Уход Дибалы – риск для «Ювентуса». На рынке нет прямой замены, а переход на 4-3-3 проблематичен из-за Аллегри

Пауло даже с травмами тащит.

Говорят, человек подсознательно тянется к прекрасному. Если так, реакция ювентини на разрыв с Дибалой вполне объяснима. Пауло воплощает все, что принято считать футбольной эстетикой – и именно потому так хирургически точно расколол тифозерию на две половины. Одни расстроены уходом единственного настоящего мага. Другие рады, потому что ждали от него намного большего.

В этом, наверное, Дибале не повезло больше всего. Его вклад никогда не оценивали вне ожиданий. А в контексте ухода важно именно реальное значение аргентинца. Очень своеобразный, не вписывающийся в формат и тактически тепличный Дибала – предельно требовательный и важный игрок. Он блокирует определенные варианты стилистического развития, но взамен преображает команду.

Отказ от таких исполнителей – всегда встряска. И чтобы эта встряска пошла на пользу, клуб должен понимать, что делает.

Дибала даже с травмами – статистический лидер «Ювентуса». Его цифры уникальны

Раз уж с Дибалой вечно все как-то навыворот, я начну подпункт мыслью, которой следовало бы закончить: Пауло дал клубу больше, чем клуб ему.

Понимаю, как спорно это звучит. Но «Юве» никогда не ставил его в центр проекта. Все семь лет Дибала служил утонченной тактической заплаткой вечно проблемной туринской действительности. Он набивал под 30 голов за сезон, когда туринцам недоставало остроты в завершении. Превращался в атакующего полузащитника и сшивал линии. Склеивал расползавшийся саррибол в непривычной роли ложной девятки. Исполнял метронома, адаптируясь под Роналду.

Пауло жертвовал собой ради клуба, а клуб ни разу не подстроился под него. Само собой, так и нужно: команда выше отдельного исполнителя. Но когда мы говорим об очевидной недосказанности Пауло, важно помнить о непостоянстве тактического контекста. Дибалу нельзя равнять по условным Салаху и Мбаппе: они играли не в «Юве».

Этот сезон не исключение. Аллегри ультраконсервативен. Он смеется над автоматизмами системной игры и всерьез считает тренерское чутье единственной возможной тактикой, а фазу владения даже не пытается структурировать – задает только общие принципы. Поэтому «Юве» зависит от индивидуальностей. Концепция не помогает игрокам, как у Гвардиолы и Клоппа, а прикрывается ими.

Раньше стройность ей придавали Пирло и Пьянич, а сегодня – Дибала. В этом сезоне он вообще не играет форварда. Пауло исполняет классическую десятку: опускается в опорную зону и выстраивает игру, нивелируя недостатки структуры. 58% касаний он сделал в середине и на своей половине поля. То, что при этом он идет лучшим бомбардиром и ассистентом «Ювентуса», лишь подчеркивает масштаб дарования: Дибала не должен забивать, но делает это.

Эти качества часто недооценивают, а зря: они уникальны. Другое дело, что они не всегда бывают доступны. Травмы – главная претензия к аргентинскому магу. Только в этом сезоне он вылетал 5 раз и пропустил 2,5 месяца. Многие считают, что вокруг Дибалы нельзя строить план на сезон – и потому нужно заменить его игроком, на которого можно положиться.

Эти рассуждения логичны, но есть два нюанса. Первый зовут Максом Аллегри. Его закрытые тренировки критикуют очень давно. Никто не знает, что именно делают тренер и его физиотерапевт, но результат впечатляет. В «Милане» они подарили игрокам больше 120 травм за два года. В «Ювентусе» доходили до 60 за сезон.

Этот год не исключение. Полкоманды вылетало чаще Дибалы, и нет уверенности, что с любой новой звездой не приключится того же. Например, Кьеза за год с Аллегри пропустил в четыре раза больше, чем за всю остальную карьеру. И если мы заключаем, что на Дибалу нельзя положиться (вполне резонно), правильно будет дополнить: у Макса вообще нет гарантированно доступного игрока. Все в зоне риска.

Второй нюанс возвращает к уникальности аргентинца. Даже в состоянии перманентного набора формы Дибала – самый продуктивный игрок «Юве». Он лидер клуба по голам, ассистам и предголевым действиям, в тройке по пасам под удар и продвижению мяча, в топе по дриблингу и высоким отборам. В абсолютных, а не относительных цифрах, так что на травмы поделить нельзя.

Все это необходимо для представления о масштабе Дибалы. Претензии к нему часто оторваны от контекста – а именно от того, что восхищать и разочаровывать Пауло приходилось в «Ювентусе», команде очень прагматичной и в сложных ситуациях близкой к антифутболу. Еще и в предельно травматичном тренировочном процессе. Ошибочно думать, что кто-то другой обязательно справился бы лучше.

Те же проблемы выделил Деян Кулусевски. За полтора месяца в «Тоттенхэме» он набрал 6 результативных баллов – больше, чем за полгода с Аллегри. Деян рассказал The Athletic, что дело в тренере: «В «Ювентусе» многое не работало. Я играл раз в месяц и всегда в новой роли. Мое тело было не на высоте, я не чувствовал себя физически сильным. «Тоттенхэм» – глоток свежего воздуха. Здесь крепче отношения с тренером, здесь я лучше тренируюсь и прибавляю физически».

Пока неясно, насколько на перманентную недоступность аргентинца повлияла ломкость и насколько – подход Макса, но очевидно одно: даже пропустив почти полсезона, Дибала поучаствовал в 51% всех голов «Юве» и лидирует в большинстве значимых показателей. Соответствовать такому вкладу очень сложно – иначе десятку обходили бы те, кто играет чаще.

Разберемся, какие варианты у «Юве».

Прямой замены Дибале нет, но есть непрямая – она потребует дополнительных трансферов

Сразу после первых новостей генеральный директор Маурицио Арривабене сказал: «Причина не в травмах, никто не сомневается в технике и мастерстве Пауло. Обсуждались только срок и финансовая сторона контракта».

В этом, по-моему, ключевой риск. Побеждать можно и без Дибалы. Но отказываясь от творца с уникальными характеристиками, клуб нуждается в четком плане. Будущее аргентинца в принципе не должно было быть вопросом цены – ведь любой игрок сопоставимого уровня обойдется дороже. Важна только тактика.

Как уже разобрались, Дибала полностью преображает игру «Юве». Без него туринцы скатываются в навесбол. И это никак не исправить. Аллегри всегда зависел от исполнителей, скрывающих непроработанность структуры.

Проблема в том, что прямых аналогов Пауло на рынке нет. Исходя из этого, у клуба два пути.

Первый – вернуться к модели Пьянича-Пирло. Тогда игрой управляли реджисты, а Дибала держался впереди и связывал перепас в последней трети. Недостаток этого подхода в том, что он потребует сразу двух трансферов: статичного пасующего опорника, потому что Аллегри до сих пор не раскусил Локателли, и второго Пауло.

Самый близкий аналог – Джакомо Распадори. Он не десятка и не влияет на игру так тотально, как сегодняшний Пауло, но классно сшивает линии и фланги в атакующей трети – то есть делает то же, что Дибала времен финалов ЛЧ. К тому же Джакомо классно прячется в тени мощных девяток и обещает шикарную связку с Влаховичем. Минус лишь в том, что он неубедителен в роли чистого вингера. Как и Дибала, итальянец подразумевает определенные тактические ограничения.

Второй путь – перестройка. Физически ограниченный Дибала несовместим с определенными игровыми моделями. Его уход открывает новые варианты развития. «Юве» наконец сможет перейти на чистые 4-3-3 с активными атлетичными флангами без адаптации к нестандартному магу.

Выбор в пользу 4-3-3 обусловлен и туринским составом: Кьезе, Морате и Влаховичу будет удобнее в насыщенной атакующей линии. Но перестройка проблематична. Аллегри всегда избегал игры с высокими флангами. Если обстоятельства принуждали его к 4-2-3-1 или 4-3-3, вингерами становились гибридные игроки – Роналду, Дибала, Кака, Манджукич. Даже в сегодняшней 4-4-2 он ставит налево дуболома Рабьо. Единственным исключением был восхитительный молодой Эль-Шаарави, но и тогда Макс компенсировал использование чистого крайка – ставил направо Кевин-Принса Боатенга.

Поэтому расставание с Дибалой сейчас – риск. «Юве» выбрал не лучший момент. Прямой замены ему нет, а непрямая обойдется дороже мизерного расхождения по зарплате. При этом уход Пауло открывает новые тактические возможности – но с тренером, вряд ли готовым использовать их.

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Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino / Stringer, Stefano Guidi / Stringer, Gabriele Maltinti / Stringer