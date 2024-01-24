Я смотрел Australian Open из ложи Андрея Рублева. И вот мои впечатления

Рассказ Виктора Кравченко.

Ютуб-блогер Виктор Кравченко весь Australian Open был рядом с Андреем Рублевым и Дарьей Касаткиной – сходил на все их матчи и даже поддерживал прямо из боксов.

Кравченко следил и за драматичным вылетом Рублева от Янника Синнера (4:6, 6:7(5), 3:6).

Мы связались с Виктором, чтобы узнать, каким он увидел турнир и наших звезд на нем.

Мы с Рублевым и Касаткиной общаемся после съемок выпуска о теннисе

– Полтора года назад мы снимали Андрея и Дашу, познакомились прямо на съемках (для видео «Отмена российского спорта. Рублев и Касаткина» – Sports.ru). Выпуск был эмоционально сложный, после него через многое пришлось пройти. Мы столкнулись с давлением в разных формах, всем было непросто. Благо, обошлось без серьезных последствий. Все это нас сблизило, поэтому мы теперь на связи.

К Андрею мы [с женой Ренатой] уже ездили, Australian Open – третий турнир. До этого приезжали поболеть в Роттердам: его игру сначала перенесли, а потом он проиграл в первом круге. Не очень приятный опыт. Еще мы с Дашей и Андреем были на «Ролан Гаррос». Теперь вот прилетели в Австралию, потому что отпуск совпал с турниром, и сделали аккредитации. Весь турнир мы провели с ребятами.

Мы не платили за билеты. На вчерашний матч самые дешевые места стоили 250 австралийских долларов (около 15 тысяч рублей). Плюс приглашения от игрока – то, что ты сидишь на классных местах и бесплатно, минус – ты не можешь выражать поддержку так, как хочешь. Все-таки ты рядом с командой, нужно сохранять лицо, нести ответственность. Как бы ты ни хотел, нельзя прийти в футболке Бориса Надеждина.

Болеть за друзей очень тяжело. Очень злят те, кто кричат под подачу и мешают теннисистам

– Сейчас, конечно, [после поражения Андрея] с эмоциями тяжело.

Когда болеешь за друзей, это слишком. Совсем другое. У меня есть друзья-футболисты, и я понял, какая это большая разница. На футболе никогда не будет так, что ты сидишь в толпе людей, которые топят конкретно против твоего кореша. Даже когда ты на гостевом секторе, в окружении болельщиков другой команды, это не так задевает, когда 2-3 тысячи человек болеют против твоего друга, как, например, было на игре Андрея с Де Минауром.

Ладно, когда весь стадион болеет за своего игрока. Но еще больше злят русские или русскоговорящие, которые кричат всякую херню. Например, Андрей терпеть не может, когда ему кричат под подачу – и без разницы, положительные выкрики или нет. Зная это, думаешь: «#####, да заткнись ты». Для меня это откровение, но есть отдельная категория болельщиков на теннисе – они просто хотят получить секунду славы, обратить на себя внимание, сделать так, чтобы теннисист их услышал. Когда знаешь, как это мешает игроку, сразу переживаешь.

Сейчас мы только вышли с матча, и там тоже был чувак, который пил пиво и орал: «Андрей, я видел будущее, ты выиграл». Ему казалось, что это очень весело. Абсолютная кринжатина. Андрей потом ему что-то высказал, да? Сначала этот чувак сидел рядом с нами, потом пересел подальше и кричал уже оттуда.

Наши фанаты еще любят совсем уничижительные формы глаголов, типа «закопай его», «порви как тузик грелку». Серьезно: на матче с Де Минауром в зоне, где сидят близкие игроков и где по идее не должно быть левых людей, как-то оказались две женщины, которые обычно в России ходят в расстегнутых сапогах. Здесь они были в платьях и босоножках – жарко. И как начали орать. Первый розыгрыш. Она кричит: «Порви его как тузик грелку». Прошло полторы минуты, второй розыгрыш. Она опять орет: «Порви его как тузик грелку». Андрей с корта сказал: «Женщина, отсядьте, пожалуйста, от моей команды». Очень аккуратно, кстати, обратился. Наверное, потому что было только начало матча. Андрюха еще реально на все обращает внимание, ему не в кайф такие выкрики. Когда знаешь это, сразу напрягаешься.

Я удивился, потому что в целом на теннисе суперкайфовая публика. Это очень приятные люди. Думаю, обеспеченные, потому что билеты очень дорогие. Если сравнивать с футбольной аудиторией, отличия огромные: женщин и детей гораздо больше, а грязи и неприятного поведения очень мало.

Не могу сказать, что почувствовал большую разницу между просмотром игр на «Евроспорте» и на стадионе. Но, конечно, слышны разговоры теннисистов и подсказки от тренеров, и это очень интересно.

Мы побывали во всех помещениях, кроме раздевалок. Открытость теннисистов поражает – такое точно невозможно в футболе

– Благодаря аккредитациям у нас был доступ почти во все помещения, кроме раздевалок. Мы ели с игроками, очень много времени проводили в подтрибунном помещении. Поражает, что нет какого-то забора между теннисистами и зрителями. Ты не сможешь приехать на чемпионат мира по футболу, стоять пить сок, и чтобы в этот момент мимо прошел Де Поль или Ди Мария. Это невозможно.

Все корты находятся в одном месте и образуют одну большую тусовку. Игроков водят между ними, конечно, в сопровождении секьюрити, но в какой-то момент ты можешь оказаться на расстоянии вытянутой руки от Джоковича. Во время турнира игроки тренируются там же. Понимаю, что это какие-то дилетантские штуки, но делюсь впечатлениями человека, далекого от тенниса. Есть билеты за какие-то символические деньги, по которым ты можешь ходить и на тренировки, и почти на все игры – кроме двух самых больших стадионов. Это создает атмосферу доступности. Конечно, когда на 15-м корте играют два чувака из топ-100, а на соседнем корте тренируется Алькарас, то понятно, где будет толпа.

Еще понравилось, как интервью теннисистов отличаются от классических спортивных интервью. Во-первых, интервьюеры задают классные вопросы, очень расслабленно общаются, всегда на приколе. А, во-вторых, у игроков стоит задача не просто дать два-три дежурных ответа, а расположить к себе публику – поулыбаться, посмеяться. Например, если в футболе убрать интервью после первого тайма, то вообще нихера не изменится, потому что все эти вопросы и ответы прозвучали еще пять лет назад, и теперь они просто ходят по кругу, говорят одно и то же. А в теннисе 80% зрителей не уходят со стадиона после матча, потому что хотят послушать спортсмена.

То, как теннисисты разговаривают с медиа, очень выгодно отличает их от представителей других видов. У них нет зарплаты, которую они гарантированно получат по контракту с каким-нибудь клубом, что бы ни делали. Каждый теннисист зарабатывает сам – с турниров, рекламы. Из-за этого они понимают силу медиа, осознают прямую связь между открытостью, узнаваемостью, любовью болельщиков и тем, сколько будут зарабатывать. Например, после одного из матчей Андрей около 40 минут подписывал мячи и делал селфи прямо на корте. Не ушел, пока не обошел всех желающих. Где еще такое встретишь? Я посетил много разных турниров, но нигде не видел, чтобы топ-спортсмены уделяли столько внимания зрителям и были так доступны.

Главное впечатление от AO – спорт работает как бизнес. Турнир сделан максимально стильно

– Очень круто, что у Австралии, такой далекой страны, есть повод принять у себя весь мир. Это здорово для страны во всех отношениях – в культурном, социальном плане. Здесь, на самом деле, забываешь, что ты в Австралии. Все время себе напоминаешь: «Блин, я же в Австралии, я же в Австралии, я же в Австралии». Постоянно ощущение, что ты либо в Европе, либо в Америке. Все очень похоже на США, на Англию.

Australian Open выглядит очень стильно, дорого. Видно, что турнир делают для людей, а спорт работает как бизнес.

Сделано все, чтобы человек как можно больше времени провел внутри этого кластера. Например, представление о еде на стадионах просто разрушается. Здесь ты эту сосиску, которая продается за 250 рублей у нас на матчах, может, один раз встретишь. Еда на любой вкус – поке, вегетарианская, греческая, шашлык. То же самое – с алкоголем. Здесь просто никому в голову не приходит запрещать алкоголь, потому что на нем очень много зарабатывают.

Да и чем меньше рамок на мероприятии, тем больше человеку там нравится.

Мне здесь настолько понравилось, что в следующем году хочу закрыть все турниры «Большого шлема».

Здесь невозможно остаться равнодушным.

Я зауважал теннисистов еще после съемок. У Рублева всего 5-6 дней отпуска за год

– Мое отношение к теннису поменялось, еще когда я снимал тот выпуск. Увидел их тренировки – реально впечатляет.

Я очень ценю индивидуальные виды спорта. Мне кажется, в них гораздо больше труда и ответственности. Например, олимпийским чемпионом по гандболу можно стать, просидев весь турнир на скамейке, не сыграв ни секунды. В теннисе такого не бывает.

А еще теннис невозможно обмануть. Например, есть очень много людей, которые просто обманули футбол. Те, кто играют, знают, что это можно сделать. А вот в теннисе все не так. Если ты в порядке, выигрываешь. Если ты средний игрок, то и будешь им. Место в рейтинге довольно справедливо отражает уровень теннисиста. И каждый теннисист знает, что на корте никто ему не поможет. Он выходит туда с багажом своих тренировок, и все. Это заставляет уважать теннисистов.

Они и к делу относятся по-другому. Например, у Андрея пять или шесть дней отпуска в году. Не знаю, хорошо это или плохо, но он либо тренируется, либо играет. Тело в другом состоянии просто не находится. Отдыхом Андрей считает день, когда у него одна тренировка. Говорит: «Я завтра отдыхаю, у меня утром тренировка, а после нее я свободен». Обычно их две.

Все это меняет отношение к виду спорта в целом.

Фото Виктора Кравченко.