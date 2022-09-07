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Безумный проход Хвичи: улетел от Трента, оттеснил Гомеса и выложил голевую на пустые 😍

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«Ливерпуль» надолго его запомнит.

«Наполи» разгромил «Ливерпуль» 4:1, а первый тайм был настоящим искусством. К 18-й минуте хозяева заработали два пенальти, но реализовали только один (Зелиньски забил на 5-й минуте). Продолжили давить, и на 31-й тот же Зелиньски поймал забегание в штрафную Замбо-Ангиссы, который оформил второй гол низом в ближний угол.

Ну а дальше – момент, ради которого мы здесь собрались. 

1. На 44-й минуте Хвича получил мяч на левом фланге и оказался один в один против Трента. Один из лучших крайних планеты? Не проблема, прокинул и рванул мимо. 

2. И вот Хвича уже у штрафной, новый оппонент – Гомес. Пытается проскочить, защитник вроде бы справляется, но мяч все равно оказывается у Кварацхелии. 

3. Он оттесняет Гомеса корпусом и выкатывает на пустые ворота Симеоне. 

Аплодисменты! 

Хвича запомнился не только этим проходом: 

• Это он отдал передачу с левого фланга под удар, который защитник «Ливерпуля» заблокировал рукой. То есть помог заработать первый пенальти. 

• Два удара, четыре успешные обводки, три паса под удар – великолепные 57 минут, которые ему доверил Лучано Спаллетти.

• Общая статистика тоже преобразилась: за 6 первых матчей в «Наполи» у Хвичи 4 гола, 2 ассиста и комплимент от Гари Линекера: «Интересный молодой игрок. Видел его против «Лацио» на выходных, он был великолепен. Против него так же сложно играть, как и правильно написать его имя». 

Лучшего старта в Италии, пожалуй, и представить было нельзя. 

Фото: REUTERS/Ciro De Luca

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