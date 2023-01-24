Фати разрывал в 16, получил десятку Месси, но вмешались травмы. Он еще может стать суперзвездой «Барсы»?

Разбираемся.

Ансу Фати в 16 ворвался в состав «Барсы» и был так неуловим, что его называли самым талантливым игроком планеты. Но вмешались травмы: Фати лечился и возвращался, лечился и возвращался.

Сейчас Ансу 20, в этом сезоне у него 3+3 в 17 матчах. Напоминаем историю ярчайшего старта Фати и рассуждаем, как он выглядит в «Барсе» Хави и в чем еще может прибавить.

«Это ненормально» – так Вальверде и Энрике описывали старт Фати в «Барсе» с рекордами и важными голами

Конечно, вы помните, как ярко Ансу Фати начинал в «Барсе».

В 16 лет и 298 дней при счете 5:1 в игре Ла Лиги с «Бетисом» вышел на замену и стал одним из самых молодых дебютантов в истории клуба. Чтобы выпустить такого юного игрока в ночном матче, «Барсе» даже потребовалось разрешение от родителей.

Уже через шесть дней после дебюта Фати забил «Осасуне» спустя 6 минут после выхода на поле и стал самым юным автором гола в составе «Барсы». В трансляцию попали слова Ансу после забитого мяча: «Не могу поверить».

В следующем туре «Барса» играла с «Валенсией», и Фати попал в старт. На 2-й минуте он открыл счет, а на 7-й отдал голевую Френки де Йонгу. На 60-й под овации «Камп Ноу» его заменил Луис Суарес. В той игре Ансу стал самым молодым игроком, вышедшим в основе на домашнем стадионе «Барсы», самым молодым игроком, оформившим 1+1 в одном матче Ла Лиги и самым молодым автором гола на «Камп Ноу». «В Ансу Фати есть что-то особенное. Ненормально столько забивать в таком возрасте», – сказал Эрнесто Вальверде после матча с «Валенсией».

Через три дня Фати стал самым молодым игроком «Барсы», вышедшим в матче Лиги чемпионов. «Если Ансу сыграет, то не для того, чтобы побить какие-то рекорды, – говорил Вальверде перед матчем «Барсы» с «Боруссией». – Это произойдет потому, что он нужен команде. Мы действительно очень довольны им».

Почти через три месяца Фати вышел на 85-й в игре «Барсы» и «Интера» в Лиге чемпионов при счете 1:1 и забил уже через минуту. В 17 лет и 40 дней он стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов.

В феврале 2020-го Фати дважды забил «Леванте» за 100 секунд (оба мяча – с передач Лео Месси) и стал самым юным автором дубля в истории Ла Лиги. «Я был впечатлен им в первый же день, – говорил Месси. – Очень качественный игрок. Не нужно торопить его, давить на него. Мы должны помогать ему и делать это постепенно, чтобы шум вокруг не мешал ему расти».

В сентябре 2020-го Фати дебютировал за Испанию в матче против Германии в 17 лет и 308 дней – моложе был только Анхель Субьета, впервые сыгравший за сборную в 1936-м. Осенью 2021-го и Фати, и Субьету опередил Гави – в день матча Испании с Италией ему было 17 лет и 61 день. «Фати очень техничен, а еще просто отлично читает игру, – говорил Луис Энрике. – Он умеет играть на партнеров, что очень важно в сборной». «Как вы думаете, Фати – наследник Месси?» – спросили у Энрике. «Я считаю, что Ансу Фати – это наследник Ансу Фати. Вот кем он должен быть. Ансу должен думать о прогрессе, ведь ему даже нет 18 лет. Нужно благоразумно и спокойно относиться ко всем игрокам, особенно – к 17-летним».

Спустя три дня после дебюта в сборной Фати забил и заработал пенальти в матче с Украиной – и – неожиданно – стал самым юным автором гола за Испанию. «Не могу сказать, что он меня не удивил, хоть я и прекрасно знаю его и понимаю, на что он способен, – признался Энрике. – Уже на второй минуте он прошел защитника на дриблинге и заработал пенальти… Не уверен, что я когда-то такое видел. Нужно это принять. Это не вполне нормально – вот что я могу сказать точно!»

В сентябре Фати ворвался в состав первой команды и взял 22-й номер, а уже через несколько дней вновь сделал дубль в Ла Лиге – «Вильярреалу» (4:0) в первом матче при Роналде Кумане.

«Такие игроки, как Ансу, способны решать исход, – говорил тренер. – Надеюсь, он сохранит такую хорошую форму. Но это очень молодой игрок, поэтому не стоит ждать, что в каждом матче он будет играть так. Ему нужно просто трудиться и помогать команде, но нужно признать, что для своего возраста он очень и очень хорош».

В октябре Ансу стал самым молодым автором гола в истории класико – побил рекорд Рауля 1995 года.

Кажется, лучше стартовать во взрослом футболе было просто невозможно.

Фати перенес четыре операции на одном колене. Из-за травм он пропустил 486 дней

Все круто изменилось в матче с «Бетисом» – той самой командой, против которой Фати дебютировал в основе «Барсы». Через полчаса после начала игры защитник Аисса Манди влетел в Ансу двумя ногами. Фати доиграл первый тайм, но на второй уже не вышел.

Ансу диагностировали разрыв мениска. Впереди был почти год без футбола.

Фати отправился к Рамону Кугату – известному хирургу, работавшему с Хави, Серхио Агуэро, Пепом Гвардиолой, Фернандо Торресом и другими. Сначала врач наложил швы на мениск, и 10 дней Ансу работал под его присмотром. Но потом все пошло не по плану. Фати вернулся в «Барселону», врачи которой занялись его восстановлением, а через несколько месяцев Ансу позвонил Кугату и сказал, что колено воспалилось. Оказалось, что в «Барсе» он проводил по два занятия в день – больше, чем нужно.

Через два месяца после травмы Фати потребовалась новая операция. В феврале появились тревожные новости – Diario Sport писала, что вингер почувствовал боль в колене после нагрузок. Сначала планировалось, что Фати вернется в марте, потом сроки сдвинулись до апреля. А в конце марта зазвучали инсайды о том, что Ансу потребуется еще одна операция – лечение не давало прогресса. Ее провели в мае.

«Четыре операции на одном колене – это слишком много, – сказал хирург Рамон Ллобет, специализирующийся на травмах колена, в интервью The Athletic, – Пострадал не только мениск, но и хрящ. Восстановиться после такого очень сложно».

Летом Фати долечивался, а в «Барселоне» происходила драма: из нее уходил Лионель Месси. 1 сентября клуб сообщил, что легендарная десятка переходит Ансу.

Под этим номером Фати вернулся на поле – и получилось стильно. 26 сентября 2021-го Роналд Куман выпустил его на 10 минут в конце игры с «Леванте», и он забил уже на 91-й. «Носить 10-й номер – это гордость, а не давление», – сказал Фати после игры.

В недавней документалке FC Barcelona: A New Era Фати рассказал, что взять 10-й номер его попросила «Барса», а он пошел за советом к капитанам команды. Все согласились, что этот номер должен получить именно Ансу.

Но та игра не стала счастливой развязкой.

Фати сыграл еще в семи матчах, а с «Сельтой», где он тоже забил, опять получил травму и выбыл на два месяца. Ансу вернулся в середине января, когда «Барса» играла с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании, и на 83-й минуте сделал счет 2:2, переведя матч в дополнительное время. Через неделю Фати вышел на замену в игре Кубка с «Атлетиком» и получил рецидив.

«К сожалению, мне приходится сталкиваться с худшей частью футбола, но я никогда не сдамся!» – написал Фати в твиттере.

«Барселона» просила Ансу сделать операцию, но он больше не хотел ложиться под нож и выбрал консервативное лечение. В апреле, когда Фати уже был близок к возвращению на поле, Diario Sport поделилась инсайдом – оказывается, Ансу не нравились доктора «Барсы». Вингер отлично себя чувствовал после консервативного лечения и не понимал, зачем клубные врачи советовали ему операцию.

1 мая Фати наконец-то снова сыграл – Хави выпустил его на 16 минут в матче с «Мальоркой». Через неделю Ансу вышел на те же 16 минут с «Бетисом» и забил через минуту после появления на поле.

Так Фати вернулся в футбол после череды травм, из-за которых в сумме пропустил 486 дней.

Фати – самый вариативный атакующий игрок «Барсы». В нем сочетается европейская академичность и африканская неординарность

Из тех, кто претендует на три позиции в атаке «Барсы», Фати обладает самым широким набором умений.

Усман Дембеле и Рафинья – игроки под изоляции (могут предложить разные варианты после получения мяча, но эффективны только в этой роли). Роберт Левандовски – чистый нападающий (настолько, насколько себе может позволить «Барселона» – акцент на игре внутри штрафной и немного подыгрыша). Ферран Торрес – мастер растягивания обороны через открывания за спину.

Ансу, с одной стороны, не имеет настолько доминантного качества. С другой, на отличном уровне способен проделывать любую работу и неплохо понимает, как и когда переключаться между образами. Он умеет обыгрывать, хорошо открывается за спину и внутри штрафной, созидает сам, бонусом может уходить в чужую опорную для комбинаций с полузащитниками.

В интервью Bleacher Report работавший с 2010-го по 2014-й техническим директором Ла Масии Альберт Пуч (не родственник Рики) попытался объяснить феномен Фати занятной гипотезой:

«Я обожаю Фати. Он очень универсальный футболист. Может сыграть на всех атакующих позициях – девятку, десятку, вингера, форварда. Он быстрый и обладает прекрасной фантазией. Это качество у него из уличного футбола, в котором он рос в Африке. Если вы были в Африке, понимаете, о чем я говорю – этот тип игры воспитывает врожденное интуитивное понимание футбола.

Я год прожил в Африке. Оттуда выходит особый тип игроков, который отличается от ребят, которые формируются в западном мире в более комфортных условиях. Игроки из европейских школ понимают язык футбола более академическим образом. Формируясь, Ансу провел очень много времени, играя на улице. Это идеальный способ создать игрока, который может импровизировать. При этом он очень умен. В испанском мы называем таких игроков «espabilado» – острым как кончик гвоздя. Он инстинктивно чувствует то, что другие игроки осмысляют».

Пуч развил мысль в беседе с The Athletic : «В европейских академиях есть проблема. Поздние стадии развития игрока хороши, но в первые годы мы слишком часто исправляем ошибки. Игроки самых ранних возрастов должны идти в обводку, пробовать себя 1-в-1, играть со свободой. Если они ошибаются, не проблема – пусть пробуют еще и прибавляют. На выходе нам нужны игроки, которые способны обыгрывать соперников. Мы должны сделать свободу частью программ развития. В прошлом ребятишки часами играли на улице. В Европе этого больше не происходит.

Ансу, например, формировался в Гвинее-Бисау, поэтому имел такую возможность. Я вижу в Фати идеальную смесь Европы и Африки. У него свобода, смелость, фантазия и сила характера африканского игрока. Они дополняются техникой, манерой работы с мячом и тактическим пониманием футболиста из Ла Масии. Это очень сильное сочетание».

Фати перебрался в Испанию в 7 лет, а в 10 оказался в Ла Масии (транзитом через академию «Севильи»). Успел на ключевой этап с точки зрения закладывания тактических принципов. «В команде до 13 лет мы переходим от игры семь на семь к командам из 11 человек. Мы много работаем над тактикой – начинаем объяснять ее ребятам на большом поле. На этом этапе мы разглядели в Ансу огромный потенциал к коллективным взаимодействиям, комбинациям с партнерами. Нам нужно было его реализовать, чтобы он влился в барселонский стиль. Я работал с ним в команде до 17 лет. Он всегда хотел побольше учиться, прибавлять в работе без мяча и тактическом понимании», – рассказывал тренер Ансу в Ла Масии Марсель Санс.

Еще более элегантно (и понятным испанцам языком) уникальность Фати объяснил Луис Энрике: «Ансу прекрасен. Я даже обратился к одному из помощников: «Посмотри, как он хорош! Кто это? Капитан Цубаса?»

Капитан Цубаса – герой японских комиксов и мультфильма, который крайне популярен в Испании. В сюжетах Цубаса делает волшебную карьеру, обладает почти супергеройским талантом, творит настоящие подвиги на поле и тащит свои команды. В испанской культуре он олицетворяет яркость (иногда в отрыве от остальной команды). У Фати есть эта яркость (когда он в форме, вполне синхронизированная с командой).

Самый яркий пример игрока, который выиграл от раннего формирования в другой культуре, а потом прошел через школу позиционного футбола «Барсы» – Лео Месси. Это ни разу не прямая аналогия, но общий элемент (культурный микс, в котором качества игрока приумножаются) точно есть. Когда Лео еще был в команде, Хорхе Вальдано именно по этой причине называл Ансу «приемным ребенком Месси», добавляя, что любые взаимодействия между ними кажутся естественными, а по аргентинцу видно, что ему хочется побольше играть с Фати. После ухода Месси Ансу получил его десятый номер.

В этом сезоне Фати играет вспышками. Не хватает постоянной роли в системе Хави

После порции комплиментов, которые касаются разных отрезков и общего таланта Ансу, надо уточнить, что этот сезон складывается скорее неудачно. Фати играет вспышками и пока не стабилен. Эти вспышки подчеркивают описанную выше вариативность и мощь, но пока не трансформировались в цельный качественный отрезок.

Пожалуй, самый яркий пример вспышки – выход против «Сосьедада». Ансу появился в середине второго тайма при 1:1 и сделал три результативных действия. Каждое из них подчеркивало высочайший уровень.

Голевой пас на Дембеле пяткой – нестандартное решение, прекрасное исполнение и идеальный тайминг (предварительно вытянул на себя защитника):

Второй ассист – двигался внутри штрафной так, чтобы быть равноудаленным от всех защитников (это создало возможность для паса и поставило соперников в позицию догоняющих эпизод):

После паса в касание ассистировал Левандовскому – из-за хорошего выбора позиции его не успел накрыть правый защитник Ариц Элустондо, но отдать можно было только так (в касание). А еще требовалось заранее оценить позицию и рывок Роберта:

Гол Ансу – открывание за спину (без офсайда) и хладнокровное завершение:

Пожалуй, это сильнейшее камео сезона. Впечатляет не только влияние на результат, но и уровень исполнения плюс та самая вариативность.

Даже в такой неровный сезон есть элементы, которые подчеркивают важность Фати. Например, эффективность дриблинга как атакующего оружия в завершающей стадии. По использованию обводок в качестве предударных действий Фати – лучший в «Барсе» (1,08 на 90 минут). Это второй результат в Европе (после Рандаля Коло-Муани) и лучший в Ла Лиге. При этом Ансу вовсе не лидер по общему количеству попыток дриблинга (3,85 на 90 минут против 5,69 у Дембеле; у Рафиньи и Феррана тоже больше). Он берет эффективностью – огромная часть его обводок не просто успешны, но заканчиваются прямой угрозой воротам в пределах 1-2 следующих действий.

Еще одна деталь – открывания под продвигающие передачи, сейчас это 20% от всех получений мяча Фати. Значительно выше, чем у всех вингеров. Например, у Дембеле, который любит получать мяч в ноги, только 13%. Выше Фати в составе «Барсы» лишь Левандовски (но сильно реже получает мяч) – 23%. Фати выигрывает не только из-за умного движения мяча, но и из-за вариативности (снова!). Он может открываться и за спину защитникам (как Ферран), и в чужой опорной (как Педри или Гави) – все это приводит к получению продвигающих пасов.

Это аспекты, в которых Фати категорически ярок. Но полезность такого разнопрофильного игрока, который постоянно меняет образы, трудно описать цифрами. Он во всем хорош, а в паре деталей прямо шикарен. Косвенное отражение этой полезности – разница мячей «Барселоны» с Фати на поле относительно минут без него – +1,09 на 90 минут. Это лучший «плюс-минус» в команде, хотя держим в уме, что параметр спорный – малая выборка плюс огромное количество факторов, которые влияют на каждый матч (кроме наличие игрока).

Но есть негативная деталь, которая перечеркивает позитив и вызывает справедливую критику – реализация. В этом сезоне Ансу забил на 2,1 гола меньше, чем набрал xG. Тут он худший в команде. При том, что открывается и получает шансы почти в два раза эффективнее, чем в любой другой сезон (0,78 xG на 90 против 0,43).

При этом нельзя сказать, что плохая реализация свойственна ему по карьере. В первые сезоны было наоборот. Он «перебрал» 7,8 гола относительно xG – это не просто хорошая реализация, а топовая. Работавший в молодежных командах «Барселоны» Виктор Вальдес называл его «убийцей в штрафной». Экс-ассистент Кумана Алфред Схройдер подчеркивал, что Фати «способен забивать голы из ничего».

Проблема серьезная. Может быть три трактовки. Первая – реализация волатильна, перепады в минус случаются у всех (включая монструозных Сона и Месси). В этом контексте общая положительная картина Фати выходит на первый план, можно спрогнозировать, что у него все наладится и даже будут оверперфомансы. Вторая – плохая реализация связана с тем, что что-то сломалось на фоне частых травм. Тогда проблема может быть долгосрочной, а Фати из явного топа станет спорной фигурой. Третья – психологическая проблема конкретного сезона, связанная с нехваткой тренерского доверия.

Вопрос о недовольстве игровым временем и количеством шансов уже поднимал агент Ансу Жорже Мендеш. Форма Фати страдает от нехватки четкой идеи на левом фланге «Барсы». Учитывая статус Левандовского и Дембеле в иерархии, именно эта позиция кажется лучшей дорогой в старт. Левый фланг подходит и естественным качествам Ансу.

«Я был первым, кто поставил Фати на левый фланг. В более ранних командах он всегда был нападающим. Он будет забивать с любой позиции, но думаю, лучше всего реализует себя слева», – вспоминал Денис Сильва, тренер Ансу в команде Juvenil A (до 19 лет).

Слева у «Барселоны» было три разных идеи со старта сезона. Сначала левый фланг практически полностью отсутствовал: на нем формально выходил Рафинья или Дембеле. Но на деле они регулярно менялись краями, а игра шла через того, кто в моменте располагается справа.

Потом Хави попытался вернуть задумку с треугольником, в котором идет постоянная смена позиций между вингером, крайним защитником и центральным полузащитником. Пожалуй, этот замысел наиболее удобен Фати.

В последние недели Хави экспериментирует с использованием левого вингера как дополнительного полузащитника. Номинально место занимают Гави или Педри, которые на практике уходят в центр, освобождая всю бровку Бальде.

Такой хаос вокруг любимой позиции не помогает прогрессу. Если тренер найдет ему настолько же явную роль, как для Дембеле, то шансы на успех резко возрастут. «Ансу – очень внимательный мальчик, который всегда хочет учиться. Когда я разговаривал с ним, он всегда задавал уточняющие вопросы, чтобы получить больше деталей. У него огромный талант, он скромен и готов работать над собой», – рассказывал нынешний тренер Испании Луис де ла Фуенте.

В Фати заложены принципы Ла Масии и он охотно впитывает инструкции – точно нет какой-то несовместимости с Хави или его футболом. Просто все должно сойтись – оптимальная физическая форма, удачный отрезок для уверенности и выраженное в четкой роли тренерское доверие.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, Matthias Hangst, David Ramos, Fran Santiago; Instagram/ansufati