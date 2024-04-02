Видели живые шахматы в «Гарри Поттере»? На Дворцовой площади сыграют в такие спустя 100 лет

В Торонто вот-вот стартует турнир претендентов, где Ян Непомнящий поборется за третий шанс на корону.

Шахматы – важная игра и для спорта, и для культуры. Пожалуй, самую красочную партию показали в фильме «Гарри Поттер и философский камень». Но оказывается, живые шахматы существуют не только в волшебном мире.

Живые партии появились в XV веке, потом их полюбили в России

В литературе и кинематографе любят шахматы. Кажется, игра появлялась везде: от «12 стульев» до «Хода королевы», от «Теории большого взрыва» до «Твин Пикса», от «Защиты Лужина» до «Алисы в Зазеркалье».

В 2001-м на экраны вышел первый фильм о Гарри Поттере – и там шахматы не просто сыграли важную роль, а подарили грандиозное зрелище – живую партию. В книгах игра упоминается часто, в фильме с ней связаны два эпизода: Гарри и Рон играют в волшебные шахматы в канун Рождества. А в финале фильма эпичная шахматная партия – одно из испытаний на пути к философскому камню.

Герои занимают места фигур и сражаются с каменными гигантами. Рон не только красиво восседает на огромном коне, но еще и ведет партию, которую потом признали лучшей за всю историю Хогвартса.

В этой сцене почти не использовалась компьютерная обработка – доску и фигуры изготовили в натуральную величину.

Живые шахматы – не оригинальная задумка Джоан Роулинг. Они действительно существовали. Более того, у представлений на шахматной доске богатая история.

Первое упоминание таких шахмат относится к началу XV века – при дворе султана Мухаммеда, арабского правителя Гренады, еще в 1408-м состоялось представление с живыми фигурами на доске. Существует даже легенда (официальных подтверждений ей нет), что испанский инквизитор Педро де Арбуэс использовал такой вид игры в качестве казни над еретиками в XV веке.

В XVI веке в такой вариант шахмат играли военачальник дон Хуан Австрийский и итальянский шахматист Паоло Бои. А в сатирическом романе Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» две главы посвящены описанию живых шахмат.

В России первая подобная партия прошла в сентябре 1796-го в загородном дворце графа Строганова в Петербурге. На празднике в честь визита шведского короля Густава IV присутствовала Екатерина II. На лужайке расставили слуг в зеленых и желтых нарядах, ими руководили Лев Нарышкин и граф Остерман.

Первая публичная партия живых шахмат прошла спустя столетие – на петербургском велодроме в 1897-м. Играли сильнейшие шахматисты Российской империи – Эммануил Шифферс и Михаил Чигорин. Они повторили партию, которую разыграли накануне в обычные шахматы. Во время представления Чигорин изменил ход, который упустил в партии, и поставил сопернику мат.

В Советском союзе продолжили традицию представлений на большой шахматной доске: открытые матчи проводили в Смоленске и Москве. В 1923-м в Омске разыграли настоящий спектакль: повторили «Бессмертную партию» Адольфа Андерсена и Лионеля Кизерицкого в виде битвы между Трудом и Капиталом.

В 1930-е представление в Колонном зале Дома Союзов проходило с артистами балета в роли фигур. Похожие партии играли в Киеве, Тбилиси и других городах. В 1962-м живыми фигурами управляли чемпионы мира Михаил Ботвинник и Василий Смыслов.

Шахматы на Дворцовой: настоящие кони и тысячи зрителей

Партия, которая в зрелищности не уступала волшебным шахматам Роулинг, прошла в 1924-м в Петербурге. 20 июля на Дворцовой площади (тогда – площади Урицкого) появилось большое шахматное поле, трибуны и постаменты для игроков. В качестве соперников выбрали ведущих шахматистов Ленинграда – Илью Рабиновича и Петра Романовского. Площадка получилась настолько большой, что на ней провели телефонную связь, чтобы игроки сообщали ходы организаторам.

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В качестве фигур взяли бойцов Красной армии (они играли в полевой форме защитного цвета и изображали черные фигуры) и Военно-морского флота (они надели белые парадные кители). На поле расположились настоящие пушки с артиллерийским расчетом – ладьи, кавалеристы изображали фигуры коней.

В качестве черного ферзя выбрали крестьянку в красном сарафане с серпом и снопом, а белого ферзя изображала жена Рабиновича.

По разным оценкам, на партию пришли от 5 до 8 тысяч зрителей. За вход на площадь брали 10 копеек, за место на трибуне – 50 копеек.

Ходы оглашали в рупор, партия длилась 5 часов и завершилась на 67-м ходу – черные согласились на предложенную белыми ничью. В газете «Красная звезда» потом писали:

«Победа крепкой дружбы защитников Отечества. Но если доведется взаправду, мирного исхода не будет. Шахматная стратегия напоминает стратегию революции. Большая мировая партия уже началась. Эта партия не может окончиться вничью».

Спустя 90 лет партию повторили, но уже без размаха – клетки разметили мелками, а «фигуры» надели маски и бумажные короны.

В 2022-м попробовали еще раз – на этот раз в Таврическом саду. Без коней и пушек – участвовали молодые люди, одетые в футболки с изображением фигур, а руководили ими два 11-летних шахматиста.

Но в этом году в честь 100-летия той самой партии на Дворцовой администрация Центрального района Петербурга планирует повторить масштабную партию. Для этого в бюджете запросили 4 миллиона рублей.

Турнир намечен на 20 июля. По словам главы администрации района Елены Федоровой, в игре снова используют настоящих коней. А в качестве слонов, вероятно, выступят ростовые куклы.

Фото: ЦГАКФФД СПб ; imdb.com ; Scherl/Global Look Press