Шесть лучших текстов октября на Трибуне

Всем привет!

Это постоянная рубрика, в которой каждый месяц командой Трибуны и редакции Спортса’’ мы выбираем лучшие тексты в блогах. Делать это становится все сложнее: количество блогов и классных авторов на Трибуне сильно выросло со стартом нашего курса для блогеров Прожектор Трибуны .

Мы рады каждому, а сегодня – расскажем о лучших в октябре.

О рубрике

→ В выборе участвуют ваши материалы, опубликованные с первого по последнее число прошедшего месяца: мы ждем окончания месяца, а после – делаем выбор до 15 числа следующего месяца и публикуем результат здесь, в нашем блоге Трибуна Daily .

→ У авторов лучших постов появится бейдж огонька у профиля, а на странице профиля – награда.

награда / бейдж

Шесть текстов от блогеров Трибуны – выбор нашей команды

Поехали к виноградникам! Как спасали одну из самых старых гонок мира?

Не пост, а сплошная романтика, приправленная красивыми пейзажами (виноградники ведь!) и интересными фактами. Автор знаменитого блога в этот раз поведал историю о гонке Париж-Тур. Впервые она состоялась аж в XIX веке, но так и не вошла в число престижных Монументов в велоспорте. Хотя протяженностью маршрута и богатой историей вполне способна была занять ведущее место в мировом рейтинге.

Колоссальная база молодых талантов – от нашего блогера. 39 лиг Европы!

Маленький совет – выделите полтора часа (или даже чуть меньше) и посвятите их прочтению и осмыслению этого текста. Особенно понравится фанатам FM.

Автор давно пишет о молодых талантах и вот собрал энциклопедию, к которой можно возвращаться через месяцы и годы, чтобы свериться с реальностью.

Единственные легионеры из своих стран в истории АПЛ

Автор продолжает путешествовать по разным лигам и рассказывать о единственных представителях своих стран. Вы помните, например, о Дэнни Хиггинботаме? А ведь он был единственным легионером из Гибралтара, а кенийце Викторе Ваньяеме? Вот-вот.

Полвека в раздевалке (если она есть). Джим Дэвис и самая продолжительная тренерская карьера в британском футболе

Мы часто вспоминаем о тренерском долголетии сэра Алекса Фергюсона, но есть долгожитель, который опередил его и Ронни Макфолла из североирландского «Портадауна».

Знакомьтесь с Джимом Дэвисом из любительской лиги Ливерпуля в новом посте Дмитрия Подрубного.

Немецкий гандбол 11 на 11. Исчезнувший олимпийский вид спорта

Минута спортивной археологии. Благодаря этому посту читатели узнали, что помимо датского варианта игры в гандбол «хаандболд» существовал чешский национальный гандбол «хазена» и немецкий вариант большого гандбола 11 на 11.

Все эти виды друг с другом переплетены и появлялись примерно в одно и то же время, вот только развивались по-разному. В публикации автор подробно рассказывает об одном из них.

Тюрьма за пиратство. Сенат Италии сходит с ума в процессе борьбы с нелегальными трансляциями

Напоследок большой разбор о пиратстве в Италии, по оценкам местных властей, ежегодный ущерб итальянскому футболу от деятельности пиратов составляет 350 миллионов евро. В стране серьезно взялись за решение этой проблемы.

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Благодарим за классные тексты, новый выбор ровно через месяц.

Фото: Gettyimages.ru /Eddie Keogh.