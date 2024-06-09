Карьера Мбаппе до «Реала» – в 15 великих французских картинах

Любовь Курчавова – из картинной галереи.

Уже давно Килиан Мбаппе – главный футболист Франции, бренд, символ.

Переходом в «Реал» он начинает путь в новой стране. Поэтому хочется через текст-выставку осмыслить французский период Килиана, вспомнить главные моменты через полотна великих мастеров его страны.

Мы отобрали пятнадцать картин для пятнадцати событий, людей и явлений, определивших то, каким мы запомним Килиана Мбаппе в Париже.

Взлет в «Монако» – «Впечатление. Восход солнца», Клод Моне

2017-й. «Монако» против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч – 3:5, ответный – 3:1.

«Монако» проходит дальше. Два гола забивает 18-летний Килиан Мбаппе.

Так он становится по-настоящему известным. И сразу заслуживает сравнения с Тьерри Анри . Сейчас уже можно сказать: вполне оправданные.

Такой дебют во взрослом футболе – как чудо.

Чудо, которое поймал Клод Моне. Некоторая неряшливость – чтобы мы видели мгновение. Размашистые мазки – чтобы не растерять впечатление. Десятки оттенков – чтобы точнее поймать красоту восхода.

Первая битва «Реала» и «ПСЖ» за Мбаппе – «Драка музыкантов», Жорж де Латур

Непростые трансферные саги окружали Мбаппе всегда: он был еще подростком, а его семья уже отказывала «Челси» и «Реалу». В 14 Килиан перешел в «Монако» – хорошая академия, комфорт, близость к дому, солидные деньги (400 тысяч евро бонуса семье – шок для такого возраста).

Мбаппе было всего 18, когда «ПСЖ» и «Реал» впервые схлестнулись в борьбе за него.

«Мадрид» договорился с «Монако» о трансфере за 180 миллионов евро. После этого казалось, что впереди лишь формальности, но тут вмешался отец Мбаппе Уилфрид. Он сомневался, что Килиан закрепится в «Реале», где в атаке блистали Криштиану Роналду, Гарет Бэйл и Карим Бензема.

Тут-то и включился «ПСЖ». Зная о переживаниях отца Мбаппе, парижане гарантировали Килиану место в старте. Сыграло роль и нежелание так резко и быстро менять обстановку – семья Килиана предпочла более плавный путь развития.

Так в первом раунде битвы за Мбаппе «ПСЖ» повалил «Реал».

На картине сцепились два музыканта: один держит в руке нож, другой брызгает в глаза противнику лимонным соком. Вокруг зрители: явно напуганная женщина и двое мужчин, которых происходящее забавляет.

За что они бьются? И к чему приведет их схватка?

В 19 Мбаппе – чемпион мира и лидер сборной Франции – «Свобода, ведущая народ», Эжен Делакруа

Новый шаг к величию Мбаппе сделал на ЧМ-2018.

Четыре гола и ассист – вау. До Килиана такой уровень в таком возрасте на чемпионате мира выдавал лишь один футболист – Пеле.

Гол в финале в 19 лет – как символ: для Месси и Роналду есть сменщик. После ЧМ-2018 почти никто не сомневается: в будущем у Мбаппе будет «Золотой мяч».

Картина – олицетворение свободы, в которую страна поверила во время революции 1830 года.

Момент исторического перелома. Динамичность, экспрессивность мазка. Не оторваться: глядишь на полотно и кажется, что она движется, глядишь еще – и чувствуешь драматизм, глядишь еще чуть дольше – ощущаешь напряжение.

Мбаппе ничего не решает без мамы – «Внимательная мать», Леон Эмиль Кайе

В руках Файзы Ламари – все, что связано с карьерой сына: переговоры с клубами, имидж, реклама, благотворительность.

Ни одно важное решение невозможно без ее участия. В 2021-м дошло до абсурда: Килиан открыто признавал, что вряд ли продлит контракт с «ПСЖ», рассчитанный до 2022-го, и намекал, что хочет в «Реал». Мама ответила интервью, в котором рассказала о переговорах с «Парижем».

Стоит ли напоминать, что летом 2022-го Килиан подписал новый контракт?

Мать с нежностью глядит на дитя. Через мягкость света и линий ощущаем спокойствие, которым наполнена комната.

Ребенок защищен, ему ничего не грозит. Мама рядом.

Мбаппе с «ПСЖ» проигрывают финал ЛЧ – «Похороны в Орнане», Гюстав Курбе

Ближе всего к победе в Лиге чемпионов Мбаппе был в августе 2020-го – странный ковидный сезон завершался финалом «ПСЖ» и «Баварии».

Килиан отыграл все 90 минут, но «ПСЖ» так и не забил. 0:1.

Летом прошлого года Мбаппе рассуждал, чего «ПСЖ» не хватает для победы в Лиге чемпионов: «Я не знаю, это вопрос не то чтобы ко мне. Мы сделали что могли, точка. Вам стоит спросить это у людей, которые собирают команду, организуют работу, строят этот клуб.

Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. Забил около сорока голов за клуб в этом сезоне, десяток за сборную. Я был лучшим игроком, лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый год подряд.

Я мог бы добиться большего по моим стандартам, но я и не волшебник. Другие игроки тоже отдали все силы. Иногда в футболе сталкиваешься с тем, что называется «стеклянным потолком». Вот почему это вопрос скорее не ко мне, а скорее к вышестоящим».

На картине гроб опускают в погребальную яму. Священник в черной одежде читает акафист об упокоении. Рядом – дети, мужчины, женщины в трауре.

Темные оттенки, мрачная и тягостная атмосфера, тоска.

Мбаппе с семьей выбивают деньги из клубов – «Республика и чиновники», Оноре Домье

В судьбе Килиана Мбаппе есть постоянная – сложные переговоры о финансах.

● Первый профессиональный контракт с «Монако»: в 2016-м семья Мбаппе выторговала три миллиона евро подписного бонуса вместо 300 тысяч, которые им предложили изначально. И миллион евро зарплаты.

● Лето 2017-го: Мбаппе запросил 16-кратное увеличение зарплаты – до восьми миллионов евро в год чистыми. Вскоре за Килианом пришел «Реал», у которого отец Мбаппе запросил 14 млн евро, не забыв упомянуть про «очень большое предложение от «ПСЖ».

Туда Килиан в итоге и перешел – 5-летний контракт на 50 миллионов евро чистыми, плюс 5 миллионов евро подписного бонуса. Прописали и последующий рост зарплаты – 7 миллионов в сезоне-2017/18, а в сезоне-2018/19 – 9,3 млн. Каждый год до конца контракта – рост еще на миллион. Больше во французском футболе зарабатывал только Неймар.

А еще «ПСЖ» взял на себя налоги Мбаппе. Идеальные условия.

● Лето 2022-го. Мбаппе на распутье: выбирает между бесплатным переходом в «Реал» и космическим контрактом с «ПСЖ».

Казалось, более очевидного сценария, чем переход в «Реал», нет.

Но вы точно помните, как все закончилось – фотографией с футболкой с цифрой «2025» (оказалась неправдой) на фоне салютов на «Парк де Пренс».

Детали контракта поражали: ВВС говорил о 150-200 млн подписного бонуса и 40 млн евро в год. Eurosport шел дальше: 300 млн бонуса и 100 млн зарплаты.

🤯

Оноре Домье карикатурами поднимал людей на баррикады. Борьба с пороками и искажениями идеалов свободы – вся жизнь художника.

Смотришь на картину, читаешь ее название – и сразу понятна идея. Дети – чиновники, которые должны отдавать все силы ради благополучия нации. Но нередко они вытягивают из государства все соки, не возвращая ничего.

Мбаппе, каждый сезон которого – стремление к победе в ЛЧ – «Наполеон на перевале Сен-Бернар», Жак-Луи Давид

Все эти годы Мбаппе был игроком, от которого ждали чудес на пути к первой в истории «ПСЖ» победе в Лиге чемпионов. И Килиан с готовностью принимал эту роль.

● Весна 2020-го: «У меня есть огромное желание выиграть Лигу чемпионов. Быть игроком «ПСЖ» в момент, когда клуб выиграет первую ЛЧ, – нечто особенное».

● Зима 2021-го: «В 2022 году я хочу выиграть и Лигу чемпионов, и чемпионат мира».

● Лето 2022-го – сразу после отказа «Реалу» и огромного контракта с «ПСЖ»: «Лига чемпионов – четкая и заявленная цель. Это то, чего мы хотим, и мы знаем, что такая возможность есть».

● Весна 2023-го – новый ответ на вопрос о цели: «Выиграть Лигу чемпионов. Я уже играл в финале, полуфинале, четвертьфинале и 1/8 финала турнира. Я мечтаю об этом трофее. Мне важно выиграть его. Надеюсь, скоро. Конечно, с «ПСЖ».

На картине Наполеон изображен в такой героической позе, что в его победе не сомневаешься. Он мчит к триумфу, соединяя в себе пафос и величие. Глядишь на него – и веришь, что ему покорится весь мир.

Но не покорился.

То самое продление контракта с «ПСЖ» – «Коронация Наполеона», Жак Луи Давид

В начале 2022-го уход Мбаппе казался неизбежным: контракт с «ПСЖ» истекал, инсайдеры писали о договоренности с «Реалом». Боссы парижан делали предложение за предложением, постоянно повышая ставки, но тщетно: например, в феврале 2022-го французская Le Parisien написала об отказе Килиана от 45 миллионов евро в год, а в марте мадридский журналист Рамон Альварес де Мон сообщил, что контракт с «Мадридом» был подписан еще в конце января.

А в апреле – шок: французский журналист Даниэль Риоло заявил, что Мбаппе останется в Париже. Оказалось, предложение выросло еще сильнее: теперь «ПСЖ» давал 150 миллионов за два сезона, 180 миллионов бонуса и 50 миллионов бонуса родителям. «Реал», как писал журналист ВВС Гильем Балаге, давал 30 миллионов в год.

Потом – новые причины: желание стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» и выиграть с ним Лигу чемпионов, звонки Макрона, обещание перестройки в руководстве и огромного влияния в клубе – мнение Мбаппе теперь собирались учитывать при выборе тренера, игроков и спортивного директора.

Закончилось все яркой церемонией:

Так Мбаппе стал императором Парижа.

На картине: золото, роскошь, великолепие, многочисленная толпа – то, что любили в Париже всегда.

Комфорт в Париже после нового контракта – «Роскошь, покой и наслаждение», Анри Матисс

Тебе 23, и ты получаешь звонки от президента Франции с просьбами.

Становишься главным человеком в главном клубе страны.

Получаешь астрономический контракт, благодаря которому ты – самый высокооплачиваемый спортсмен мира (миллионных контрактов из Саудовской Аравии даже не было на горизонте).

Гарантированно получаешь один-два-три трофея во Франции.

Никому ничего не нужно доказывать: если Месси и Неймара освистывают, ты – любимец стадиона. Твое имя всегда встречают овацией.

К чему стремиться? Ты тонешь в роскоши, покое и наслаждении.

«Я просто хочу, чтобы усталый человек, глядя на мою живопись, вкусил отдых и покой», – однажды сказал Матисс.

Получилось.

Сожаление о том, что остался в «ПСЖ» – «После ошибки», Жан Беро

Но хватило этого на пару месяцев.

Сначала обострился конфликт с Неймаром – бразилец бесился, что Мбаппе отдали все пенальти, и лайкал твиты с критикой этого решения.

Потом появились инсайды о недовольстве Килиана: например, на переговорах о продлении «ПСЖ» обещал ему чистого форварда, ведь Килиану больше нравится играть слева, но так и не купил. В сентябре Мбаппе пожаловался открыто: «В сборной Франции я играю по-другому, у меня гораздо больше свободы, чем в «ПСЖ».

В октябре – новый инсайд: Мбаппе сказал близким, что решение остаться в «ПСЖ» было ошибкой. Деталей ждали недолго: Le Parisien написала, что уход Килиана летом вероятен. И перечислила причины: разочарование в президенте «ПСЖ» Нассере Аль-Хелайфи из-за невыполненных обещаний, недовольство схемой 3-4-3, по которой команда играла при Кристофе Гальтье, и трансферами. Появились даже конкретные имена: журналист Ромен Молина сообщил, что Мбаппе обещали подписать Роберта Левандовского, Милана Шкриньяра и Бернарду Силву, но никто из них тем летом в «ПСЖ» так и не оказался (Шкриньяр перешел лишь в 2023-м – Спортс).

Тотальное разочарование.

Героиня картины остается наедине с собой (взгляните на платье: вероятно, она только вернулась из света) и дает волю чувствам.

Чтобы прочувствовать ее страдания, нам даже не нужно видеть ее лицо. Достаточно позы.

Феерия Мбаппе на ЧМ-2022 – «Офицер конных егерей во время атаки», Теодор Жерико

Франция подходила к ЧМ-2022 в статусе действующего чемпиона и фаворита. Мбаппе безоговорочно был главной звездой. И соответствовал статусу: 1+1 в первой игре турнира, дубль – во второй, 2+1 в 1/8 финала. Потом – молчание в 1/4 и 1/2, про которое все забыли после феерического финала.

Франция почти весь матч играла гораздо слабее и с 36-й уступала 0:2. Мбаппе хватило минуты: голами на 80-й и 81-й он вытащил команду в экстра-таймы, а потом забил еще.

Несмотря на поражение, Мбаппе выдал одно из величайших индивидуальных выступлений в истории. До него хет-трик в финале чемпионата мира был только у Джеффа Херста в 1966-м.

Потом еще и появилась запись речи Мбаппе в перерыве. «Парни, это финал чемпионата мира, матч всей жизни. В любом случае, хуже того, что мы показали, уже не будет. Сейчас мы вернемся на поле и либо позволим им валять дурака, либо добавим интенсивности и пойдем в единоборства. Мы должны что-то сделать.

Это финал чемпионата мира! Мы уступаем в два гола, но можем отыграться. Эй, такое бывает раз в четыре года».

Тогда-то мы все и подумали: парижский комфорт все-таки не расслабил его.

На картине – земля, истерзанная боем. Небо заволокло дымом, пространство вокруг – в багровых отблесках. Но у блестящего офицера нет ни страха, ни паники, ни спешки. Его взгляд не просто спокоен – он холоден, как лезвие сабли.

Лошадь, покрытая леопардовой шкурой, вздыбилась в бешеном порыве, где-то видны обломки орудий и бегущий под натиском артиллерии враг, атмосфера до предела накалена.

А всадник не теряет самообладания. Он развернулся в седле, чтобы дать сигнал к атаке: все вокруг пылает и рушится, но он уверен и тверд.

Мбаппе – лучший бомбардир в истории «ПСЖ» – «Портрет Наполеона на императорском троне», Жан Огюст Доминик Энгр

Мбаппе говорил, что желание стать лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ» – одна из причин продления контракта летом 2022-го. Если это правда, мечта сбылась в марте 2023-го: 24-летний Мбаппе забил 201-й гол за «ПСЖ» (с капитанской повязкой на руке!) и побил рекорд Эдинсона Кавани, проведя на 54 матча меньше.

И еще несколько красивых достижений:

● лучший бомбардир Лиги 1 в каждом сезоне после перехода в «ПСЖ»;

● лучший бомбардир Лиги 1 пять лет подряд – повторение рекорда Жан-Пьера Папена;

● первый, кто стал лучшим бомбардиром и ассистентом Лиги 1 в одном сезоне – 2020/21;

● единственный, кто взял приз лучшему игроку Лиги 1 четыре раза подряд;

● с 48 голами идет 13-м в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, Агуэро, Неймар, Руни, Это’О, Суарес – уже позади.

Вау!

На картине Наполеон сидит на троне в традиционной позе верховного бога Юпитера – царя небес. Он облачен во все регалии и увенчан лавровым венком, держит скипетр, жезл судьи и меч Карла Великого.

Сразу понятно, кто здесь главный.

Мбаппе – главный игрок Парижа без Месси и Неймара – «Звезда», Эдгар Дега

Статус суперзвезды «ПСЖ» был у Мбаппе давно, но славой постоянно приходилось делиться с Неймаром, а потом – и с Лионелем Месси.

Летом 2023-го все изменилось: Месси отправился в США, Неймар – в Саудовскую Аравию. Так Мбаппе стал главным игроком «ПСЖ».

Символом команды и единственной звездой, на которую направлено все внимание.

На картине яркий свет рампы снизу освещает приму – она в центре внимания публики и охвачена вдохновением.

Полотно светится изнутри: балерина даже не отбрасывает тени. Она – часть возвышенного и прекрасного мира.

Ежегодные (ну, почти) трофеи Мбаппе – «Сбор плодов», Поль Гоген

Шесть побед в Лиге 1, четыре Кубка и три Суперкубка Франции, два Кубка французской лиги – список трофеев Мбаппе в «ПСЖ».

Почти каждый сезон – по одной схеме: мечта о победе в Лиге чемпионов – вылет из нее – спокойное докатывание до финиша, где «ПСЖ» празднует какой-то из внутренних трофеев.

Стабильность.

На картине – прекрасный мир, где природа щедро дарит плоды человеку.

Сбор плодов цикличен, как и вся наша жизнь. В левой части видим благость, счастье. А, посмотрев правее, чувствуем что-то еще – куда более тревожное. И думаем: все конечно.

Мбаппе объявляет Аль-Хелайфи, что уходит – «Разговор», Анри Матисс

Сначала мы узнали, что контракт Мбаппе – не до 2025-го, а до 2024-го.

Потом – что он не собирается его продлевать.

Потом – что раскаивается и ждет шанса перейти в «Реал».

Летом 2023-го мы снова читали о желании «Мадрида» подписать Мбаппе. «ПСЖ» отбивался заоблачными требованиями – писали про 300-350 миллионов евро за трансфер.

В феврале 2024-го сомнений не осталось: Мбаппе действительно уйдет в «Реал». Фабрицио Романо и другие инсайдеры шептали, что Килиан сообщил о решении Нассеру Аль-Хелайфи. Писали, что президент «ПСЖ» очень злится и считает, что Мбаппе нарушил обещание.

Самый горячий инсайд не так давно выдала Le Parisien: якобы Нассер оскорбился из-за прощального видео, в котором Килиан упомянул всех тренеров, игроков, руководителей, персонал и болельщиков, а президента клуба проигнорировал. Нассер потребовал разъяснений перед игрой «ПСЖ» и «Тулузы» – последней домашней для Мбаппе.

Игрок и президент начали разговор в отдельной комнате и очень быстро поссорились, случилась стычка. «Стены тряслись», – цитата свидетеля сцены. L’Équipe уточнила – обошлось без драки, но разговор был тяжелый.

Вот так сложно расставались Мбаппе и Аль-Хелайфи – всего через два года после самого крупного контракта в истории.

Несмотря на яркие цвета, картина говорит с нами через позы героев.

Мужчина стоит ровно и жестко, словно солдатик. Женщина сидит вальяжно и плавно, словно царица.

И это явно непростой разговор.

Телеграм-канал Любы Курчавовой

Фото: Gettyimages.ru /Catherine Ivill, David Ramos, Aurelien Meunier