Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?
Разбираемся.
Ансу Фати в 16 ворвался в состав «Барсы» и был так неуловим, что его называли самым талантливым игроком планеты. Но вмешались травмы: Фати лечился и возвращался, лечился и возвращался.
Сейчас Ансу 20, в этом сезоне у него 3+3 в 17 матчах. Напоминаем историю ярчайшего старта Фати и рассуждаем, как он выглядит в «Барсе» Хави и в чем еще может прибавить.
«Это ненормально» – так Вальверде и Энрике описывали старт Фати в «Барсе» с рекордами и важными голами
Конечно, вы помните, как ярко Ансу Фати начинал в «Барсе».
В 16 лет и 298 дней при счете 5:1 в игре Ла Лиги с «Бетисом» вышел на замену и стал одним из самых молодых дебютантов в истории клуба. Чтобы выпустить такого юного игрока в ночном матче, «Барсе» даже потребовалось разрешение от родителей.
Уже через шесть дней после дебюта Фати забил «Осасуне» спустя 6 минут после выхода на поле и стал самым юным автором гола в составе «Барсы». В трансляцию попали слова Ансу после забитого мяча: «Не могу поверить».
В следующем туре «Барса» играла с «Валенсией», и Фати попал в старт. На 2-й минуте он открыл счет, а на 7-й отдал голевую Френки де Йонгу. На 60-й под овации «Камп Ноу» его заменил Луис Суарес. В той игре Ансу стал самым молодым игроком, вышедшим в основе на домашнем стадионе «Барсы», самым молодым игроком, оформившим 1+1 в одном матче Ла Лиги и самым молодым автором гола на «Камп Ноу». «В Ансу Фати есть что-то особенное. Ненормально столько забивать в таком возрасте», – сказал Эрнесто Вальверде после матча с «Валенсией».
Через три дня Фати стал самым молодым игроком «Барсы», вышедшим в матче Лиги чемпионов. «Если Ансу сыграет, то не для того, чтобы побить какие-то рекорды, – говорил Вальверде перед матчем «Барсы» с «Боруссией». – Это произойдет потому, что он нужен команде. Мы действительно очень довольны им».
Почти через три месяца Фати вышел на 85-й в игре «Барсы» и «Интера» в Лиге чемпионов при счете 1:1 и забил уже через минуту. В 17 лет и 40 дней он стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.
В феврале 2020-го Фати дважды забил «Леванте» за 100 секунд (оба мяча – с передач Лео Месси) и стал самым юным автором дубля в истории Ла Лиги. «Я был впечатлен им в первый же день, – говорил Месси. – Очень качественный игрок. Не нужно торопить его, давить на него. Мы должны помогать ему и делать это постепенно, чтобы шум вокруг не мешал ему расти».
В сентябре 2020-го Фати дебютировал за Испанию в матче против Германии в 17 лет и 308 дней – моложе был только Анхель Субьета, впервые сыгравший за сборную в 1936-м. Осенью 2021-го и Фати, и Субьету опередил Гави – в день матча Испании с Италией ему было 17 лет и 61 день. «Фати очень техничен, а еще просто отлично читает игру, – говорил Луис Энрике. – Он умеет играть на партнеров, что очень важно в сборной». «Как вы думаете, Фати – наследник Месси?» – спросили у Энрике. «Я считаю, что Ансу Фати – это наследник Ансу Фати. Вот кем он должен быть. Ансу должен думать о прогрессе, ведь ему даже нет 18 лет. Нужно благоразумно и спокойно относиться ко всем игрокам, особенно – к 17-летним».
Спустя три дня после дебюта в сборной Фати забил и заработал пенальти в матче с Украиной – и – неожиданно – стал самым юным автором гола за Испанию. «Не могу сказать, что он меня не удивил, хоть я и прекрасно знаю его и понимаю, на что он способен, – признался Энрике. – Уже на второй минуте он прошел защитника на дриблинге и заработал пенальти… Не уверен, что я когда-то такое видел. Нужно это принять. Это не вполне нормально – вот что я могу сказать точно!»
В сентябре Фати ворвался в состав первой команды и взял 22-й номер, а уже через несколько дней вновь сделал дубль в Ла Лиге – «Вильярреалу» (4:0) в первом матче при Роналде Кумане.
«Такие игроки, как Ансу, способны решать исход, – говорил тренер. – Надеюсь, он сохранит такую хорошую форму. Но это очень молодой игрок, поэтому не стоит ждать, что в каждом матче он будет играть так. Ему нужно просто трудиться и помогать команде, но нужно признать, что для своего возраста он очень и очень хорош».
В октябре Ансу стал самым молодым автором гола в истории класико – побил рекорд Рауля 1995 года.
Кажется, лучше стартовать во взрослом футболе было просто невозможно.
Фати перенес четыре операции на одном колене. Из-за травм он пропустил 486 дней
Все круто изменилось в матче с «Бетисом» – той самой командой, против которой Фати дебютировал в основе «Барсы». Через полчаса после начала игры защитник Аисса Манди влетел в Ансу двумя ногами. Фати доиграл первый тайм, но на второй уже не вышел.
Ансу диагностировали разрыв мениска. Впереди был почти год без футбола.
Фати отправился к Рамону Кугату – известному хирургу, работавшему с Хави, Серхио Агуэро, Пепом Гвардиолой, Фернандо Торресом и другими. Сначала врач наложил швы на мениск, и 10 дней Ансу работал под его присмотром. Но потом все пошло не по плану. Фати вернулся в «Барселону», врачи которой занялись его восстановлением, а через несколько месяцев Ансу позвонил Кугату и сказал, что колено воспалилось. Оказалось, что в «Барсе» он проводил по два занятия в день – больше, чем нужно.
Через два месяца после травмы Фати потребовалась новая операция. В феврале появились тревожные новости – Diario Sport писала, что вингер почувствовал боль в колене после нагрузок. Сначала планировалось, что Фати вернется в марте, потом сроки сдвинулись до апреля. А в конце марта зазвучали инсайды о том, что Ансу потребуется еще одна операция – лечение не давало прогресса. Ее провели в мае.
«Четыре операции на одном колене – это слишком много, – сказал хирург Рамон Ллобет, специализирующийся на травмах колена, в интервью The Athletic, – Пострадал не только мениск, но и хрящ. Восстановиться после такого очень сложно».
Летом Фати долечивался, а в «Барселоне» происходила драма: из нее уходил Лионель Месси. 1 сентября клуб сообщил, что легендарная десятка переходит Ансу.
Под этим номером Фати вернулся на поле – и получилось стильно. 26 сентября 2021-го Роналд Куман выпустил его на 10 минут в конце игры с «Леванте», и он забил уже на 91-й. «Носить 10-й номер – это гордость, а не давление», – сказал Фати после игры.
В недавней документалке FC Barcelona: A New Era Фати рассказал, что взять 10-й номер его попросила «Барса», а он пошел за советом к капитанам команды. Все согласились, что этот номер должен получить именно Ансу.
Но та игра не стала счастливой развязкой.
Фати сыграл еще в семи матчах, а с «Сельтой», где он тоже забил, опять получил травму и выбыл на два месяца. Ансу вернулся в середине января, когда «Барса» играла с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании, и на 83-й минуте сделал счет 2:2, переведя матч в дополнительное время. Через неделю Фати вышел на замену в игре Кубка с «Атлетиком» и получил рецидив.
«К сожалению, мне приходится сталкиваться с худшей частью футбола, но я никогда не сдамся!» – написал Фати в твиттере.
«Барселона» просила Ансу сделать операцию, но он больше не хотел ложиться под нож и выбрал консервативное лечение. В апреле, когда Фати уже был близок к возвращению на поле, Diario Sport поделилась инсайдом – оказывается, Ансу не нравились доктора «Барсы». Вингер отлично себя чувствовал после консервативного лечения и не понимал, зачем клубные врачи советовали ему операцию.
1 мая Фати наконец-то снова сыграл – Хави выпустил его на 16 минут в матче с «Мальоркой». Через неделю Ансу вышел на те же 16 минут с «Бетисом» и забил через минуту после появления на поле.
Так Фати вернулся в футбол после череды травм, из-за которых в сумме пропустил 486 дней.
Фати – самый вариативный атакующий игрок «Барсы». В нем сочетается европейская академичность и африканская неординарность
Из тех, кто претендует на три позиции в атаке «Барсы», Фати обладает самым широким набором умений.
Усман Дембеле и Рафинья – игроки под изоляции (могут предложить разные варианты после получения мяча, но эффективны только в этой роли). Роберт Левандовски – чистый нападающий (настолько, насколько себе может позволить «Барселона» – акцент на игре внутри штрафной и немного подыгрыша). Ферран Торрес – мастер растягивания обороны через открывания за спину.
Ансу, с одной стороны, не имеет настолько доминантного качества. С другой, на отличном уровне способен проделывать любую работу и неплохо понимает, как и когда переключаться между образами. Он умеет обыгрывать, хорошо открывается за спину и внутри штрафной, созидает сам, бонусом может уходить в чужую опорную для комбинаций с полузащитниками.
В интервью Bleacher Report работавший с 2010-го по 2014-й техническим директором Ла Масии Альберт Пуч (не родственник Рики) попытался объяснить феномен Фати занятной гипотезой:
«Я обожаю Фати. Он очень универсальный футболист. Может сыграть на всех атакующих позициях – девятку, десятку, вингера, форварда. Он быстрый и обладает прекрасной фантазией. Это качество у него из уличного футбола, в котором он рос в Африке. Если вы были в Африке, понимаете, о чем я говорю – этот тип игры воспитывает врожденное интуитивное понимание футбола.
Я год прожил в Африке. Оттуда выходит особый тип игроков, который отличается от ребят, которые формируются в западном мире в более комфортных условиях. Игроки из европейских школ понимают язык футбола более академическим образом. Формируясь, Ансу провел очень много времени, играя на улице. Это идеальный способ создать игрока, который может импровизировать. При этом он очень умен. В испанском мы называем таких игроков «espabilado» – острым как кончик гвоздя. Он инстинктивно чувствует то, что другие игроки осмысляют».
Пуч развил мысль в беседе с The Athletic: «В европейских академиях есть проблема. Поздние стадии развития игрока хороши, но в первые годы мы слишком часто исправляем ошибки. Игроки самых ранних возрастов должны идти в обводку, пробовать себя 1-в-1, играть со свободой. Если они ошибаются, не проблема – пусть пробуют еще и прибавляют. На выходе нам нужны игроки, которые способны обыгрывать соперников. Мы должны сделать свободу частью программ развития. В прошлом ребятишки часами играли на улице. В Европе этого больше не происходит.
Ансу, например, формировался в Гвинее-Бисау, поэтому имел такую возможность. Я вижу в Фати идеальную смесь Европы и Африки. У него свобода, смелость, фантазия и сила характера африканского игрока. Они дополняются техникой, манерой работы с мячом и тактическим пониманием футболиста из Ла Масии. Это очень сильное сочетание».
Фати перебрался в Испанию в 7 лет, а в 10 оказался в Ла Масии (транзитом через академию «Севильи»). Успел на ключевой этап с точки зрения закладывания тактических принципов. «В команде до 13 лет мы переходим от игры семь на семь к командам из 11 человек. Мы много работаем над тактикой – начинаем объяснять ее ребятам на большом поле. На этом этапе мы разглядели в Ансу огромный потенциал к коллективным взаимодействиям, комбинациям с партнерами. Нам нужно было его реализовать, чтобы он влился в барселонский стиль. Я работал с ним в команде до 17 лет. Он всегда хотел побольше учиться, прибавлять в работе без мяча и тактическом понимании», – рассказывал тренер Ансу в Ла Масии Марсель Санс.
Еще более элегантно (и понятным испанцам языком) уникальность Фати объяснил Луис Энрике: «Ансу прекрасен. Я даже обратился к одному из помощников: «Посмотри, как он хорош! Кто это? Капитан Цубаса?»
Капитан Цубаса – герой японских комиксов и мультфильма, который крайне популярен в Испании. В сюжетах Цубаса делает волшебную карьеру, обладает почти супергеройским талантом, творит настоящие подвиги на поле и тащит свои команды. В испанской культуре он олицетворяет яркость (иногда в отрыве от остальной команды). У Фати есть эта яркость (когда он в форме, вполне синхронизированная с командой).
Самый яркий пример игрока, который выиграл от раннего формирования в другой культуре, а потом прошел через школу позиционного футбола «Барсы» – Лео Месси. Это ни разу не прямая аналогия, но общий элемент (культурный микс, в котором качества игрока приумножаются) точно есть. Когда Лео еще был в команде, Хорхе Вальдано именно по этой причине называл Ансу «приемным ребенком Месси», добавляя, что любые взаимодействия между ними кажутся естественными, а по аргентинцу видно, что ему хочется побольше играть с Фати. После ухода Месси Ансу получил его десятый номер.
В этом сезоне Фати играет вспышками. Не хватает постоянной роли в системе Хави
После порции комплиментов, которые касаются разных отрезков и общего таланта Ансу, надо уточнить, что этот сезон складывается скорее неудачно. Фати играет вспышками и пока не стабилен. Эти вспышки подчеркивают описанную выше вариативность и мощь, но пока не трансформировались в цельный качественный отрезок.
Пожалуй, самый яркий пример вспышки – выход против «Сосьедада». Ансу появился в середине второго тайма при 1:1 и сделал три результативных действия. Каждое из них подчеркивало высочайший уровень.
Голевой пас на Дембеле пяткой – нестандартное решение, прекрасное исполнение и идеальный тайминг (предварительно вытянул на себя защитника):
Второй ассист – двигался внутри штрафной так, чтобы быть равноудаленным от всех защитников (это создало возможность для паса и поставило соперников в позицию догоняющих эпизод):
После паса в касание ассистировал Левандовскому – из-за хорошего выбора позиции его не успел накрыть правый защитник Ариц Элустондо, но отдать можно было только так (в касание). А еще требовалось заранее оценить позицию и рывок Роберта:
Гол Ансу – открывание за спину (без офсайда) и хладнокровное завершение:
Пожалуй, это сильнейшее камео сезона. Впечатляет не только влияние на результат, но и уровень исполнения плюс та самая вариативность.
Даже в такой неровный сезон есть элементы, которые подчеркивают важность Фати. Например, эффективность дриблинга как атакующего оружия в завершающей стадии. По использованию обводок в качестве предударных действий Фати – лучший в «Барсе» (1,08 на 90 минут). Это второй результат в Европе (после Рандаля Коло-Муани) и лучший в Ла Лиге. При этом Ансу вовсе не лидер по общему количеству попыток дриблинга (3,85 на 90 минут против 5,69 у Дембеле; у Рафиньи и Феррана тоже больше). Он берет эффективностью – огромная часть его обводок не просто успешны, но заканчиваются прямой угрозой воротам в пределах 1-2 следующих действий.
Еще одна деталь – открывания под продвигающие передачи, сейчас это 20% от всех получений мяча Фати. Значительно выше, чем у всех вингеров. Например, у Дембеле, который любит получать мяч в ноги, только 13%. Выше Фати в составе «Барсы» лишь Левандовски (но сильно реже получает мяч) – 23%. Фати выигрывает не только из-за умного движения мяча, но и из-за вариативности (снова!). Он может открываться и за спину защитникам (как Ферран), и в чужой опорной (как Педри или Гави) – все это приводит к получению продвигающих пасов.
Это аспекты, в которых Фати категорически ярок. Но полезность такого разнопрофильного игрока, который постоянно меняет образы, трудно описать цифрами. Он во всем хорош, а в паре деталей прямо шикарен. Косвенное отражение этой полезности – разница мячей «Барселоны» с Фати на поле относительно минут без него – +1,09 на 90 минут. Это лучший «плюс-минус» в команде, хотя держим в уме, что параметр спорный – малая выборка плюс огромное количество факторов, которые влияют на каждый матч (кроме наличие игрока).
Но есть негативная деталь, которая перечеркивает позитив и вызывает справедливую критику – реализация. В этом сезоне Ансу забил на 2,1 гола меньше, чем набрал xG. Тут он худший в команде. При том, что открывается и получает шансы почти в два раза эффективнее, чем в любой другой сезон (0,78 xG на 90 против 0,43).
При этом нельзя сказать, что плохая реализация свойственна ему по карьере. В первые сезоны было наоборот. Он «перебрал» 7,8 гола относительно xG – это не просто хорошая реализация, а топовая. Работавший в молодежных командах «Барселоны» Виктор Вальдес называл его «убийцей в штрафной». Экс-ассистент Кумана Алфред Схройдер подчеркивал, что Фати «способен забивать голы из ничего».
Проблема серьезная. Может быть три трактовки. Первая – реализация волатильна, перепады в минус случаются у всех (включая монструозных Сона и Месси). В этом контексте общая положительная картина Фати выходит на первый план, можно спрогнозировать, что у него все наладится и даже будут оверперфомансы. Вторая – плохая реализация связана с тем, что что-то сломалось на фоне частых травм. Тогда проблема может быть долгосрочной, а Фати из явного топа станет спорной фигурой. Третья – психологическая проблема конкретного сезона, связанная с нехваткой тренерского доверия.
Вопрос о недовольстве игровым временем и количеством шансов уже поднимал агент Ансу Жорже Мендеш. Форма Фати страдает от нехватки четкой идеи на левом фланге «Барсы». Учитывая статус Левандовского и Дембеле в иерархии, именно эта позиция кажется лучшей дорогой в старт. Левый фланг подходит и естественным качествам Ансу.
«Я был первым, кто поставил Фати на левый фланг. В более ранних командах он всегда был нападающим. Он будет забивать с любой позиции, но думаю, лучше всего реализует себя слева», – вспоминал Денис Сильва, тренер Ансу в команде Juvenil A (до 19 лет).
Слева у «Барселоны» было три разных идеи со старта сезона. Сначала левый фланг практически полностью отсутствовал: на нем формально выходил Рафинья или Дембеле. Но на деле они регулярно менялись краями, а игра шла через того, кто в моменте располагается справа.
Потом Хави попытался вернуть задумку с треугольником, в котором идет постоянная смена позиций между вингером, крайним защитником и центральным полузащитником. Пожалуй, этот замысел наиболее удобен Фати.
В последние недели Хави экспериментирует с использованием левого вингера как дополнительного полузащитника. Номинально место занимают Гави или Педри, которые на практике уходят в центр, освобождая всю бровку Бальде.
Такой хаос вокруг любимой позиции не помогает прогрессу. Если тренер найдет ему настолько же явную роль, как для Дембеле, то шансы на успех резко возрастут. «Ансу – очень внимательный мальчик, который всегда хочет учиться. Когда я разговаривал с ним, он всегда задавал уточняющие вопросы, чтобы получить больше деталей. У него огромный талант, он скромен и готов работать над собой», – рассказывал нынешний тренер Испании Луис де ла Фуенте.
В Фати заложены принципы Ла Масии и он охотно впитывает инструкции – точно нет какой-то несовместимости с Хави или его футболом. Просто все должно сойтись – оптимальная физическая форма, удачный отрезок для уверенности и выраженное в четкой роли тренерское доверие.
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Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, Matthias Hangst, David Ramos, Fran Santiago; Instagram/ansufati
Позиция Фати это оттянутый нападающий старого типа,который не пашет в обороне.Медленный что бы играть на флангах,не может обвести 1на1.Рост мальенки неможет боротся на втором этаже как Люк Де Иенг.Не может играть корпусом и читать эпизоди как Левандовский.Не забегает за спину и не может играть в подыграше,как Агуеро.
Фати должен играть как Мемфис Депай в Леоне.А в Барсе в таком стиле играл Месси,в последний 3-4 года.Фати должен идти в средный клуб Голандий.
Конечно Пеп обе свои ЛЧ купил в эпп сторе. Не особо умел в тренерство человек, до того же Флика далековато. А Месси, Хави, Иньеста, Анри, ЭтоО, ЯЯ Туре, Бускетс, Дани Алвес, Пуйоль, Маскерано, Абидаль,Давид Вилья ну... ну это почти уровень Перишича, Гнабри, Горецки, ой а Тьяго у одних на лавке сидел, а у баварцев в основе по заговору бгг.
Еще раз, с ВАР, Челси был бы прикончен еще на Ноу Камп, в первом же матче одностороннем. Полностью. 1-0, и бегите своими африканскими деревяшками и глупыми Лэмпардами отбирать мяч. Кончили бы как Бавария стадией ранее, можешь загуглить бгг. Второй матч стал бы формальностью и продолжением унижения по классической схеме "автобус вынужден отыгрываться", раскрываясь против гениальной команды с определенно лучшим контролем в истории футбола. Судьи изначально пытались тащить там Челси. Не помогло, бездари вылетели.
Можешь не напрягаться, я действительно не воспринимаю Челси как клуб. Объяснял же, что его место без Абрамовича - это Лидс с заменой полуфинала ЛЧ-2001, но позорный разгром уже в четвертьфинале ЛЧ 2000 на Ноу Камп со счетом 5-1.
Но это-то ладно. Важно, что 2012 даже при всех инвестициях стало самым жалким по игре чемпионством в истории ЛЧ(за КЧ не скажу, да и плевать)).
Куда-куда идет наш Лэмпс...свету дайте на дорожку. Думал в Брайтон отправить, а потом глянул туртаб АПЛ и понял...да ну на...)))
Такие пенальти как на Анри начали ставить только в эпоху ВАР и то не всегда, а вот минимум 3 очевидные точки, которые было видно из космоса, Овребе зажал, удаление Абидаля никак его не оправдывает, к тому моменту счёт должен был быть уже 2:0-3:0 где-то. Удар с 18 метров для тебя в упор?) Сектант. Кстати, если через 3 года Челси прошёл тошниловку по сумме мячей, то в 2009 все решило ИДИОТСКОЕ правило выездного гола при двух ничьих. Вот и считай: судья, выездной гол, какая это лучшая команда блин в истории?))) 2012 это торжество характера в первую очередь, а 2009 торжество мерзости.
У Чаппи пока нет позоров, хотя вылеты из ЛЧ и ЛЕ вполне подходят под данное определение. Я посмотрю, куда он подастся после того, как его вышвырнут из Барсы. Там Эвертон будет за счастье, но скорее всего обратно верблюдов гонять.
Для меня пенальти на Анри - это на 80% 1-0 и игра чукотского автобуса нелепого против счета с раскрытыми зонами и последующим разгромом вслед за Баварией, Лионом или в лучшем случае судьба МЮ из финала, МЮ который в том сезоне был на голову сильнее к слову синего мешка(см. туртаб АПЛ и личные встречи)).
Поэтому уже на Ноу Камп одного пенальти хватило бы, чтобы в ноль разнести этот мусор, такие Рубины всегда держатся лишь пока не пропустили первыми, известно это всем. Дальше можно было бы не играть.
Будь до конца равные составы, то скорее всего Барселона просто раньше бы отыгралась, ибо мешок явно выдохся и под конец опозорился в обороне по полной, дав расстрелять Чеха почти в упор.
Совесть к счастью есть у судьбы и реальности. Где Барселона 2009 чемпион всего, у Хави в 7 раза больше титулов международных, чем у Лэмпарад и он успешно сейчас рулит суперклубом, а Френк подаст резюме в Халл Сити.
Ухах, ты еще Гвардиоле предложи Эвертон. Это клуб для лузеров, просравших все полимеры с дорогущим составом Челси. После этого Лампс не зассал. Скоро он не зассыт тренировать Сток...ой..или что там, я уже запутался перебирать днища, которые рискнут его взять на работу.))
зы...2012 - чистейший футбольный позор, обзоры хоть глянь, уже Наполи должен был снимать Ди Маттео(блин, а кто это? где он?). А Барселона и Бавария дак тупо громить "искусственно созданное чукотское образование".) Думаю американцы это исправят и сольют клуб туда где и было его истинное место. Сольют технично, по схеме 4-4-3.)
Если для тебя пенальти на Анри это прямо серьезный повод поставить на точку, то с 3-4 я наверное даже поскромничал, 5-6 можно было дать. Я же говорю, что совести совсем у вас нет. Торжество воли, смотри на этих гладиаторов, а когда Челси через 3 года в меньшинстве ушёл с 0:2 на Камп Ноу, это тогда что было?) А это было унижение тошниловки))
Что до Лэмпарда и Чаппи, я бы поглядел на бриолинового в Эвертоне, но он тупо зассыт туда идти даже после того, как его однажды выпрут из Барсы.
Тут сравнивать нечего. Френки же дипломированный физручело. О чем я и написал утром, не знаю что у тебя опять припекло. Тут только правда от меня.)
Сектант - это тоже Лэмпард. Вернее дерево. Только дерево могло с тем составом Челси так засыпаться. Тухель доказал.) Хави же как раз предельно гибкий спец. Даж навесами не брезгует, что мне не нра, но с таким составом кривым - можно.)
Куда дальше Фрэнк? Ведь даже в РФПЛ обычно звали только хоть немного проверенных людей.
Я предлагаю сборную Океании.
А ты че это Баварию подтянул? За 9 разгромов безответных в класико стыдно чтоль стало?
Девять блэа. Девять. И никакой ответки. Скоро век 21 так кончится.
Вот это реально единственное такое явление в на моей памяти, чтобы одна команда громила другую вне зависимости от своего цикла. Пик, кризис, середина - но Барса всегда громит Реал ухаха. Обычно всё сбалансировано у всех по ситуации.) И да, это принципиальное противостояние. Тут это реально стыдно и западло так отдаваться нон-стоп в отличии от бытовых баварий, рубинов и челсей.
Удаление Абидаля - это не "напортачил". Это нагло дал фору сопернику за позорный нырок Анелька. Просто взял и сказал судья - "Я хочу чтобы вы поиграли в меньшинстве". Ну нормально? Жесть. В итоге с учетом пенальти на Анри - это две жирные ошибки в пользу мешка Абрамовича за полуфинал. Ну наверное на другой чаше весов 1,5 ошибки в пользу Барсы в пресловутых пенках, коих было именно 1,5, а не 3-4 как кто-то выдумал бгг. Всё кончилось по делу. Челси не контролировал НИЧЕГО. Иньеста захотел ударить с очень удобного положения, ударил и ударом этим вывел Барсу в полуфинал. К - контроль Челси бгг.
Великая Барселона на морально волевых, в меньшинстве(!), на чужом поле, играя костяком из воспитанников, выкинула из ЛЧ искусственное образование чукотского олигарха, напичканное купленными легами. С - справедливость.) И надо было именно так, максимально цинично и жестко для глоров синих. Ахх...удовольствие незабываемое.)
На один пенальти на Анри, который сейчас бы поставили только после пятиминутного просмотра ВАР, было 3-4 куда более очевидные точки в ворота Барсы. Овребе напортачил с удалением, но и без него Челси все контролировал, а Барса даже к синим воротам подойти не могла. Вот просто прими тот факт, что ни одной честной ЛЧ у "лучшай команды" нету. А без них это просто проходной вариант, но спасибо судьям.
Мб Чаппи как тренер будет успешнее Лэмпарда (в первый сезон хорошую работу провёл), мне как-то все равно, но великим он точно не станет, слишком сектант потому что, которому пока адски прет. Я более чем уверен, что после Барсы он нафиг никому не упадёт, а смысл брать брюзжащего догматика?
Пик Барсы выше намного пика любой из команд века 21. Пеп стал живой легендой сходу.) Это показательно. А 2009-ый бил пиком всей его 4-летки.
И Челси по сумме двух игр смотелся там тоже нелепо. Судья начал тянуть их еще на Ноу Камп, зажав пеналь на Анри.) А уж дайвинг Анелька и прямая красная за это вскрыло весь цирк. Хорошо Иньеста наказал. Вот это точно было больно хехе.
Давай подождем? Не боюсь с Френком ждать уже нечего.))
Хави уже не с зеро - раз. Не выиграть чемпионат с не очень хорошим составом это не критично - два. Главное прогресс. А он с момента назначения грандиозный! )
До Хави середина таблицы, а у Реала с Атлетико 5 матчевые беспроигрышные серии против Барсы были, дичь. С ним сходу избиения пошли и Анчелотти, и Симеоне, а Барса идёт уже на первом месте. Это называется - работа тренера. Неизвестное сочетание слов для Лэмпарда с его 8-ым местом после 300 лямов Романа в 2020.))
Пока нет смысла менять, но я говорю, давай подождем. Что будет, если Барса останется с зеротитулами? Чаппи отправят на мороз, а там он хоть Сандерленду будет нужен?
Ну а уж Барселоны сравнивать точно не тебя, хотя при всём уважении между ними разница как между тренером Пепом и Лучо, как между Хави и Ракитичем(или Лэмпардом бгг). Разного класса команды. Без Эвребе выкинули бы Челси, но в равных составах и с желтой Анельке за дайвинг, помни это.)
2012 - это одно слово - позор. Просто футбольный позор. Жалко было конечно игроков Баварии в финале, у РоббеРи и Швайни в разы меньше международных побед за карьеру все же, чем у того поколения Барсы, чтобы вот так вот слиться чисто на беспрецедентном фарте мешку Абрамовича, редко искусственным баблопроектам так везёт в футболе.
Я думаю что Лэмпард надолго без работы в клубах выше уровнем, чем Дерби Каунти.
Два брата-буратины со Стиви. Что сборную убивали своей дубовостью в нулевых, что теперь клубы топят на дно как тренеры.
Барсе пока особо нет смысла менять тренера, который легендарнейшая личность, который насилует Реал, выигрывать уже начал трофеи и лидирует в Ла Лиге, не пропуская по сути голов. Зачем? Это еще и не выгодно экономически. Неустойки, поиск замены. Всё у Хави хорошо. Ну уж точно в разы лучше, чем у...ну ты понял.) Может быть в Сандерленд?
В 2012 Челси и Лэмпарду в частности безусловно где-то повезло, хотя твою "лучшаю каманду" нагнули даже вопреки левым пенкам. Только сколько не везло до этого, никто не вспоминает. Когда в полуфиналах/финалах то Овребе, то гол-фантом, то газон, то серия пенальти. Так что заслужили. Да еще забавно, что карма с Барсой сработала, сполна ответили за позорище трехлетней давности.
А ты думаешь, что Чаппи в Барселоне надолго?) Ща если в конце сезона опять просрет все полимеры, посмотрим, сколько он продержится в клубе, учитывая затраты на него и вылеты из ЛЧ, бьющие по предбанкротному бюджету, и посмотрим, какой клуб захочет его пригласить потом.
Лучший игрок в истории и величайший тренер своего времени.
Один случайно-удачный матч Хиддинка не показатель. Хотя Эвребе заставил попотеть, удалив в начала второго тайма Абидаля за нырок Анелька. Благо не помогло и история была написана правильно.)
Самая безобразная по своей сути победа это безусловно 2012. На Челси пофиг, куча клубов напрягают больше, но против правды не попрешь. Команда не входящая и в десятку лучших по игре в том сезоне каким-то мистическим обманом угребла титул. Не удивительно что кармически в тот же год не вышли из группы, закупившись Азарами бгг. Единственный такой еврочемпион, что из группы не вышел через пару месяцев, "защищая" титул.) Черт...а ведь это была единственная ЛЧ Лэмпса, и настолько бездарная, уверен даже сам не пересматривал он матчи, ибо это больно, когда даже Наполи с Бенфикой тебя возил бгг.
Я уже сейчас обсуждаю в контексте сравнительном тренерство Хави, потому что Лэмпард по ходу заканчивает карьеру и можно начинать подбивать итоги.) Из группы и Ван Гаал дважды не выходил в конце 90-ых. В принципе если Хави станет тренером такого же уровня меня устроит. Пока айкъюшник будет искать работу в Плимуте.
Пускай Чаппи выиграет что-то серьезнее чемпионата верблюдов и полутоварки, тогда обсудим его как тренера. Пока он лишь тот, кто дважды не вышел из группы ЛЧ, чего у Барсы в 21 веке ещё ни разу не было. А, ну ещё айнТРАХНУТ был
Мой любимый сезон. 6 из 6 за год, 6-2(покер ассистов от Маэстро), кайф.
Топ матчей у Хави там за 10 месяцев раза в 2 больше было, чем у Лэмпарда за всю карьеру. Без преувеличений, так и было.)
Мне и не нужно сослагательное наклонение. Один насилует Реал, выигрывает уже трофеи(в Катаре вообще доминировал, кста), борется за чемпионство, а второй будет искать работу в Рединге скоро и вряд ли получит.)
Я всё же дождусь когда Лэмпард возьмет бутсы с гвоздя и отыграет у Хави ну ХОТЬ ЧТО-ТО?
Ахахах. Можно же, один фиг делать ему нечего, не тренера же изображать дальше, видно, что мозгов не хватает для такой работы. А вот хотя на банке в составе Англии пролезть в полуфинал Евро бы мог наверно.))
Лучше статистика наверно была лишь у Атлетико Симеоне пикового в обороне по ходу Ла Лиги и то не факт. Топ-работа Эрнандеса безусловно. И это с кучей травм в октябре, которые и похоронили ЛЧ. Говорю же. С Кунде и Араухо от Интера и пыли бы не осталось на Ноу Камп по той игре хехе, свои три бы получили, а в ответ никуа.
Как же Хави лупит Реал Анчелотти - любо дорого смотреть. То 4-0 на Бернабео, то порнография недельной давности. Красота. С составом на самом деле максимум уровня Атлетико.
Леван, Педри, Гави, Кундэ, Араухо, Тер Штеген. Остальные или уже всё по возрасту или мягко говоря сомнительные, неэффективные и малоперспективные, у Барсы всегда составы раньше на голову сильнее были даже до эры Месси с Роналдиньо. На голову(ну там с Фигу, Ривалдо, Клюйвертами, Ромарию, Лаудрупами, Стоичковыми).
Но и этого хватит, чтобы надрать зад Анчелотти, когда есть тренер у руля. Лэмпард бы с таким составом сидел месте эдак на 7-ом, ну как Куман в Барсе год назад или он сам же в Челси перед Тухелем. Хотя Рональд повыше тренер классом, чем Лэмпс.
ЛЧ не не свезло, ЛЧ показывает истинный тренерский уровень Чаппи, который против серьезного соперника встает в позу миномёта, а потом месяцами жалуется на обстоятельства, прямо как и во время игроцкой карьеры, прямо как ты сейчас)
Дембеле: 1080 5+5
Рафинья: 708 2+3
Фати: 671 3+3
Торрес: 626 0+2
Так-то по количеству результативных действию в минуту отведённого ему времени одинаково с Дембеле
А 6 голов это пруха? Ухахах. Наверное такая же пруха как то самое превосходство по международным трофеям над Лэмпардом семикратное.) Полсезона уже прошло, нормальная такая пруха.
По факту это с ЛЧ банально не свезло на вылет всех трех лучших ЦЗ. Иначе бы с Интером дома было не 3-3, а, скажем, 3-0, 3-1 и по итогу изи выход из группы. ЛЕ нафиг не упала, можно слить Тен Хаагу в благодарность за унижение Роналду.)
Ссылка на iq это конечно приколюха еще та, учитывая реальную "значимость" этого показателя бгг.
Плимут или Рединг? Я бы не доверил физруку ни то, ни другое.
Ума не приложу как можно было так обосраться в 2020-2021. Тухелю пары недель хватило игру поставить бгг. Какой у немца iq? Бгг.
Даже по интервью виден высочайший чисто человеческий интеллект Хави, знание языков и стандартная колхозность Лэмпарда на фоне. Видимо книжек разное количество они читали.
Мозги - не последнее качество человека как для игры в полузащите, так и для тренерства.
Да, вероятно, что как тренер Хави вынесет карьеру Лампы так же жестко как и на футбольном поле.
Франкуша даже накаченный бесконечным баблом Ромки Челси просрал полностью, сидя в середине таблице. Бездарность на лицо. Хави с самым крупным экономическим кризисом в истории Барсы берет уже трофеи и лидирует в Ла Лиге, пропустив всего 6 голов за 17 туров.
Р - разница.
Что дальше? Рединг или Плимут? Ахах.
Какой игрок был, таков и тренер.