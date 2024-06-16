Весь матч я следила за Модричем и Ямалем. Победила молодость

Любовь Курчавова наблюдала за звездами.

Недавно Ламина Ямаля спросили, кем бы он стал, если бы не футбол.

«Стримером, – ответил Ямаль. – Когда начался карантин, пошла мода на стримы на твиче. Думаю, это нравилось мне больше всего».

Когда Модрич начинал, слова «стример» еще не существовало. Ну уж точно его не использовали так часто, как сегодня.

Когда Модрич дебютировал за сборную Хорватии, Ямаль еще не родился.

Когда Модрич переходил в «Тоттенхэм», Ламину был год.

Конечно, перед матчем с Испанией Модрича спросили о возрасте: «Ты впервые сыграл на Евро в 2008-м. Ямалю в то время было всего десять месяцев. И у тебя, если не ошибаюсь, сын 2010-го года рождения – всего на три года младше Ламина. Задумываешься над этим?»

«Когда слышу такое, чувствую себя старым, – смеясь ответил Модрич. – Возраст не имеет значения: без разницы, кто слишком молод, а кто – слишком стар. Самое важное – что ты показываешь на поле.

Ламин демонстрировал невероятное. Его заслуженно выделяют как главную угрозу».

Неочевидная связь Модрича и Ямаля – через «нормальность» и скромное детство

Домашнее задание, с которым Ямаль приехал на Евро, обсудили уже, кажется, все. «Барселона» следит, чтобы парень не потерял голову на фоне успехов, поэтому он учится даже после попадания в основу.

Ламин говорит, что любит свою «нормальность»: не тратить слишком много, провести время с друзьями, купить подарки родителям. «Видя их счастье, я радуюсь куда сильнее, чем после покупки еще одной пары кроссовок», – говорит Ямаль.

И считает, что ему очень помогло скромное детство: «У меня есть чудесные воспоминания. Например, однажды мы с семьей пошли поужинать. Это был такой особенный и прекрасный момент… Или, помню, как я выходил в парк. Лето, мне нечего делать. И я играю в футбол с двух до восьми».

Детство Луки Модрича не было таким безмятежным. Рос под бомбами, потерял любимого дедушку во время войны, на которую потом проводил отца. После этого семья Модрича переехала в Задар. «Я спрашивал себя, могут ли быть людьми те, кто это сделал и из-за кого мы бежали из дома», – писал Лука в автобиографии.

Модрич прошел через отказы из-за худобы, а потом пробился в загребское «Динамо». Дальше вы знаете: это не просто карьера футболиста, а идеальный сюжет для вдохновляющего фильма.

Став суперзвездой, Модрич не изменился: даже после всех трофеев и «Золотого мяча» сам забирает детей из школы и проводит с ними все свободное время – тихая семейная жизнь.

Близкие считают, что секрет долголетия Луки – в его «нормальности». Он не платит специалистам за дополнительную подготовку, не соблюдает строгую диету, не спит на особом матрасе. Просто трудяга: первым приезжает на базу рано утром, там завтракает, идет к клубным физиотерапевтам. Уезжает последним: задерживается, чтобы дополнительно поработать в зале или над восстановлением.

И вот я увидела их с трибуны. Зафиксируем: сегодня молодость эффектно расправилась с опытом

Болельщики Хорватии захватили не только город, но и стадион. Визуальное впечатление: три четверти зрителей болели за Хорватию, остальные – за Испанию. Мощное преимущество.

Хорватия вышла на разминку минут на десять раньше. Трибуны взревели. Потом появились испанцы. Их встретили жестоким свистом. Когда мяч получал Модрич, стадион сходил с ума от восторга. Когда его касался Ямаль (или любой другой испанец) – от ненависти.

Я думала: а справится ли 16-летний пацан с таким давлением?

В первые минуты проскользнуло: нет, не справится. Вот Ямаль получает мяч на своем фланге, бежит вперед, его накрывает волна свиста. Он притормаживает, разворачивается и отдает назад. На 15-й минуте Ламин врывается в штрафную, но как-то неловко двигается и толком не попадает по мячу – очень слабый удар, который сложно даже назвать ударом.

Модрич в это время мяча особо не касался, но грамотно двигался. Я растаяла, когда на 17-й минуте Лука одним движением элегантно освободил зону троим партнерам и разогнал атаку, даже не получив пас. Ни на одного другого футболиста трибуны не реагировали так, как на Модрича.

Но потом все изменилось.

32-я – Руис издевательски обходит Модрича прямо у границы штрафной и бьет. Гол, 2:0. Нокдаун для Хорватии.

47-я – шикарным навесом Ямаль находит Карвахаля на линии вратарской. Гол, 3:0. Нокаут для Хорватии.

Второй тайм – восторг.

На 52-й от гола Ямаля Хорватию спас Ливакович, на 53-й – лишь чудо. Мяч погладил бедро Мораты и чуть не срезался в ворота.

А что Модрич?

На 55-й я впервые увидела его эмоции: хорваты не реализовали супермомент, и Лука разочарованно всплеснул руками.

Дальше шоу Ямаля продолжилось: 56-я – классный забег по правому флангу, еще минута – и удар со штрафного.

На 58-й хорваты побежали в атаку, Модрич оказался на правом фланге. Оттуда отдал в центр штрафной – неточно. Лука – словно в отчаянии – сбил кого-то из испанцев там же.

Модрич появлялся везде: то на фланге атаки, то на одном уровне с центральными защитниками. Правда, это ничего не давало.

На 63-й Мората упал на газон, показывая, что получил травму. Но Ямаля это не остановило – он в одиночку помчал вперед и на дриблинге раскидал четверых. Потом, правда, уперся в лицевую, но все равно было красиво.

А на 65-й Модрича заменили.

Ямаль сыграл на двадцать минут больше, и они вместили еще пару шикарных действий (особенно обидно за забег на 77-й, когда от потенциально опасного момента Хорватию спас лишь офсайд).

Ламин уходил с поля под овации, как и Модрич. И этому 16-летнему парню аплодировали даже хорваты, словно признавая: сегодня эта бурная, яркая молодость оказалась сильнее.

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Фото: East News /GABRIEL BOUYS / AFP, JOCHEN LUEBKE / DDP / ddp images/AFP, Odd ANDERSEN / AFP; ; IMAGO/Pawel Andrachiewicz, Soeren Stache/dpa, Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press ; instagram.com/lamineyamal