, но про Грина уже давно говорят как про главного фаната Леброна. Если разнести команду Джеймса в пух, можно как-то приглушить эти разговоры. Ну или можно воспользоваться возможностью и сфоткаться с Леброном.

• Легендарность Карри

Стефа вряд ли кто-то будет сильно винить в случае поражения «Уорриорс», особенно после седьмого матча с «Кингс». Но вылет от этих «Лейкерс» точно будет восприниматься как упущенная возможность. «Уорриорс» – фавориты, и они должны проходить дальше во многом как раз из-за Карри, он – их преимущество. В последние годы Карри несколько сместил вектор и получил признание не только в среде тех, кто ценит системообразующих людей, но и в среде тех, кому подавай отбитых «тащеров». И вот вторым поражение в такой серии конечно совсем не понравится.

• Авторитет Расселла

Д’Анджело постарается показать «Уорриорс», что они зря его обменяли, и, на самом деле, надо было вокруг него и перестраиваться, а прошлогодний титул – случайность.

• Место Дэвиса в истории

ЭйДи здесь ждет настоящая проверка. Энтони – один из лучших оборонительных игроков поколения, и тут ему предстоит защищаться против пик-н-роллов Карри, что, возможно, является самым трудным заданием в лиге. Черт, если ЭйДи задушит Карри, а потом пройдет Йокича, можно будет начинать дебаты о лучшем оборонительном игроке в истории. Но даже если Дэвис «просто» проделает хорошую работу против Карри, то можно будет говорить, что сейчас в обороне есть Дэвис и Дрэймонд, а есть все остальные.

И у нас остается 11-й, бонусный вопрос: а кто, собственно, победит?

На данный момент «Уорриорс» считаются фаворитами. У них лучший игрок в серии, у них преимущество своей площадки, они – действующие чемпионы. Да и, в принципе, глядя на этих «Лейкерс», какую-то сверхмощную команду разглядеть сложно.

У «воинов» есть все ресурсы, чтобы быть лучше на обеих половинах площадки.

Тут есть кого кинуть под лидеров соперника, есть кадры и возможности, чтобы страховать.

И даже если «Лейкерс» перегородят подходы к «краске», «Уорриорс» вполне способны просто закидать это дело с дистанции, это не «Мемфис», который тупо долбился об Энтони Дэвиса.

«Уорриорс» должны быть лучше.

Однако преимущество в отдыхе, упомянутые в самом начале штрафные и мистика «Лейкерс» (нет, я не про те же штрафные) просто не позволяют сказать, что тут нет вариантов. И не потому, что «шансы всегда есть» или какие еще клише там положено употреблять. А потому, что ставить против «Лейкерс» как-то неуютно. «Лейкерс» – это такая команда Джамал Мюррей. Он вроде еще и не совсем звезда, но он точно может отыграть на равных с любой звездой соперника. Вот и «Лейкерс» – вроде не совсем претендент, но как будто проблем подкинуть могут кому угодно.

Подкаст про баскетбол

Фото: Gettyimages.ru/Thearon W. Henderson / Stringer, Ronald Martinez / Staff, Ezra Shaw / Staff, Harry How / Staff, Justin Ford / Stringer, Lachlan Cunningham / Stringer