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Я смотрел Australian Open из ложи Андрея Рублева. И вот мои впечатления

Андрей Рублев Андрей Рублев
Дарья Касаткина Дарья Касаткина
Australian Open Australian Open
ATP ATP
Теннис Теннис

Рассказ Виктора Кравченко.

Ютуб-блогер Виктор Кравченко весь Australian Open был рядом с Андреем Рублевым и Дарьей Касаткиной – сходил на все их матчи и даже поддерживал прямо из боксов.

Кравченко следил и за драматичным вылетом Рублева от Янника Синнера (4:6, 6:7(5), 3:6).

Мы связались с Виктором, чтобы узнать, каким он увидел турнир и наших звезд на нем.

Мы с Рублевым и Касаткиной общаемся после съемок выпуска о теннисе

– Полтора года назад мы снимали Андрея и Дашу, познакомились прямо на съемках (для видео «Отмена российского спорта. Рублев и Касаткина» – Sports.ru). Выпуск был эмоционально сложный, после него через многое пришлось пройти. Мы столкнулись с давлением в разных формах, всем было непросто. Благо, обошлось без серьезных последствий. Все это нас сблизило, поэтому мы теперь на связи.

К Андрею мы [с женой Ренатой] уже ездили, Australian Open – третий турнир. До этого приезжали поболеть в Роттердам: его игру сначала перенесли, а потом он проиграл в первом круге. Не очень приятный опыт. Еще мы с Дашей и Андреем были на «Ролан Гаррос». Теперь вот прилетели в Австралию, потому что отпуск совпал с турниром, и сделали аккредитации. Весь турнир мы провели с ребятами.

Мы не платили за билеты. На вчерашний матч самые дешевые места стоили 250 австралийских долларов (около 15 тысяч рублей). Плюс приглашения от игрока – то, что ты сидишь на классных местах и бесплатно, минус – ты не можешь выражать поддержку так, как хочешь. Все-таки ты рядом с командой, нужно сохранять лицо, нести ответственность. Как бы ты ни хотел, нельзя прийти в футболке Бориса Надеждина.

Болеть за друзей очень тяжело. Очень злят те, кто кричат под подачу и мешают теннисистам

– Сейчас, конечно, [после поражения Андрея] с эмоциями тяжело.

Когда болеешь за друзей, это слишком. Совсем другое. У меня есть друзья-футболисты, и я понял, какая это большая разница. На футболе никогда не будет так, что ты сидишь в толпе людей, которые топят конкретно против твоего кореша. Даже когда ты на гостевом секторе, в окружении болельщиков другой команды, это не так задевает, когда 2-3 тысячи человек болеют против твоего друга, как, например, было на игре Андрея с Де Минауром.

Ладно, когда весь стадион болеет за своего игрока. Но еще больше злят русские или русскоговорящие, которые кричат всякую херню. Например, Андрей терпеть не может, когда ему кричат под подачу – и без разницы, положительные выкрики или нет. Зная это, думаешь: «#####, да заткнись ты». Для меня это откровение, но есть отдельная категория болельщиков на теннисе – они просто хотят получить секунду славы, обратить на себя внимание, сделать так, чтобы теннисист их услышал. Когда знаешь, как это мешает игроку, сразу переживаешь.

Сейчас мы только вышли с матча, и там тоже был чувак, который пил пиво и орал: «Андрей, я видел будущее, ты выиграл». Ему казалось, что это очень весело. Абсолютная кринжатина. Андрей потом ему что-то высказал, да? Сначала этот чувак сидел рядом с нами, потом пересел подальше и кричал уже оттуда.

Наши фанаты еще любят совсем уничижительные формы глаголов, типа «закопай его», «порви как тузик грелку». Серьезно: на матче с Де Минауром в зоне, где сидят близкие игроков и где по идее не должно быть левых людей, как-то оказались две женщины, которые обычно в России ходят в расстегнутых сапогах. Здесь они были в платьях и босоножках – жарко. И как начали орать. Первый розыгрыш. Она кричит: «Порви его как тузик грелку». Прошло полторы минуты, второй розыгрыш. Она опять орет: «Порви его как тузик грелку». Андрей с корта сказал: «Женщина, отсядьте, пожалуйста, от моей команды». Очень аккуратно, кстати, обратился. Наверное, потому что было только начало матча. Андрюха еще реально на все обращает внимание, ему не в кайф такие выкрики. Когда знаешь это, сразу напрягаешься.

Я удивился, потому что в целом на теннисе суперкайфовая публика. Это очень приятные люди. Думаю, обеспеченные, потому что билеты очень дорогие. Если сравнивать с футбольной аудиторией, отличия огромные: женщин и детей гораздо больше, а грязи и неприятного поведения очень мало.

Не могу сказать, что почувствовал большую разницу между просмотром игр на «Евроспорте» и на стадионе. Но, конечно, слышны разговоры теннисистов и подсказки от тренеров, и это очень интересно.

Мы побывали во всех помещениях, кроме раздевалок. Открытость теннисистов поражает – такое точно невозможно в футболе

– Благодаря аккредитациям у нас был доступ почти во все помещения, кроме раздевалок. Мы ели с игроками, очень много времени проводили в подтрибунном помещении. Поражает, что нет какого-то забора между теннисистами и зрителями. Ты не сможешь приехать на чемпионат мира по футболу, стоять пить сок, и чтобы в этот момент мимо прошел Де Поль или Ди Мария. Это невозможно.

Все корты находятся в одном месте и образуют одну большую тусовку. Игроков водят между ними, конечно, в сопровождении секьюрити, но в какой-то момент ты можешь оказаться на расстоянии вытянутой руки от Джоковича. Во время турнира игроки тренируются там же. Понимаю, что это какие-то дилетантские штуки, но делюсь впечатлениями человека, далекого от тенниса. Есть билеты за какие-то символические деньги, по которым ты можешь ходить и на тренировки, и почти на все игры – кроме двух самых больших стадионов. Это создает атмосферу доступности. Конечно, когда на 15-м корте играют два чувака из топ-100, а на соседнем корте тренируется Алькарас, то понятно, где будет толпа.

Еще понравилось, как интервью теннисистов отличаются от классических спортивных интервью. Во-первых, интервьюеры задают классные вопросы, очень расслабленно общаются, всегда на приколе. А, во-вторых, у игроков стоит задача не просто дать два-три дежурных ответа, а расположить к себе публику – поулыбаться, посмеяться. Например, если в футболе убрать интервью после первого тайма, то вообще нихера не изменится, потому что все эти вопросы и ответы прозвучали еще пять лет назад, и теперь они просто ходят по кругу, говорят одно и то же. А в теннисе 80% зрителей не уходят со стадиона после матча, потому что хотят послушать спортсмена.

То, как теннисисты разговаривают с медиа, очень выгодно отличает их от представителей других видов. У них нет зарплаты, которую они гарантированно получат по контракту с каким-нибудь клубом, что бы ни делали. Каждый теннисист зарабатывает сам – с турниров, рекламы. Из-за этого они понимают силу медиа, осознают прямую связь между открытостью, узнаваемостью, любовью болельщиков и тем, сколько будут зарабатывать. Например, после одного из матчей Андрей около 40 минут подписывал мячи и делал селфи прямо на корте. Не ушел, пока не обошел всех желающих. Где еще такое встретишь? Я посетил много разных турниров, но нигде не видел, чтобы топ-спортсмены уделяли столько внимания зрителям и были так доступны.

Главное впечатление от AO – спорт работает как бизнес. Турнир сделан максимально стильно

– Очень круто, что у Австралии, такой далекой страны, есть повод принять у себя весь мир. Это здорово для страны во всех отношениях – в культурном, социальном плане. Здесь, на самом деле, забываешь, что ты в Австралии. Все время себе напоминаешь: «Блин, я же в Австралии, я же в Австралии, я же в Австралии». Постоянно ощущение, что ты либо в Европе, либо в Америке. Все очень похоже на США, на Англию.

Australian Open выглядит очень стильно, дорого. Видно, что турнир делают для людей, а спорт работает как бизнес.

Сделано все, чтобы человек как можно больше времени провел внутри этого кластера. Например, представление о еде на стадионах просто разрушается. Здесь ты эту сосиску, которая продается за 250 рублей у нас на матчах, может, один раз встретишь. Еда на любой вкус – поке, вегетарианская, греческая, шашлык. То же самое – с алкоголем. Здесь просто никому в голову не приходит запрещать алкоголь, потому что на нем очень много зарабатывают.

Да и чем меньше рамок на мероприятии, тем больше человеку там нравится.

Мне здесь настолько понравилось, что в следующем году хочу закрыть все турниры «Большого шлема».

Здесь невозможно остаться равнодушным.

Я зауважал теннисистов еще после съемок. У Рублева всего 5-6 дней отпуска за год

– Мое отношение к теннису поменялось, еще когда я снимал тот выпуск. Увидел их тренировки – реально впечатляет.

Я очень ценю индивидуальные виды спорта. Мне кажется, в них гораздо больше труда и ответственности. Например, олимпийским чемпионом по гандболу можно стать, просидев весь турнир на скамейке, не сыграв ни секунды. В теннисе такого не бывает.

А еще теннис невозможно обмануть. Например, есть очень много людей, которые просто обманули футбол. Те, кто играют, знают, что это можно сделать. А вот в теннисе все не так. Если ты в порядке, выигрываешь. Если ты средний игрок, то и будешь им. Место в рейтинге довольно справедливо отражает уровень теннисиста. И каждый теннисист знает, что на корте никто ему не поможет. Он выходит туда с багажом своих тренировок, и все. Это заставляет уважать теннисистов.

Они и к делу относятся по-другому. Например, у Андрея пять или шесть дней отпуска в году. Не знаю, хорошо это или плохо, но он либо тренируется, либо играет. Тело в другом состоянии просто не находится. Отдыхом Андрей считает день, когда у него одна тренировка. Говорит: «Я завтра отдыхаю, у меня утром тренировка, а после нее я свободен». Обычно их две. 

Все это меняет отношение к виду спорта в целом.

10 поражений Рублева в 1/4 «Шлемов» – на одной картинке. Максимальная концентрация боли

Фото Виктора Кравченко.

12 комментариев
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Кравченко Топ
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В работе Виктора подкупает искренность. Всегда внимательно выслушивает, иногда кажется, что даже отстраненно, не давит специально на эмоции, а просто показывает спорт и жизнь с разных ракурсов. И ему веришь, будь это разваливающийся спортзал в российской глубинке или турнир мирового уровня на другом конце света. Помню его выпуск про наследие ЧМ-2018, когда показывал пацанов на трибунах стадиона Саранска. Проникновенно было. Рублеву - не раскисать, с его упорством будут еще в его карьере большие шлемы
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Например, есть очень много людей, которые просто обманули футбол.
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Интересно про кого это? Али Диа?
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Офигеть, я увидел улыбающегося Кравченко! День прожит не зря.
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Кто нибудь ходит в футболке с Борисом Надеждиным???(и вообще кто это)
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Виктор молодец, немного смотрел выпуск с Рублевым и Касаткиной. С тиньковым выпуск топ - посмотрите)
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Русские туристы - классика... От Турции до Австралии ведут себя одинаково.
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Ответ dimonivanov
Например, есть очень много людей, которые просто обманули футбол. ---------- Интересно про кого это? Али Диа?
Про Васю мб)
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Ответ Rjcnbr
>Ладно, когда весь стадион болеет за своего игрока. Но еще больше злят русские или русскоговорящие, которые кричат всякую херню. Наши фанаты еще любят совсем уничижительные формы глаголов, типа «закопай его», «порви как тузик грелку». Народ не тот... Фанаты не те...
Ох уж эта генерализация. Кравченко сказал о конкретных зрителях, которые кричали под руку Рублеву и сбивали игрока своими дурацкими репликами. Поэтому вопрос не в том, что они русскоговорящие, а в том, что они неуместно и некорректно себя вели во время игры
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Ответ teddy10
Ох уж эта генерализация. Кравченко сказал о конкретных зрителях, которые кричали под руку Рублеву и сбивали игрока своими дурацкими репликами. Поэтому вопрос не в том, что они русскоговорящие, а в том, что они неуместно и некорректно себя вели во время игры
Во третьем предложении нет никаких стереотипов, я правильно понимаю?
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