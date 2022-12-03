Уже 36 лет Аргентина якобы не может выиграть ЧМ из-за «Проклятья Тилькары». Ой, что это?

Все дело в обещании местной Богоматери.

26 ноября сборная Франции обыграла Данию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022, прервав 20-летнее «Проклятье чемпиона мира» . У победителя-2018 остаются шансы защитить титул.

На турнире есть сборная, на которой висит куда более длительная серия неудач – Аргентина. Не слышали о «Проклятии Тилькары»? Рассказываем.

Аргентинцы пообещали Богоматери вернуться в небольшой городок, если выиграют ЧМ-1986. Но не вернулись

Сборная Аргентины под руководством Карлоса Билардо квалифицировалась на ЧМ-1986, который должен был пройти в Мексике. В январе 1986 года команда провела десятидневные мини-сборы в небольшом городке Тилькара в аргентинской провинции Хухуй на севере страны. Причина – высокогорье, максимально похожее на рельеф Мексики (высота Тилькары – 2460 метров над уровнем моря, Мехико находится на высоте 2240 метров), для более быстрой акклиматизации сборной.

С командой не было Диего Марадоны и Даниэля Пассареллы: их не отпустили клубы. Они оказались не единственными: Карлос Билардо привез с собой лишь 14 футболистов сборной.

В городке Тилькара (4 тысячи жителей) находится Церковь Пресвятой Сеньоры Росарио, куда некоторые верующие футболисты сборной Аргентины сходили в преддверии поездки на турнир.

Там они пообещали Богоматери Копакабана (боливийская покровительница: Тилькара расположена на границе с Боливией), что если Аргентина выиграет ЧМ-1986, вся команда в том же году приедет в Тилькару и поблагодарит Богоматерь и местный народ за то, что приютили сборную у себя.

В том турнире аргентинцы победили: именно тогда случились «Рука Бога» и «Гол Столетия» (оба в четвертьфинале против сборной Англии), а сама Аргентина не потерпела ни одного поражения и забрала кубок.

Однако после победы аргентинцы в течение года так и не вернулись в Тилькару: считается, что после этого на команде висит проклятье, согласно которому сборная не сможет выиграть чемпионат мира, пока не вернется в Тилькару.

С того момента Аргентина дважды выходила в финал, но оба раза проиграла. При этом другие трофеи сборная брала: три Кубка Америки (КА-1991 в Чили и КА-1993 в Эквадоре) и Кубок короля Фахда, предшественник Кубка конфедераций (ККФ-1992).

На какое-то время эта история ушла на второй план, но двадцать лет спустя о ней вспомнили: все началось с президента Федерации футбола Аргентины Хулио Грондоны, который отправил перед ЧМ-2006 в Тилькару реплику трофея чемпионата мира, на которой было написано: «От аргентинского футбола Богоматери Копакабаны с вечной благодарностью за благословение, которое помогло сборной Аргентины выиграть ЧМ-1986». Сейчас реплика хранится в Церкви Богоматери Росарио в Санта-Фе.

Перед ЧМ-2010 был создан сайт, на котором собрали тысячи подписей за то, чтобы побудить чемпионов мира-1986 приехать в Тилькару. Ответ последовал лишь через год: обладатели того трофея, Серхио Батиста и Хосе Луис Браун, предложили отправить Богоматери в Тилькару футболку национальной команды.

В 2011-м Батиста и Браун инкогнито съездили в Тилькару и посетили ту самую церковь Пресвятой Сеньоры Росарио и музей Богоматери в надежде на прекращение действия проклятия. Вместе с этим они передали Богоматери обещанную футболку сборной Аргентины. Однако на следующем чемпионате мира Аргентина проиграла в финале.

ЧМ-2014 какими-то конкретными акциями на эту тему не отметился, а на последних матчах сборной Аргентины перед ЧМ-2018 на трибунах появлялся баннер с надписью «Чемпионы мира-1986, выполните обещание: вернитесь в Тилькару».

Прямо перед ЧМ-2018 некоторые из тех чемпионов все же съездили в Тилькару: провели совместную акцию с компанией Coca-Cola в рамках международного этапа Тура кубка чемпионата мира по футболу. Перед началом турнира в России трофей побывал в 91 городе в 51 стране и все-таки доехал до Тилькары.

Приехавшие чемпионы мира-1986 сыграли в городе выставочный матч, в нем приняли участие Хосе Луис Браун, Оскар Гарре, Нери Пумпидо, Карлос Тапиа, Эктор Энрике, Серхио Батиста, Хулио Олартикоэчеа и Рикардо Джусти.

Акцию предварял вот такой постер.

Организаторы даже сняли видеоролик, в котором пообщались с местными жителями и показали некоторые архивные кадры с первого визита футболистов в Тилькару.

Вот та самая церковь, куда в 1986-м ходили футболисты сборной Аргентины.

После долгожданного визита у аргентинцев замаячила надежда на успех на ЧМ-2018 в России. Однако и это не помогло: аргентинцы вылетели в 1/8 от Франции и вновь остались без победы в турнире.

Теперь надежда на тех, кто приехал в Катар.

До сих пор неясно, было ли обещание. Футболисты и тренер отрицают, местные уверяют, что было

Существуют разные версии истории. Сами футболисты вместе с Карлосом Билардо отрицали любые легенды, связанные с проклятием.

Нери Пумпидо во время поездки в Тилькару все отрицал: «Мы ничего не обещали. Вернулись сюда, чтобы выразить благодарность».

Карлос Тапиа вообще утверждал, что Богоматерь в Тилькаре изначально нигде не фигурировала: «Никаких обещаний по поводу Тилькары не было. Мы сказали, что в случае победы на турнире вернемся к Богоматери в Лухане (город в 68 километрах от Буэнос-Айреса – Sports.ru), и мы это сделали. Компания [CocaCola] сказала нам принять участие в туре трофея перед ЧМ в России, и так мы оказались в Тилькаре. Восемь чемпионов приехали, чтобы увидеть, станем ли мы снова чемпионами, у нас остались воспоминания, и мы навестили людей, которые были с нами в 1986 году.

Мы хотели выглядеть мило, выполнить обещание, о котором все говорили, чтобы Аргентина вновь выиграла чемпионат мира, как этого хотят все аргентинцы, но в реальности обещания не было».

Главный тренер Карлос Билардо перед ЧМ-2014 в Бразилии также высказался на эту тему: «Мне звонили оттуда, я сказал им, что такого не было. Я ходил в местную церковь по вечерам, там был священник-уругваец, но ни я, ни футболисты никаких обещаний не давали. Когда я обещаю что-то, я это делаю. Я даже звонил нескольким игрокам и спрашивал, делали ли они это: каждый ответил отрицательно. Я съездил бы туда без проблем, но невозможно отвезти в Тилькару 40 футболистов, как они просят».

А вот местные жители Тилькары утверждают, что обещание футболисты все-таки давали. Сара Вера, помогавшая команде во время их пребывания в городе, вспоминала: «Тренер сборной Аргентины дал мне обещание: если мы выиграем чемпионат мира, мы вернемся и на коленях поблагодарим Богоматерь».

Другой местный житель, Давид Гордильо, которого нашли авторы документального ролика, утверждал: «Футболисты сказали тогда: «Если Богоматерь такая чудодейственная, мы попросим, чтобы она помогла нам на чемпионате мира, а мы будем ей благодарны за это». Это было сделано в неформальной обстановке. С того момента прошло 32 года, но они до сих пор не приехали. Каждый из нас убежден, что именно поэтому сборная никак не может выиграть чемпионат мира».

Фото: REUTERS/CARLOS REYES; globallookpress.com/Christian Kapteyn; eastnews.ru/Natacha Pisarenko