Синдром, который ломает юных фигуристов: из-за него пропал ученик Тутберидзе, а Кондратюк потерял два года

В российском фигурном катании минимум три спортсмена столкнулись со специфичной болезнью Осгуда-Шляттера: Марк Кондратюк, Даниил Самсонов и Петр Гуменник.

Кого-то из них выбило из спорта несколько лет назад, причем с возвращением не складывается до сих пор; кто-то катался через боль, не приостанавливая карьеру – истории разные. Разбираемся, что это за болезнь и чем она опасна для фигуристов.

Что за болезнь, как и почему возникает? Порой из-за нее невозможно не то что кататься – даже ходить

Болезнь Осгуда-Шляттера на языке медицины – это остеохондропатия бугристости большеберцовой кости.

Что именно происходит с организмом? Проблема возникает в месте, где сухожилие соединяет коленную чашечку с большеберцовой костью. Из-за интенсивных повторяющихся нагрузок в подростковом возрасте кость и сухожилие в этой зоне повреждаются. В некоторых случаях, чтобы компенсировать это повреждение, организм наращивает костную ткань и со временем под коленом образуется плотная болезненная шишка.

Важно: не у всех и не всегда. Это во многом зависит от индивидуальных особенностей организма .

Впоследствии из-за неравномерной нагрузки проблемы возникают и со вторым коленом. Если верить американским ученым, это происходит примерно в 20-30% случаев.

Болезнь Осгуда-Шляттера появляется у подростков, которые активно занимаются спортом. Для взрослых она не характерна. Ребенок растет, трубчатые кости (одна из которых как раз большеберцовая) удлиняются, и в это время растет риск травмы. Дело в том, что зоны роста трубчатых костей состоят из хрящевой ткани. Она не такая прочная, как костная, поэтому ей особенно тяжело выдерживать избыточные нагрузки.

Симптомы болезни Осгуда-Шляттера в чем-то схожи с симптомами растяжения или ушиба: больно сгибать и разгибать колено, бегать, прыгать и подниматься по лестнице. Колено отекает, иногда краснеет, связки становятся напряженными. В покое боль обычно стихает. Осгуда-Шляттера от других травм отличает характерная шишка под коленом, но прощупать ее порой сложно. Поставить диагноз может только врач после обследования – и никак иначе.

В России нет современных данных, как часто эта болезнь встречается в спорте и, в частности, в фигурном катании. В зарубежных исследованиях приводят средние значения: в разных странах от 9,8% до 20% случаев среди спортсменов-подростков.

Считается, что мальчики заболевают чаще, чем девочки. Швейцарские ученые вывели соотношение 3 к 1. Но объяснение этому пока находят лишь одно: мальчиков в спорте в принципе больше, чем девочек. Хотя эта разница постепенно стирается.

Проблема не только в интенсивных тренировках. Причин масса: травмы, инфекции и даже скачки роста

Помимо высоких нагрузок болезнь Осгуда-Шляттера провоцируют инфекции коленного сустава. Еще одна причина – травмы, в том числе микроповреждения, которые накапливаются постепенно. И да, в этом случае интенсивные тренировки и соревнования усугубляют проблему. Но распознать ее в самом начале и вовремя отреагировать сложно.

Два года назад, когда Даниил Самсонов приостановил карьеру из-за Осгуда-Шляттера, бывший врач сборной России по футболу Юрий Васильков объяснял «Чемпионату»:

«Этот синдром – коварная болезнь, возникает исподтишка. Сначала чуть-чуть болит, тренироваться можно, а потом повышаются нагрузки, и зона костной ткани начинает болеть сильнее. Предупредить эту болезнь и провести профилактику этой травмы практически невозможно» .

Фигуристы особенно рискуют здоровьем при исполнении четверных прыжков. Но это не значит, что именно из-за квадов возникают болезни типа Осгуда-Шляттера. От нее страдают легкоатлеты, баскетболисты, фехтовальщики, гимнасты – в общем, представители тех видов, где на колени падает большая нагрузка.

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Особенно болезнь Осгуда-Шляттера распространена в футболе. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей столкнулся с ней в 20 лет – проблемы с коленями начались из-за резкого роста: он вытянулся на 25 см за 1,5 года. Та же история у Рафаэля Варана, еще одного игрока «МЮ»: он из-за Осгуда-Шляттера в 15 лет на год почти прекратил тренировки. Паузу в карьере, будучи подростком, делал и полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов.

Развитие болезни во многом зависит от индивидуальных особенностей роста, строения костей и тканей. Но в целом риск повреждения можно снизить. В 2010 году трое бразильских ученых провели исследование и доказали, что помочь может растяжка подколенных сухожилий и четырехглавой мышцы бедра. Эти упражнения входят и в программу реабилитации после болезни Осгуда-Шляттера.

Тренировки приходится прекращать, а карьеру приостанавливать. Но есть и те, кому везет больше

В большинстве случаев из-за болезни Осгуда-Шляттера нагрузки на колени либо сильно снижают, либо исключают. Вернемся к истории Даниила Самсонова. Он из-за Осгуда-Шляттера пропустил уже 2,5 сезона. Из-за болей ему пришлось сняться с чемпионата мира среди юниоров-2020, хотя на этом турнире он был бы одним из фаворитов. Самсонов рассказывал об этом периоде в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«Мы тренировались, думали, что пройдет, делали физиопроцедуры, но боль усиливалась с каждым днем, и уже за неделю-две до юниорского чемпионата мира получилось так, что я уже вообще ничего не мог делать, больно было наступать на ногу даже».

Мама Даниила Екатерина вспоминала, что в этот момент помогли тренеры.

«Надо сказать огромное спасибо нашим тренерам. Они помогли ребенку осознать важность того, что порой лучше где-то приотпустить ситуацию, чтобы дать организму возможность восстановиться и выйти на пик формы к нужным стартам. Что не надо форсировать подготовку, потому что в итоге ты вообще можешь остаться без возможности заниматься любимым делом», – приводит слова Екатерины ТАСС.

ФФКР отправила Самсонова в Германию на физиопроцедуры. Осенью 2020 года он возобновил тренировки и даже выступил на юниорском чемпионате России. Но, судя по всему, проблемы со здоровьем по-прежнему не решены – с февраля 2021 года Даниил катается только по шоу.

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Попадаются и такие фигуристы, которые даже при Осгуде-Шляттере продолжают тренироваться и выступать. Это не запрещено, если боль беспокоит не сильно и проходит в состоянии покоя . На этот счет проводилось несколько американских исследований.

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Петр Гуменник тоже столкнулся с этой болезнью – однако пока не пропустил ни одного сезона. И даже наоборот, постепенно наращивал сложность программ.

Был лишь один небольшой перерыв в его карьере: в сезоне-2016/17 Гуменник нигде не выступал после первенства России (то есть с начала февраля), но уже в сентябре вернулся на соревнования.

От Осгуда-Шляттера можно восстановиться полностью, но это долго и тяжело

Даже если боли не дают тренироваться и спортсмен абсолютно теряет форму, это еще не конец карьеры. Полностью выздороветь после Осгуда-Шляттера и вернуться в спорт реально через 1-2 года. Иногда времени нужно больше – все случаи разные.

Лечение длится от 2-3 месяцев до полугода, остальное время занимает реабилитация . Если вовремя поставить диагноз, обходится без операций. В таких случаях достаточно отдыха, физиотерапии и лекарств по назначению врача. Операция нужна только при осложнениях – например, при переломе. Подобрать правильную тактику лечения может только специалист.

Ученые поясняют: чтобы восстановиться после этой болезни нужна не только реабилитация, но и время. Симптомы окончательно проходят к 18-25 годам, когда останавливается рост и крепнет скелет. В редких случаях (до 10%) колено беспокоит и во взрослом возрасте.

В российском фигурном катании минимум один пример, как спортсмен не просто восстановился, но и набрал форму лучше, чем до болезни. Вы его знаете – Марк Кондратюк.

В интервью «Матч ТВ» он рассказывал: «Был момент, когда я год вообще не катался, у меня очень сильно болели колени из-за болезни Шляттера. Сколько лет тогда было? 13-14. Потом после этого год как-то пытался понемногу кататься, но преимущественно протирал лед. Когда колени начали постепенно проходить, понял, что не могу без фигурного катания и надо хотя бы попробовать встать на коньки».

С сезона-2015/16 Кондратюк то появлялся на соревнованиях, то пропадал. В 2018 году он полностью отказался от четверных прыжков и даже тройной аксель пробовал лишь время от времени. Но постепенно Марк окреп и стал наращивать сложность.

Сейчас ему под силу сделать и четыре квада в произвольной, и сложнейший каскад 4 сальхов + ойлер + 4 сальхов. Мы видели это в прошлом сезоне на Кубке Первого канала. Это неофициальный турнир, но все же болельщики убедились: Марк может.

Такие истории показывают: болезнь Осгуда-Шляттера не приговор. Вернуться в спорт можно, но для этого нужно время и терпение.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Ольга Бенар; East News/Alexander Mysyakin / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM