Безумный проход Хвичи: улетел от Трента, оттеснил Гомеса и выложил голевую на пустые 😍

«Ливерпуль» надолго его запомнит.

«Наполи» разгромил «Ливерпуль» 4:1, а первый тайм был настоящим искусством. К 18-й минуте хозяева заработали два пенальти, но реализовали только один (Зелиньски забил на 5-й минуте). Продолжили давить, и на 31-й тот же Зелиньски поймал забегание в штрафную Замбо-Ангиссы, который оформил второй гол низом в ближний угол.

Ну а дальше – момент, ради которого мы здесь собрались.

1. На 44-й минуте Хвича получил мяч на левом фланге и оказался один в один против Трента. Один из лучших крайних планеты? Не проблема, прокинул и рванул мимо.

2. И вот Хвича уже у штрафной, новый оппонент – Гомес. Пытается проскочить, защитник вроде бы справляется, но мяч все равно оказывается у Кварацхелии.

3. Он оттесняет Гомеса корпусом и выкатывает на пустые ворота Симеоне.

Аплодисменты!

Хвича запомнился не только этим проходом:

• Это он отдал передачу с левого фланга под удар, который защитник «Ливерпуля» заблокировал рукой. То есть помог заработать первый пенальти.

• Два удара, четыре успешные обводки, три паса под удар – великолепные 57 минут, которые ему доверил Лучано Спаллетти.

• Общая статистика тоже преобразилась: за 6 первых матчей в «Наполи» у Хвичи 4 гола, 2 ассиста и комплимент от Гари Линекера: «Интересный молодой игрок. Видел его против «Лацио» на выходных, он был великолепен. Против него так же сложно играть, как и правильно написать его имя».

Лучшего старта в Италии, пожалуй, и представить было нельзя.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca